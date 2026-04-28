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Cómo hacer pisto manchego en la freidora de aire en menos de media hora

La tradición y la modernidad se dan la mano en una versión más ligera y rápida de este clásico de la cocina española

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Pisto manchego
Pisto manchego (Flickr)

El pisto manchego es uno de los platos emblema de la cocina española y, por ello, las variaciones en las que se reinventa son muchas. Si a esto le añadimos la popularización de la freidora de aire y la forma en la que ha abierto la puerta a nuevas formas de preparar recetas tradicionales, se despierta la curiosidad de aficionados y expertos culinarios.

Esta versión moderna del pisto manchego en la freidora de aire promete mantener la esencia de los ingredientes típicos como el tomate, el calabacín o el pimiento, pero con una elaboración más rápida y ligera. La tendencia responde a una creciente demanda por alternativas más saludables y eficientes en la cocina diaria.

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Receta de pisto manchego en la freidora de aire

El pisto manchego es un guiso vegetal a base de tomate, calabacín, cebolla, ajo y pimientos. La técnica consiste en pochar y asar las verduras, obteniendo una textura melosa y un sabor concentrado. Usar la freidora de aire es perfecto para dorar y ablandar los ingredientes sin exceso de aceite.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción en freidora de aire: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 tomates maduros pelados
  • 2 cebolletas medianas
  • 2 calabacines
  • 2 dientes de ajo
  • 2 pimientos verdes (opcional, estilo Cuenca)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Perejil fresco picado

Cómo hacer pisto manchego en la freidora de aire, paso a paso

  • Pela los tomates y córtalos en dados pequeños.
  • Trocea las cebolletas, los calabacines y los pimientos (si los usas) en cubos de tamaño similar.
  • Pica finamente los dientes de ajo.
  • Coloca todas las verduras en un bol y añade el aceite y la sal. Mezcla bien para que se impregnen.
  • Precalienta la freidora de aire a 180 ºC durante 3 minutos.
  • Vierte las verduras en la cesta de la freidora (puedes usar papel vegetal perforado para evitar que se peguen).
  • Cocina durante 15 minutos, remueve a mitad de tiempo para que se hagan de manera uniforme.
  • Baja la temperatura a 160 ºC y cocina 10 minutos más, removiendo una vez más.
  • Comprueba que las verduras estén tiernas y jugosas. Si deseas una textura más melosa, cocina 5 minutos adicionales.
  • Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco y un chorrito extra de aceite de oliva por encima.

Consejos técnicos:

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  • Corta las verduras en trozos uniformes para una cocción homogénea.
  • Remueve durante la cocción para evitar que se resequen.
  • No sobrecargues la cesta para que las verduras se asen y no se cuezan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal aprox.
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pisto manchego se conserva en nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se puede congelar por 2 meses, aunque la textura puede cambiar ligeramente.

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