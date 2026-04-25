El PP reitera su 'no' al decreto de la prórroga de alquileres: "Son medidas que no funcionan"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reiterado este sábado que el próximo martes en la Cámara Baja su partido votará en contra del decreto ley del Gobierno para prorrogar automáticamente los alquileres que vencen en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida del precio del alquiler durante estos dos años.

"Son medidas que no funcionan", ha dicho Muñoz en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press. Aunque la iniciativa está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como todo decreto ley tiene que someterse a una votación en el Congreso para su convalidación o derogación definitiva.

Esa votación será el martes, 28 de abril, y Muñoz ha insistido en quien tiene que pagar la protección de los inquilinos y las personas vulnerables es el Estado y no los propietarios de vivienda. El voto en contra del PP se sumará previsiblemente al de Vox y Junts, lo que abocará el texto al fracaso.

"Si hay gente vulnerable, quien tiene que ayudarles es el Gobierno, es el Estado, que para eso pagamos impuestos", ha dicho Muñoz en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press.

EL PP SÍ APOYÓ LA PRÓRROGA EN LA PANDEMIA

Esta prórroga de los contratos de alquiler fue aprobada en la pandemia con el voto favorable del PP, al ser pregunta por ello Muñoz ha aclarado que entonces había una situación "excepcional" que no se produce en la actualidad. La portavoz ha reprochado que la medida que plantea el Gobierno no está "acotada" y busca que sea "la norma" permitir la "inquiocupación".

A renglón seguido, Muñoz ha aseverado que la política de vivienda del Gobierno ha sido "nefasta" y ha conseguido convertirlo en el primer problema de los españoles según lo recogido en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Al ser pregunta por los votantes del PP que viven de alquiler y se pueden beneficiar de esa medida, la diputada ha dicho que la prórroga lo que va a conseguir precisamente es "incrementar" el problema, especialmente entre personas vulnerables porque encarecerá "todavía mucho más el poder acceder a una vivienda".

"Lo que va a hacer esta medida es restringir todavía mucho más la oferta. Hay poca oferta, por eso tenemos el problema de vivienda que tenemos, y medidas de esta naturaleza lo que va a hacer es que haya menos oferta", ha apostillado Muñoz.

La diputada ha aprovechado esta valoración para apuntar que no es la primera vez que ocurre que por culpa de una ley del Gobierno se producen consecuencias indeseadas, y ha puesto como ejemplo la Ley del Sólo Sí es Sí o la Ley Trans.

RECHAZO A LA INVITACIÓN DE SUMAR

En el marco de la negociación del decreto, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, remitió una carta al PP y al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para intentar negociar un apoyo al texto. Sin embargo, los 'populares' no accedieron ni tan siquiera a sentarse a escuchar.

Al ser preguntada sobre este asunto, la portavoz ha dicho que el desdeño a la invitación de Sumar se debe a que el socio minoritario de Gobierno sabe "perfectamente" la posición del PP desde el principio. Y ha añadido: "No tenemos nada que sentarnos, entre otras cosas porque son medidas que no funcionan".

En esta línea, Muñoz ha insistido en seguir fórmulas que busquen eliminar burocratización para que se pueda construir, acabar con la ocupación y dar seguridad jurídica a los operadores de vivienda. Para zanjar, la diputada ha tachado de "absoluto fracaso" medidas del Gobierno como poner topes a los precios o intervenir el mercado.