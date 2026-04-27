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Amalia, Alexia y Ariane protagonizan el Día del Rey en Países Bajos: música, tradición y baño de masas en la ciudad de Dokkum

La heredera al trono y sus hermanas han sido las más solicitadas en el 59 cumpleaños del monarca de Holanda

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La princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Alexia de los Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/JILMER POSTMA).
La princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Alexia de los Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/JILMER POSTMA).

El Día del Rey ha vuelto a teñir de celebración las calles neerlandesas este lunes, en una jornada marcada por el 59 cumpleaños del rey Guillermo. Como es tradición, la familia real se ha desplazado a una ciudad distinta para compartir con la ciudadanía una fecha que combina institucionalidad y cercanía, convirtiéndose en uno de los eventos más multitudinarios del calendario nacional.

En esta ocasión, el escenario elegido ha sido Dokkum, una histórica localidad del norte del país que, desde la Edad Media, ha tenido un papel relevante en la región. Sus murallas del siglo XVI y su legado urbano han servido de telón de fondo para una jornada festiva en la que vecinos y visitantes han recibido con entusiasmo a los miembros de la casa real.

El día arrancaba con la difusión de una imagen oficial en la que el rey aparecía junto a la reina Máxima y sus tres hijas: Amalia de Orange, Alexia y Ariane de los Países Bajos. También se sumaron al recorrido el príncipe Constantijn de los Países Bajos y su esposa, Laurentien de los Países Bajos. La elección cromática de sus estilismos no pasó desapercibida: todos lucieron tonos inspirados en la bandera de la ciudad anfitriona, en un gesto simbólico que refuerza el vínculo con el territorio.

La princesa Catalina Amalia de los Países Bajos (izq.) asiste a la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN).
La princesa Catalina Amalia de los Países Bajos (izq.) asiste a la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN).

La agenda comenzó en la capilla dedicada a San Bonifacio, figura histórica vinculada a la ciudad, desde donde la comitiva fue acompañada por caballos frisones hasta el inicio del recorrido. La entrada al casco urbano estuvo marcada por la música tradicional, con la interpretación del himno regional a cargo de la cantante Elske DeWall, dando paso a un desfile que combinó tradición y entretenimiento.

A lo largo del itinerario, la familia real participó en distintas actividades que reflejan la identidad cultural de la región. Deportes autóctonos como el kaatsen o el fierljeppen, junto a exhibiciones de vela y danza, sirvieron para poner en valor el patrimonio local y fomentar la interacción con los ciudadanos. La jornada también incluyó espacios para el diálogo directo, donde los asistentes pudieron conversar con los miembros de la monarquía en un ambiente distendido.

Uno de los momentos más llamativos tuvo lugar en la denominada Plaza de la Innovación, donde el artista Hans Jouta presentó una obra creada en colaboración con instituciones educativas y entidades locales. Este enclave simbolizó la conexión entre tradición y modernidad, una idea que también se reflejó en el tono general del evento.

El recorrido continuó por el centro histórico, transformado en un gran escenario festivo. Agricultores, pescadores y cocineros ofrecieron productos y degustaciones, mientras representantes de los 52 pueblos de la región mostraban la diversidad cultural de Frisia. No faltó tampoco la visita a un molino de viento, uno de los iconos del país, antes de culminar con un brindis colectivo en honor al monarca.

La princesa Alexia, la princesa Ariane y la princesa heredera Catharina-Amalia de los Países Bajos asisten a la celebración del Día del Rey en Dokkum. (Países Bajos; Holanda) (EFE/EPA/RAMON VAN). FLYMEN
La princesa Alexia, la princesa Ariane y la princesa heredera Catharina-Amalia de los Países Bajos asisten a la celebración del Día del Rey en Dokkum. (Países Bajos; Holanda) (EFE/EPA/RAMON VAN). FLYMEN

Un refuerzo para la heredera al trono

Más allá del componente institucional, el Día del Rey ha vuelto a evidenciar el buen momento que atraviesa la monarquía neerlandesa. Tras años marcados por cierta pérdida de popularidad —especialmente a raíz de decisiones polémicas durante la pandemia—, la percepción pública ha mejorado notablemente. En este proceso ha sido clave el papel de la princesa heredera, cuya creciente presencia ha conectado especialmente con las generaciones más jóvenes.

Otro de los focos de atención ha sido el estilo de las princesas, que han consolidado una identidad propia dentro del panorama europeo. Lejos de la sobriedad habitual en otras casas reales, las hijas de los reyes han apostado por una estética vibrante y contemporánea, heredada en gran medida de su madre. La elección de colores intensos, combinada con accesorios llamativos —algunos compartidos entre ellas—, refleja una apuesta por la moda como herramienta de expresión.

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