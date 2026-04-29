España

Critican a Isabel Pantoja por mencionar emocionada a su hija Isa al saludar a una fan en Perú tras años sin hablarse con ella: “¡Cómo te pareces a mi niña!”

La cantante se ha conmovido y ha obviado por un momento los años que lleva sin hablarse con la pequeña de la familia

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Isabel Pantoja señala el parecido de una fan en Perú con su hija Isa Pantoja (TikTok)
Isabel Pantoja señala el parecido de una fan en Perú con su hija Isa Pantoja (TikTok)

La aparición de Isabel Pantoja en el arranque de su gira latinoamericana ha generado un inusitado interés, no solo por los detalles musicales del concierto inaugural en Perú, sino, sobre todo, por un gesto que involucra a su hija pequeña, Isa Pantoja, con quien mantiene una relación distante desde hace años. A pesar del contexto complicado de su debut en Lima, la tonadillera ha pronunciado unas palabras hacia Isa que han acabado eclipsando el balance artístico de la noche.

El vídeo que se ha difundido en redes sociales muestra cómo Isabel se encuentra en Lima con una joven admiradora que guarda un notable parecido con Isa Pantoja, puesto que la joven fue adoptada y tiene procedencia peruana. En ese intercambio, la artista afirma a su seguidora: “Ay, te pareces a mi hija”, palabras que, dadas las circunstancias familiares, han cobrado un eco inesperado entre el público y la prensa del corazón.

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Poco después, Isabel Pantoja, tras abrazarla con emoción, añade: “¡Pero cómo te pareces a mi niña!”, insistiendo en el parecido físico y con una gran conmoción dibujada en rostro. Esa reacción, filmada y compartida inicialmente en TikTok por la usuaria Brenda Arauco, ha provocado una oleada de comentarios en plataformas como X, especialmente porque Isa y la artista no mantienen contacto desde hace tiempo.

Isabel Pantoja señala el parecido de una fan en Perú con su hija Isa Pantoja (TikTok)
Isabel Pantoja señala el parecido de una fan en Perú con su hija Isa Pantoja (TikTok)

El acercamiento de Isabel e Isa Pantoja

El arranque de la nueva gira de Isabel Pantoja coincide con la celebración de sus cinco décadas en la música. El primer concierto, que tuvo lugar el lunes pasado en Lima ante 15.000 asistentes, ha estado marcado por problemas técnicos en el sonido que han hecho que la voz de la cantante no se escuchase todo lo bien que suele proyectar.

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La presentadora Patricia Pardo se ha hecho eco del momento en el programa Vamos a ver: “Si le da un abrazo con tanta pasión a una fan porque se parece a su hija, se lo puede dar a ella”. La conversación entre Isabel Pantoja y la joven ha llamado la atención especialmente en redes sociales por la espontaneidad de la reacción de la cantante.

Ante la sorpresa, la tonadillera no solo ha manifestado el parecido físico con Isa Pantoja, sino que, visiblemente emocionada, ha compartido un abrazo. En palabras de la propia fan en la publicación de TikTok: “Ayer, 27 de abril se cumplió un sueño, pude conocer a la gran Isabel Pantoja, después de tantos años escuchando sus canciones y además disfrutar su concierto en primera fila”.

Fragmento de 'Yo soy esa', una de las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja. (FlixOlé)

Las críticas hacia Isabel Pantoja

El eco mediático del momento ha alcanzado tanto a programas televisivos de crónica social como a periodistas especializadas. La periodista Anna Gurguí, colaboradora en D Corazón, ha expresado su opinión a través de un mensaje en X tras ver las imágenes: “Menudo teatro… Con lo mal que lo ha pasado Isa P, que ha sido doblemente abandonada… Si tanto se emociona, que hubiera levantado el teléfono cuando Isa estuvo ingresada o cuando fue madre. Todo por el show business”, en referencia al distanciamiento prolongado entre madre e hija.

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