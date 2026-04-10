España

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

‘The Wall Street Journal’ ha asegurado que Trump considera retirar las bases para trasladar a sus tropas a países más “colaborativos”

Guardar
Base de Rota, Cádiz (REUTERS/Nacho Doce)
Base de Rota, Cádiz (REUTERS/Nacho Doce)

Plantearse que el ejército estadounidense se retire de Rota y Morón ha pasado de ser una predicción absurda a un escenario a tener en cuenta. Logística y económicamente es un decisión con poco fundamento, pues EEUU ha invertido auténticas millonadas en su desarrollo y mantenimiento. No obstante, cada vez hay más fuentes y personas cercanas a la administración de Donald Trump que valoran esta posibilidad.

En España, la oposición a colaborar militarmente con EEUU tiene una extensa oposición. Podemos exige el cierre de las bases, al igual que la salida de la OTAN. Cuando comenzaron los ataques estadounidenses a Irán a finales de febrero, el Gobierno prohibió a las fuerzas armadas norteamericanas emplear las bases para sus bombardeos en Oriente Medio, pero sigue sosteniendo su “compromiso” con EEUU como aliado.

Sumar ha planteado una nueva alternativa. La formación de la coalición ha defendido, a través de una PNL (Proposición no de ley) dar otro uso no militar a la cooperación en estos enclaves. Sumar ha propuesto que se “evalúe el uso de las bases militares de Rota y Morón por fuerzas extranjeras” y plantea que se empleen para “ayuda humanitaria”. Advierte que estos enclaves, “clave en la estrategia militar estadounidense”, pueden ser “objetivos en escenarios de conflicto”, de manera que defienden aprovecharlas para fines humanitarios o desarrollo tecnológico.

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Retirar las bases en España

The Wall Street Journal, con citas de altos funcionarios, aseguraba este jueves que Donald Trump evalúa retirar las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón, en España, y trasladar a los soldados a países más “colaborativos”. Esta medida respondería al rechazo del gobierno español a participar en la guerra contra Irán y a no aumentar el gasto en Defensa. El destino probable de las tropas serían países del este de Europa, como Polonia, Rumania, Lituania o Grecia, naciones que han mostrado mayor apoyo a la estrategia estadounidense y un gasto militar más elevado.

La administración Trump considera esta reubicación como una forma de “castigo” a los socios menos alineados con sus intereses en la OTAN. La opción de cerrar las bases en territorio español o alemán tampoco está descartada. En el debate ha surgido la posibilidad de trasladar parte de la presencia militar a Marruecos, que mantiene una relación estable y positiva con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Dificultad de reemplazar Rota y Morón

El traslado de la base militar a otro país enfrenta serios obstáculos. Estados Unidos ha destinado grandes sumas a la modernización de Rota, que está preparada desde hace décadas para albergar buques de guerra. Marruecos ha mostrado disposición para recibir navíos estadounidenses, especialmente en la base de Tánger de Alcazarseguir, pero la infraestructura existente en España representa una ventaja significativa por su ubicación en una zona estratégica como el estrecho de Gibraltar y el desarrollo logrado.

El acuerdo bilateral firmado en 1988, que actualizó los Pactos de Madrid de 1953, establece que cualquier operación importante en Rota requiere la aprobación previa del Gobierno español. Esta cláusula ha provocado los roces recientes. A su vez, el personal estadounidense en la base opera bajo un régimen especial, combinando la jurisdicción de Estados Unidos, España y la OTAN, lo que añade complejidad a cualquier cambio de ubicación.

Temas Relacionados

Estados UnidosSumarGuerra en Medio OrienteFuerzas Armadas EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aunque pueden preocuparte estos cuatro comportamientos de tu hijo, pueden ser señales positivas: un psicólogo explica los motivos

El psicólogo Alfonso Navarro llama a la calma de los padres ante estas actitudes de los adolescentes

Aunque pueden preocuparte estos cuatro comportamientos de tu hijo, pueden ser señales positivas: un psicólogo explica los motivos

El remedio casero para limpiar y neutralizar olores: mezcla café usado con bicarbonato de sodio

El truco, fácil de aplicar, sostenible y económico, consigue eliminar manchas y equilibrar el aroma en casa

El remedio casero para limpiar y neutralizar olores: mezcla café usado con bicarbonato de sodio

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 10 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 10 de abril

La Aemet alerta de un cambio brusco en el tiempo este fin de semana: un frente frío dejará nieve y hasta 20 grados menos

El descenso térmico provocará nevadas copiosas en zonas de montaña que pueden ocasionar afectaciones locales en el tráfico

La Aemet alerta de un cambio brusco en el tiempo este fin de semana: un frente frío dejará nieve y hasta 20 grados menos

La ropa interior influye en la fertilidad: una médica explica qué prendas que impiden la transpiración debes evitar

La doctora Beatriz Iruretagoyena explica que el material de las bragas puede tener efectos adversos en la fertilidad

La ropa interior influye en la fertilidad: una médica explica qué prendas que impiden la transpiración debes evitar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Una de las grandes fortunas de España quiere construir junto a la ‘prisión de los políticos’ en Soto del Real una planta fotovoltaica con 117.000 paneles

España endurece desde este viernes las penas por robar móviles: si te pillan por cuarta vez te pueden caer hasta 18 meses de prisión

Más anécdotas que hechos en la primera semana del juicio a Ábalos: de la tensión de la abogada de Koldo con el fiscal al misterioso collar de Jessica y las sonrisas del exministro

Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

El precio de la gasolina este 10 de abril en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las bajas médicas por problemas de salud mental disparan el absentismo, especialmente en la Generación Z: “En los jóvenes de 25 a 35 años están muy por encima de otros grupos de edad”

Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

La crisis energética y Bruselas demandan teletrabajo, pero España todavía lo implanta un 32% menos que la media europea

DEPORTES

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”