España

Adrián Rodríguez, de nuevo en el centro de los focos tras su arresto: “Está pidiendo dinero a periodistas, actores y actrices”

El intérprete de ‘Física o química’ fue condenado a seis meses de cárcel por agredir a la policía y, ahora, hace frente a un delicado momento económico, según ‘El tiempo justo’

Guardar
Adrián Rodríguez ha sido detenido en Málaga (Atresmedia)
Adrián Rodríguez ha sido detenido en Málaga (Atresmedia)

Adrián Rodríguez, el que fuera uno de los rostros más prometedores de la ficción española, protagonista de hitos televisivos como Los Serrano, Física o Química o El Chiringuito de Pepe, se encuentra hoy en el centro de una tormenta judicial, económica y personal que ha hecho saltar todas las alarmas. Lo que comenzó hace unas semanas con un grito de auxilio en redes sociales, ha desembocado en una condena penal y en la revelación de una precaria situación financiera que lo ha llevado a “picar a la puerta” de antiguos compañeros de profesión de la manera más cruda posible.

El pasado jueves, 23 de abril, la ciudad de Málaga fue testigo del último episodio errático del actor. Tras ser localizado en la estación María Zambrano después de 48 horas en paradero desconocido, Adrián reaccionó de forma violenta ante la presencia de la prensa. Nervioso y fuera de sí, propinó un manotazo a un cámara de televisión, un altercado que escaló rápidamente con la llegada de las fuerzas de seguridad, a quienes el intérprete también acabó agrediendo.

PUBLICIDAD

Detienen a Adrián Rodríguez en Málaga tras un violento altercado (Atresmedia)
Detienen a Adrián Rodríguez en Málaga tras un violento altercado (Atresmedia)

Rodríguez fue condenado a seis meses de prisión tras un juicio rápido en el que se le acusaba de un delito de atentado y lesiones. Aunque inicialmente la pena solicitada era de dos años, la sentencia fue rebajada al reconocer el actor los hechos. No obstante, ha logrado eludir el ingreso en la cárcel bajo la condición estricta de no volver a delinquir y hacer frente al pago de dos multas.

A su salida de los juzgados, un Adrián visiblemente afectado mostraba su arrepentimiento: “Quiero volver a mi centro, a mi tratamiento y volver a recuperarme”, confesaba ante los medios, admitiendo haber sufrido una recaída en el consumo de sustancias durante su estancia en el programa La cárcel de los gemelos.

PUBLICIDAD

“Hola, ¿me puedes ayudar con un bizum?”

Sin embargo, el frente judicial no es el único que asfixia al actor. Este lunes, 27 de abril, el programa El tiempo justo ha destapado la desesperada situación económica que atraviesa. “A día de hoy está pidiendo dinero. En concreto, ha mandado mensajes a varios periodistas, actores y actrices”, explicaban desde el espacio de Telecinco.

La periodista Giovanna Rodríguez, de Vamos a ver, ha aportado detalles sobre el peculiar modus operandi de Adrián, que consistiría en contactar con personas con las que apenas mantiene relación profesional. “Ninguna de estas personas tiene una relación cercana. Es gente con la que tiene un trato de hola y adiós. Les ha puesto un mensaje en el que dice exactamente: ‘Hola. ¿Tú me puedes ayudar con un bizum?’. Ni un qué tal, ni un cómo te va”, detallaba la periodista, subrayando la frialdad y urgencia de las peticiones.

David Ferrán y su pareja, Fer, en 'Física o Química' (Atresmedia)
David Ferrán y su pareja, Fer, en 'Física o Química' (Atresmedia)

Lo más llamativo del caso es la supuesta negativa del actor a recibir ayuda no monetaria. Según se relató en televisión, una de las personas contactadas le ofreció una alternativa al dinero en efectivo: “Adrián yo no te voy a dar dinero, pero si necesitas ir a hacer la compra voy contigo y hacemos la compra”. Según la información revelada, el actor “no habría aceptado este trato”, lo que ha generado suspicacias sobre el destino final de esos fondos solicitados.

El detonante de esta espiral pública fue un alarmante mensaje publicado por el propio Adrián hace unas semanas: “Mi expareja me ha dejado en la calle. ¿Alguien puede ayudarme?”. Unas palabras que señalaban directamente a Nayara, su última relación conocida. La respuesta de ella no se hizo esperar en el plató de Y ahora Sonsoles, donde desmintió tajantemente la versión del actor. “Yo no he sacado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie a las 11 de la noche ya sabréis dónde. Yo le dije que se calmara”, confesaba Nayara, dejando entrever que la salida de Adrián del domicilio fue una decisión unilateral del actor en un momento de gran inestabilidad.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El desempleo aumenta en 231.500 personas hasta 2,7 millones de parados, aunque en el conjunto del último año se suman 527.600 ocupados, según el INE

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

La sorprendente imagen de Antonio Banderas y Melanie Griffith cogidos del brazo por la calle: la imagen más cercana de la expareja

El matrimonio, que se conoció en 1995 y puso fin a su relación en 2014, mantiene una cercana relación por su hija Stella del Carmen

La sorprendente imagen de Antonio Banderas y Melanie Griffith cogidos del brazo por la calle: la imagen más cercana de la expareja

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

El abogado Ignacio de la Calzada explica por qué el convenio colectivo es clave para calcular correctamente las horas extra y evitar errores habituales en su retribución

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

Un tribunal de la Haya ha decretado el embargo preventivo para resolver una deuda nacional con Eurus Energy

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

Realizan por primera vez en España una reconstrucción mamaria con tejido abdominal asistida por un robot

Esta intervención del Hospital La Paz de Madrid reduce el dolor postoperatorio y acorta la estancia hospitalaria de los pacientes

Realizan por primera vez en España una reconstrucción mamaria con tejido abdominal asistida por un robot
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite del coche? Un mecánico responde

Medios israelíes desvelan el posible apoyo a Marruecos para su dominio sobre Ceuta y Melilla por los acuerdos de Abraham

El Ayuntamiento de Madrid tiene que indemnizar con 32.000 euros o readmitir a una socorrista que fue cesada tras encadenar 17 contratos temporales en ocho años

“Mafia sanchista”, “señoro”, “miserable”, “traidor”, “perritos falderos”... la abogada que ha contabilizado los 2.220 insultos que sus señorías se dicen en el Congreso de los Diputados

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”