El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Base de Rota, Cádiz (REUTERS/Nacho Doce)

Plantearse que el ejército estadounidense se retire de Rota y Morón ha pasado de ser una predicción absurda a un escenario a tener en cuenta. Logística y económicamente es un decisión con poco fundamento, pues EEUU ha invertido auténticas millonadas en su desarrollo y mantenimiento. No obstante, cada vez hay más fuentes y personas cercanas a la administración de Donald Trump que valoran esta posibilidad.

En España, la oposición a colaborar militarmente con EEUU tiene una extensa oposición. Podemos exige el cierre de las bases, al igual que la salida de la OTAN. Cuando comenzaron los ataques estadounidenses a Irán a finales de febrero, el Gobierno prohibió a las fuerzas armadas norteamericanas emplear las bases para sus bombardeos en Oriente Medio, pero sigue sosteniendo su “compromiso” con EEUU como aliado.

Sumar ha planteado una nueva alternativa. La formación de la coalición ha defendido, a través de una PNL (Proposición no de ley) dar otro uso no militar a la cooperación en estos enclaves. Sumar ha propuesto que se “evalúe el uso de las bases militares de Rota y Morón por fuerzas extranjeras” y plantea que se empleen para “ayuda humanitaria”. Advierte que estos enclaves, “clave en la estrategia militar estadounidense”, pueden ser “objetivos en escenarios de conflicto”, de manera que defienden aprovecharlas para fines humanitarios o desarrollo tecnológico.

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Retirar las bases en España

The Wall Street Journal, con citas de altos funcionarios, aseguraba este jueves que Donald Trump evalúa retirar las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón, en España, y trasladar a los soldados a países más “colaborativos”. Esta medida respondería al rechazo del gobierno español a participar en la guerra contra Irán y a no aumentar el gasto en Defensa. El destino probable de las tropas serían países del este de Europa, como Polonia, Rumania, Lituania o Grecia, naciones que han mostrado mayor apoyo a la estrategia estadounidense y un gasto militar más elevado.

La administración Trump considera esta reubicación como una forma de “castigo” a los socios menos alineados con sus intereses en la OTAN. La opción de cerrar las bases en territorio español o alemán tampoco está descartada. En el debate ha surgido la posibilidad de trasladar parte de la presencia militar a Marruecos, que mantiene una relación estable y positiva con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Dificultad de reemplazar Rota y Morón

El traslado de la base militar a otro país enfrenta serios obstáculos. Estados Unidos ha destinado grandes sumas a la modernización de Rota, que está preparada desde hace décadas para albergar buques de guerra. Marruecos ha mostrado disposición para recibir navíos estadounidenses, especialmente en la base de Tánger de Alcazarseguir, pero la infraestructura existente en España representa una ventaja significativa por su ubicación en una zona estratégica como el estrecho de Gibraltar y el desarrollo logrado.

El acuerdo bilateral firmado en 1988, que actualizó los Pactos de Madrid de 1953, establece que cualquier operación importante en Rota requiere la aprobación previa del Gobierno español. Esta cláusula ha provocado los roces recientes. A su vez, el personal estadounidense en la base opera bajo un régimen especial, combinando la jurisdicción de Estados Unidos, España y la OTAN, lo que añade complejidad a cualquier cambio de ubicación.