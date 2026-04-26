El Congreso derogará el martes el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. (Tomàs Moyà / Europa Press)

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el pleno, una iniciativa que Sumar logró sacar adelante en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo tras intensas tensiones internas y la mediación directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE, reticente a aceptar la prórroga por dudas jurídicas y políticas, llegó a advertir que el decreto podía rozar la inconstitucionalidad. La excepción se impuso ante la crisis abierta por la guerra en Irán, pero el sector socialista ha optado por mantener un perfil bajo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apoya el marco legal pero se resiste a recomendar abiertamente que los inquilinos pidan la prórroga, ante el riesgo de una derogación que podría arrastrar a miles de familias a la inseguridad jurídica.

Algunos algunos juristas advierten que, si el Congreso rechaza el decreto, podría haber una oleada de demandas en los tribunales. La principal duda es si las prórrogas de alquiler solicitadas durante la vigencia de la norma seguirán siendo válidas o quedarán anuladas, ya que no hay doctrina al respecto.

Por qué la rechazan

Por su parte, PP, Vox y Junts rechazan la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler. Los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios, mientras que la formación liderada por Miriam Nogueras argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

El ministro Bustinduy ha insistido en el “coste social” que supondrá para el PP votar en contra y este domingo, a las 12:30 horas, hay una concentración frente a la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid, junto a organizaciones y colectivos de vivienda, con el lema “O con la gente o con los especuladores”. La formación de Feijóo no ha querido reunirse con Sumar para negociar la medida.

Más del 70% de la población apoya la medida

El 73,6% de los españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo The Left a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. Ese mismo sondeo indica que el apoyo también es significativo entre el electorado del PP (65%) y de Vox (60%). Es más, casi la mitad de los encuestados, un 48,7%, asegura que reconsideraría su voto si su partido se opone a esta medida en el Congreso. Entre los votantes del PP, uno de cada tres estaría dispuesto a cambiar de opción, y entre los de Vox, la cifra se acerca al 36%.

(Con información de EFE)