Desaparece una influencer de 31 años en Marruecos: su familia pide ayuda tras no saber nada de ella en cuatro días

La influencer Rachel Kerr. (X/@benonwine)

La familia de Rachel Kerr, influencer de viajes y empresaria originaria de Dunblane, Escocia, lleva cuatro días sin noticias de ella. La joven de 31 años se encontraba en Agadir, un popular destino turístico en la costa atlántica de Marruecos, en un viaje de trabajo cuando desapareció el pasado sábado 25 de abril.

Desde entonces, su teléfono móvil permanece apagado y ninguno de sus allegados ha conseguido contactar con ella, algo que quienes la conocen califican de “totalmente inusual”.

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Rachel se alojaba en el resort Caribbean Village Agadir. El sábado hizo el check-out del hotel y no volvió a ponerse en contacto con su familia. Nadie ha vuelto a saber de ella desde ese momento. Las autoridades marroquíes ya han sido alertadas y participan activamente en su búsqueda, mientras familiares y amigos difunden el caso en redes sociales con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero.

Caribbean Village Agadir. (Hoteles.com)

Último rastro en una discoteca

De acuerdo con su amiga Alexis Shaw, Rachel fue vista por última vez en la discoteca Smart a las cinco de la madrugada del sábado 25 de abril, después de haber salido del hotel. Shaw añadió un detalle que complica aún más el cuadro: la joven se había quedado sin dinero el día anterior. “El viernes se quedó sin dinero. Si alguien la ve, por favor, póngase en contacto con nosotros, ya que la policía está intentando localizarla para que regrese a casa sana y salva”, declaró a The Sun.

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Además, confirmó que las autoridades están al corriente de la situación y trabajan para localizarla. Rachel tenía además previsto regresar a casa en avión hace ya un par de semanas, un viaje que nunca llegó a realizar.

Caribbean Village Agadir. (Hoteles.com)

Llamamiento desesperado de la familia

Su prima Claire Hill ha lanzado un llamamiento público para recabar cualquier información que pueda ayudar a localizarla. “Hago un llamamiento a cualquier persona que haya podido tener contacto con Rachel Kerr en los últimos días, y a cualquiera de sus contactos en Marruecos”, declaró. “Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna información. Su familia está sumamente preocupada por su bienestar”.

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Hill subrayó la falta total de comunicación desde que su prima hizo el check-out del hotel: “Se alojaba en el Caribbean Village Agadir, hizo el check-out el sábado y no hemos podido contactar con ella desde entonces. Por favor, cualquier información, por pequeña que sea, es útil". Cada hora que pasa sin noticias aumenta la preocupación de quienes esperan en Escocia.

Caribbean Village Agadir. (Hoteles.com)

Investigación en marcha

Las autoridades marroquíes participan en la búsqueda y trabajan para esclarecer las circunstancias de su desaparición. Familiares y amigos, mientras tanto, no cesan de difundir su caso en redes sociales con la esperanza de que alguien que estuvo en Agadir aquella madrugada pueda aportar algún dato relevante.

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“Por favor, cualquier información, por pequeña que sea, es útil”, insistió su prima Claire Hill, en un mensaje que condensa la desesperación de una familia que aguarda noticias a miles de kilómetros de distancia, sin saber nada de Rachel desde aquel sábado por la mañana.