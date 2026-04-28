Mariano Barbacid asegura que su artículo sobre el cáncer de páncreas “volverá a ser publicado en breve” en la Academia de Ciencias de Estados Unidos: “Una tormenta en un vaso de agua”

Horas después de que la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) haya anunciado la retirada del artículo de Mariano Barbacid, donde describía una posible terapia contra el cáncer de páncreas, el investigador ha hablado en exclusiva a la agencia EFE. En dicha conversación, producida vía correo electrónico, Babrbacid ha asegurado que el estudio “volverá a ser publicado en breve”.

El cáncer de páncreas es uno de los más acusados en España, teniendo una incidencia de 19 casos por cada 100.000 personas/año. Por lo que el artículo del investigador fue en primera instancia un avance significativo en el ámbito de la oncología. No obstante, la PNAS decidió retirar la investigación del español por esconder intereses comerciales.

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