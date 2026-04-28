Así ha sido el primer día de Carlos III y Camila en EEUU: aterrizaje bajo máxima seguridad y encuentro con Trump

Los reyes carlos y Camila visitan la embada británica de Washington. (Ian Vogler/Pool via REUTERS)

La agenda estaba medida al milímetro y, aun así, el contexto lo ha cambiado todo. Carlos III y Camila han aterrizado este lunes en Estados Unidos en el arranque de una visita de Estado tan esperada como delicada, en la que el componente político —aunque siempre en segundo plano— se percibe más que nunca.

El avión oficial británico aterrizaba en la base aérea de Andrews poco antes del mediodía, con las banderas del Reino Unido y de Estados Unidos ondeando en la cabina. A pie de pista, una alfombra roja impecable y una guardia de honor perfectamente sincronizada daban la bienvenida a los monarcas, que afrontan cuatro días clave para reforzar una relación bilateral en horas bajas.

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U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump pose for a picture with Britain's King Charles and Queen Camilla at their arrival for afternoon tea on the South Lawn of the White House in Washington, D.C., U.S., April 27, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La expectación era máxima no solo por tratarse de la primera visita de este calibre en años, sino también por las circunstancias recientes en Washington. Apenas 48 horas antes, un incidente con disparos durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca obligaba a evacuar de urgencia al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump, elevando la tensión en torno a la seguridad del viaje.

Té, protocolo y diplomacia

Lejos de cancelar o alterar de forma drástica la agenda, ambos equipos han optado por mantener el plan casi intacto, con ligeros ajustes “sobre la marcha”. Según fuentes diplomáticas, los dispositivos de seguridad llevaban semanas coordinándose, y la confianza en su eficacia sigue siendo total.

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Tras el recibimiento oficial, la primera gran cita del día ha tenido un tono mucho más relajado: un encuentro privado para tomar el té entre los reyes británicos y los Trump. Una escena que, aunque cargada de formalidad, busca proyectar cercanía y complicidad entre dos figuras que se conocen bien y que, además, comparten cierta fascinación mutua.

Los reyes Carlos y Camila junto a Donald y Melania Trump en la Casa Blanca. (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

No es ningún secreto que Trump siente una especial admiración por la monarquía británica, una relación que se remonta a su infancia y que ha cultivado durante años. Para Carlos III, este tipo de gestos forman parte de esa llamada “diplomacia blanda”, donde una sonrisa, una conversación distendida o incluso una taza de té pueden tener más impacto que cualquier discurso político.

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Un viaje clave en un momento incómodo

El trasfondo de esta visita no puede ser más relevante. Las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos atraviesan un momento complejo, con desacuerdos recientes en política internacional que han tensado el vínculo entre ambos gobiernos.

En este escenario, el papel de Carlos III resulta especialmente significativo. Aunque su rol le obliga a mantenerse neutral, su capacidad para conectar a nivel personal con líderes internacionales es una de sus mayores bazas. Y en este caso, con Trump, esa química parece jugar a favor.

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Trump, Melania, Carlos III y Camila visitan la colmena en la Casa Blanca. (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

A lo largo de los próximos días, la agenda combinará actos institucionales con encuentros más informales, siempre bajo la atenta mirada de unos dispositivos de seguridad reforzados tras lo ocurrido el fin de semana. Aun así, el mensaje que se quiere transmitir es claro: normalidad, estabilidad y continuidad.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El primer día se cierra así con una imagen potente: la de dos mundos —la monarquía británica y la política estadounidense— encontrándose en un momento especialmente sensible. Y aunque solo es el comienzo, todo apunta a que esta visita dará mucho que hablar, dentro y fuera de los focos.

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