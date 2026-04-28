Seguir una dieta mediterránea aumenta las probabilidades de embarazo en tratamientos de inseminación artificial

Imagen de una mujer embarazada. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Seguir una dieta mediterránea ayuda a que la flora vaginal sea más saludable, lo que aumenta las posibilidades de éxito en tratamientos de fertilidad como la inseminación artificial. Así lo revela un estudio del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC), en colaboración con el Hospital Doctor Peset de Valencia, cuyos resultados demuestran que las mujeres que siguen esta dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva presentan perfiles microbianos más favorables para la implantación y mantenimiento del embarazo.

“La adopción de patrones dietéticos saludables puede constituir un factor modificable para mejorar el éxito de los tratamientos de fertilidad, al favorecer un equilibrio microbiano más adecuado”, explica en un comunicado María del Carmen Collado, investigadora principal del estudio.

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La investigación, publicada en la revista científica Food & Function, evidencia que las mujeres que lograron el éxito en su tratamiento de fertilidad tenían una flora vaginal menos variada y dominada por bacterias beneficiosas llamadas Lactobacillus, que ayudan a mantener un entorno íntimo saludable y estable. Por el contrario, entre quienes no lograron el resultado esperado, especialmente si no seguían la dieta mediterránea, se encontró más cantidad de bacterias como Gardnerella vaginalis, relacionadas con desequilibrios y problemas en la salud vaginal.

El estudio, en el que se analizó la microbiota vaginal de 104 mujeres de entre 18 y 34 años con dificultades para lograr un embarazo, observó que las bacterias presentes son distintas en quienes lograron que el embarazo continuara hasta el final y en quienes tuvieron un aborto. Estos resultados sugieren que la alimentación, al influir en la flora vaginal, puede ser clave tanto para iniciar como para mantener un embarazo saludable.

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“Una menor diversidad microbiana vaginal durante el embarazo, a diferencia de lo que ocurre con la microbiota intestinal, no implica necesariamente un desequilibrio, sino que suele asociarse con un estado de estabilidad y salud, especialmente cuando predominan bacterias del género Lactobacillus”, añade Collado.

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Ampliar el tamaño de la muestra y los estudios

Algunos micronutrientes presentes de manera abundante en alimentos propios de esta dieta, como las vitaminas A, C, D y E, el betacaroteno, el calcio o el zinc, “parecen ejercer un papel protector frente a la vaginosis bacteriana, el trastorno vaginal más frecuente en mujeres en edad reproductiva, caracterizado por un desequilibrio de la microbiota vaginal”, añade por su parte Mar Gimeno, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico Universitario de Valencia, previamente en el Hospital Dr. Peset y coautora del trabajo.

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El equipo investigador, no obstante, subraya la necesidad de ampliar el tamaño de la muestra y realizar estudios a largo plazo para confirmar estos resultados y poder aplicarlos en la práctica clínica.