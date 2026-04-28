La princesa Ariane de Holanda revela la carrera universitaria que estudiará el próximo año: uno de los grados más exigentes del mundo

La princesa Ariane de los Países Bajos (izq.) firma autógrafos durante la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL / POOL).

Si el Día del Rey pone todos los focos sobre la familia real holandesa, el anuncio que hizo la hija mejor del rey Guillermo sobre su futuro profesional ha acabado por acaparar los titulares. Durante las festividades de este lunes, celebradas en esta ocasión en la ciudad de Dokkum, la princesa Ariane comunicó a la prensa qué carrera estudiará el próximo año.

Acompañado por Máxima de Holanda y sus hijas —Amalia de Holanda, Alexia de Holanda y Ariane de Holanda—, el rey Guillermo Alejandro participaba en el tradicional recorrido por la ciudad elegida para esta festividad, una cita marcada por el contacto directo con los ciudadanos. Sin embargo, fue precisamente en ese contexto distendido, tras el habitual baño de masas, cuando Ariane sorprendió a todos al desvelar cuál será su próximo paso formativo.

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La benjamina de la familia real confirmó que, una vez finalice el verano, iniciará sus estudios en la Universidad Técnica de Delft, donde ha sido admitida en el exigente grado de Ingeniería Aeroespacial. “Es una gran oportunidad, estoy muy contenta”, expresó ante los medios, evidenciando la ilusión con la que afronta esta nueva etapa.

No se trata de una elección cualquiera. Esta institución, fundada en el siglo XIX y considerada una de las más prestigiosas de Europa en el ámbito tecnológico, cuenta con una sólida reputación internacional. Sus programas destacan por su rigor académico y por mantener vínculos con algunas de las principales organizaciones del mundo en innovación y desarrollo, como NASA o Airbus. El acceso a esta carrera, además, está altamente restringido y requiere un nivel sobresaliente en disciplinas como matemáticas y física, lo que subraya el perfil académico de la joven princesa.

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La princesa Ariane de los Países Bajos (izq.) firma autógrafos durante la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL / POOL).

Una afición que viene de familia

El interés por la aviación no es ajeno a su entorno familiar. Su tío, Friso de Holanda, también desarrolló parte de su formación en este mismo ámbito tras estudiar en Estados Unidos. Por su parte, el propio rey Guillermo Alejandro ha demostrado a lo largo de los años una fuerte vinculación con el mundo aeronáutico, llegando incluso a ejercer como piloto comercial durante años de manera discreta.

Antes de este nuevo reto, Ariane completó su formación secundaria en el UWC Adriatic, un centro educativo de prestigio internacional en el que también estudiaron su hermana Alexia y otras jóvenes royals europeas, como la princesa Leonor o la infanta Sofía. Esta etapa académica, marcada por el Bachillerato Internacional, ha sido clave para su acceso a una universidad de alto nivel.

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A diferencia de su hermana mayor, Amalia, heredera al trono, que optó por un itinerario más orientado a las ciencias sociales en la Universidad de Ámsterdam, o de Alexia, que actualmente cursa Ingeniería Civil en Londres, Ariane ha decidido adentrarse en un terreno menos habitual dentro de las casas reales: el de la ingeniería aeroespacial.

La princesa Ariane (izq.) y la princesa Alexia (der.) de los Países Bajos asisten a la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL).

Su propio camino fuera de la realeza

Su decisión llega, además, en paralelo a otro anuncio relevante dentro de la realeza europea. Ese mismo día se hacía público que la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, lo que ha generado inevitablemente comparaciones entre ambas jóvenes, no solo por su edad similar, sino por la relevancia institucional de sus respectivos roles.

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En el caso neerlandés, la elección de Ariane refleja una característica habitual en esta monarquía: la flexibilidad en el papel de sus miembros. A diferencia de otras casas reales, donde el peso institucional recae de forma más uniforme, en los Países Bajos los hijos del monarca —especialmente aquellos que no están llamados a reinar— suelen desarrollar trayectorias profesionales propias, combinadas con una presencia pública más limitada.

Así, mientras Amalia se prepara para asumir en el futuro mayores responsabilidades como jefa de Estado, sus hermanas cuentan con mayor margen para explorar vocaciones personales. La propia reina Máxima ha defendido en varias ocasiones la importancia de ofrecer a sus hijas libertad para definir su camino, siempre dentro del marco de sus compromisos institucionales.

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