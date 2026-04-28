Adrián Rodríguez, de nuevo en el centro de los focos tras su arresto: “Está pidiendo dinero a periodistas, actores y actrices”

Adrián Rodríguez ha sido detenido en Málaga (Atresmedia)

Adrián Rodríguez, el que fuera uno de los rostros más prometedores de la ficción española, protagonista de hitos televisivos como Los Serrano, Física o Química o El Chiringuito de Pepe, se encuentra hoy en el centro de una tormenta judicial, económica y personal que ha hecho saltar todas las alarmas. Lo que comenzó hace unas semanas con un grito de auxilio en redes sociales, ha desembocado en una condena penal y en la revelación de una precaria situación financiera que lo ha llevado a “picar a la puerta” de antiguos compañeros de profesión de la manera más cruda posible.

El pasado jueves, 23 de abril, la ciudad de Málaga fue testigo del último episodio errático del actor. Tras ser localizado en la estación María Zambrano después de 48 horas en paradero desconocido, Adrián reaccionó de forma violenta ante la presencia de la prensa. Nervioso y fuera de sí, propinó un manotazo a un cámara de televisión, un altercado que escaló rápidamente con la llegada de las fuerzas de seguridad, a quienes el intérprete también acabó agrediendo.

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Detienen a Adrián Rodríguez en Málaga tras un violento altercado (Atresmedia)

Rodríguez fue condenado a seis meses de prisión tras un juicio rápido en el que se le acusaba de un delito de atentado y lesiones. Aunque inicialmente la pena solicitada era de dos años, la sentencia fue rebajada al reconocer el actor los hechos. No obstante, ha logrado eludir el ingreso en la cárcel bajo la condición estricta de no volver a delinquir y hacer frente al pago de dos multas.

A su salida de los juzgados, un Adrián visiblemente afectado mostraba su arrepentimiento: “Quiero volver a mi centro, a mi tratamiento y volver a recuperarme”, confesaba ante los medios, admitiendo haber sufrido una recaída en el consumo de sustancias durante su estancia en el programa La cárcel de los gemelos.

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“Hola, ¿me puedes ayudar con un bizum?”

Sin embargo, el frente judicial no es el único que asfixia al actor. Este lunes, 27 de abril, el programa El tiempo justo ha destapado la desesperada situación económica que atraviesa. “A día de hoy está pidiendo dinero. En concreto, ha mandado mensajes a varios periodistas, actores y actrices”, explicaban desde el espacio de Telecinco.

La periodista Giovanna Rodríguez, de Vamos a ver, ha aportado detalles sobre el peculiar modus operandi de Adrián, que consistiría en contactar con personas con las que apenas mantiene relación profesional. “Ninguna de estas personas tiene una relación cercana. Es gente con la que tiene un trato de hola y adiós. Les ha puesto un mensaje en el que dice exactamente: ‘Hola. ¿Tú me puedes ayudar con un bizum?’. Ni un qué tal, ni un cómo te va”, detallaba la periodista, subrayando la frialdad y urgencia de las peticiones.

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David Ferrán y su pareja, Fer, en 'Física o Química' (Atresmedia)

Lo más llamativo del caso es la supuesta negativa del actor a recibir ayuda no monetaria. Según se relató en televisión, una de las personas contactadas le ofreció una alternativa al dinero en efectivo: “Adrián yo no te voy a dar dinero, pero si necesitas ir a hacer la compra voy contigo y hacemos la compra”. Según la información revelada, el actor “no habría aceptado este trato”, lo que ha generado suspicacias sobre el destino final de esos fondos solicitados.

El detonante de esta espiral pública fue un alarmante mensaje publicado por el propio Adrián hace unas semanas: “Mi expareja me ha dejado en la calle. ¿Alguien puede ayudarme?”. Unas palabras que señalaban directamente a Nayara, su última relación conocida. La respuesta de ella no se hizo esperar en el plató de Y ahora Sonsoles, donde desmintió tajantemente la versión del actor. “Yo no he sacado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie a las 11 de la noche ya sabréis dónde. Yo le dije que se calmara”, confesaba Nayara, dejando entrever que la salida de Adrián del domicilio fue una decisión unilateral del actor en un momento de gran inestabilidad.

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