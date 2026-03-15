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Amalia de Holanda sorprende en Sevilla como invitada sorpresa en una boda aristocrática: la heredera al trono visita la Maestranza

La hija mayor de Guillermo y Máxima de los Países Bajos fue invitada este sábado 14 de marzo a la boda de Mercedes Olazábal y Solís y Francisco Javier García

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Su Alteza Real la Princesa
Su Alteza Real la Princesa Amalia, Princesa de Orange, en la ceremonia de abdicación de Su Alteza Real el Gran Duque Enrique de Luxemburgo (THE GROSBY GROUP/ Copyright: Didier Lebrun)

La primavera está a punto de llegar, y con ella la temporada de bodas. Cientos de prometidos e invitados se preparan en nuestro país para celebrar su ‘sí, quiero’ más especial y, entre los banquillos de las iglesias ha resonado un nombre muy inesperado: el de Amalia de Holanda. Y es que este fin de semana la alta sociedad sevillana celebró uno de los primeros enlaces destacados del año, una ceremonia que reunió a familiares, amigos y varios rostros conocidos en un entorno cargado de historia. El ahora matrimonio formado por Mercedes Olazábal y Solís y Francisco Javier García de Alvear Fernández de Mesa protagonizó una jornada muy especial en la capital andaluza, marcada además por la presencia inesperada de una invitada internacional, la heredera al trono de los Países Bajos.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la histórica Capilla del Rosario de la Maestranza, un enclave muy vinculado a las tradiciones de la aristocracia sevillana y situado junto a la famosa plaza de toros de la ciudad hispalense. Este templo, asociado a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, es uno de los lugares más emblemáticos para celebrar enlaces dentro de determinados círculos sociales de la ciudad.

Su Alteza Real la Princesa
Su Alteza Real la Princesa Catalina Amalia, Princesa de Orange, fotografiada durante la ceremonia de abdicación de Su Alteza Real el Gran Duque Enrique de Luxemburgo (THE GROSBY GROUP/ Copyright: Didier Lebrun)

El enlace congregó a numerosos invitados pertenecientes a conocidas familias sevillanas y del ámbito aristocrático español. Sin embargo, la atención de muchos asistentes se centró en una presencia inesperada: la de la princesa Amalia de Holanda. Su asistencia no había trascendido previamente, por lo que su llegada se convirtió en una auténtica sorpresa para los presentes.

Aunque la heredera neerlandesa mantuvo un perfil discreto durante toda la jornada, su participación en el evento aportó un aire internacional a una celebración que ya figuraba entre las citas sociales destacadas del inicio de temporada. A pesar de que no se difundieron imágenes suyas durante la boda, su presencia fue confirmada por varios asistentes.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

El cariño familiar a Sevilla

La presencia de la heredera volvió a poner de manifiesto la relación especial que mantiene con España, y en particular con Andalucía. La hija mayor de Guillermo y Máxima de los Países Bajos ha visitado Sevilla en varias ocasiones a lo largo de los últimos años junto a su familia, especialmente durante la Feria de Abril de Sevilla. Y es que la historia de amor de sus padres comenzó entre las casetas de la feria más famosa de España.

No es, además, la primera vez que la heredera neerlandesa acude a una boda en el sur de España. En 2023 también estuvo presente en el enlace de Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, con Maxim Corneille, celebrado en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.

La reina Máxima y el
La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro disfrutaron de la Feria de Abril en Sevilla. La reina Máxima y sus hijas lucieron espectaculares con sus trajes de flamenca durante su visita a las casetas. (Foto ©2019 23/Lagencia Grosby).

A sus 22 años, la princesa de Orange ha vivido una trayectoria marcada por responsabilidades tempranas y episodios complicados. En 2022 tuvo que abandonar temporalmente su vida universitaria en la Universidad de Ámsterdam tras recibir amenazas relacionadas con un posible secuestro por parte de organizaciones criminales. Aquella situación obligó a reforzar su seguridad y a limitar considerablemente su vida pública. Durante ese periodo especialmente delicado, la joven residió durante un tiempo en Madrid, donde pudo continuar sus estudios con mayor tranquilidad gracias al apoyo del que considera su padrino, Felipe VI.

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