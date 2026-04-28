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Europa blinda el bienestar animal: microchip obligatorio, fin a la mutilación, veto a la cría dañina y controles más estrictos

El nuevo reglamento todavía tiene que pasar por el Consejo Europeo antes de su puesta en marcha

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El comienzo de la primavera puede ser una época de estrés para perros y gatos, por lo que es importante detectar los factores que provocan ansiedad estacional
Un perro y un gato tumbados en una casa. (Canva)

El Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a las normas comunes de la Unión Europea para reforzar la protección de perros y gatos frente a abusos, prácticas de cría dañina y comercio ilegal. En total, han sido 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones.

El nuevo reglamento, que aún debe recibir la aprobación del Consejo de la Unión Europea, marca el primer marco común europeo en bienestar, cría, trazabilidad e importación de animales de compañía. “Una mascota es un miembro de la familia, no un objeto ni un juguete”, ha señalado la eurodiputada checa Veronika Vrecionová, ponente del texto, tras la votación.

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La misma eurodiputada ha señalado que la norma servirá para “combatir a quienes ven a los animales como un medio para obtener beneficios rápidos” y para reforzar “condiciones equitativas” para los criadores responsables en la UE.

La propuesta fue presentada por la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2023 ante la falta de normas armonizadas en los Estados miembros sobre cría, alojamiento, trazabilidad, importación y manejo de perros y gatos. Hasta ahora, cada país aplicaba su propia legislación, lo que generaba grandes diferencias y facilitaba prácticas ilegales en algunos mercados.

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La epistaxis afecta de manera predominante a perros mayores de seis años, de razas grandes y a ejemplares machos, aunque ningún animal está exento
Un perro. (Canva)

Microchip obligatorio

El eje central de la nueva normativa es la trazabilidad. Todos los perros y gatos residentes en la UE, incluidos los particulares, deberán llevar microchip y estar registrados en las bases de datos nacionales interoperables.

Los plazos de adaptación varían según el perfil:

  • Criadores, vendedores y refugios: 4 años desde la entrada en vigor
  • Propietarios particulares: 10 años para perros y 15 para gatos

En España, esta obligación ya existe desde 2023. “El microchip es la herramienta más eficiente para asegurar la trazabilidad, descubrir redes ilegales y proteger a los consumidores”, ha destacado la eurodiputada de Luxemburgo Tilly Metz.

Una mujer pasea con su perro (AdobeStock)
Una mujer pasea con su perro (AdobeStock)

Prohibida la cría consanguínea y los rasgos extremos

Por otro lado, la normativa incluye restricciones estrictas para la cría de animales y así evitar problemas de salud. Queda prohibida la reproducción entre progenitores e hijos, abuelos y nietos, así como entre hermanos y medio hermanos.

También se prohíbe la cría orientada a obtener “rasgos exagerados o excesivos” que supongan riesgos para la salud de los animales, como hocicos achatados o cuerpos desproporcionados, asociados a problemas respiratorios, articulares y oculares.

Era titular de un criadero de perros ubicado en Melgar de Fernamental

Fin a la mutilación

El reglamento también regula el trato directo a los animales. Se prohíbe la mutilación de perros y gatos con fines de exhibición o competición. Asimismo, queda vetado atar a los animales salvo por motivos médicos.

En el caso de los collares de pinchos o estrangulamiento, solo podrán utilizarse si incorporan mecanismos de seguridad; de lo contrario, su uso quedará prohibido.

Un perro mutilado. (Reuters/Raquel Cunha)
Un perro mutilado. (Reuters/Raquel Cunha)

Más control de la venta online

Otro de los puntos clave es el refuerzo sobre la entrada de animales desde países terceros. Los perros y gatos importados deberán llevar microchip antes de cruzar la frontera y ser registrados en una base de datos nacional.

Los propietarios que introduzcan animales desde fuera de la UE deberán preregistrarlos al menos cinco días hábiles antes de su llegada, salvo que ya estén inscritos en un país comunitario.

Todo debido a que el comercio de perros y gatos en la UE mueve alrededor de 1.300 millones de euros al año, y el 60% de las compras se realizan por internet, lo que dificulta el control del origen de los animales.

Según datos de la Comisión Europea, el 44% de los ciudadanos de la UE tiene una mascota, y un 74% considera que su bienestar debería estar mejor protegido.

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