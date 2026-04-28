España

Realizan por primera vez en España una reconstrucción mamaria con tejido abdominal asistida por un robot

Esta intervención del Hospital La Paz de Madrid reduce el dolor postoperatorio y acorta la estancia hospitalaria de los pacientes

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Señalización de consultas en el Hospital Universitario La Paz, Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
Señalización de consultas en el Hospital Universitario La Paz, Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

España vuelve a lograr una nueva hazaña en la medicina. El Hospital público La Paz de Madrid ha llevado a cabo la primera reconstrucción mamaria con tejido abdominal asistida por un robot, lo que convierte en la primera de este tipo en el país. El objetivo de esta intervención es reducir los posibles efectos secundarios, puesto que la disección es mucho más precisa y menos invasiva. Esto hace que el dolor postoperatorio sea menor, así como la estancia del paciente en el hospital y el tiempo de recuperación.

“Esta cirugía supone un cambio a la hora de plantear la reconstrucción mamaria de estas pacientes, dado que intentamos minimizar al máximo la morbilidad en la zona donante. Cuando tomamos tejido del abdomen para reconstruir la mama, generalmente ocasionamos una secuela que debe ser lo menor posible”, explica el doctor César Casado, facultativo especialista en Cirugía Plástica.

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La tecnología robótica permite respetar al máximo las estructuras anatómicas, como arterias y venas, responsables de irrigar el tejido trasplantado desde el abdomen al tórax, lo que reduce el riesgo de lesiones graves como una hernia y la resistencia futura de la pared abdominal tras la intervención quirúrgica. El equipo de cirujanos de La Paz ha conseguido realizar de forma exitosa esta operación gracias al sistema robótico Da Vinci.

“La plataforma robótica nos permite ser muy precisos y respetar casi al milímetro las estructuras anatómicas para poder extraer las venas y arterias que funcionarán como las tuberías para que ese nuevo implante reciba la sangre que necesita”, señala Sergio Salido, coordinador de Cirugía Mayor Ambulatoria. “Aunando los beneficios la cirugía robótica y la cirugía manual tradicional intentamos conseguir que las pacientes tengan una mejor recuperación, mucho menos dolor y menos secuelas a largo plazo en la zona donante del tejido que tomamos para reconstruir la mama”, afirma Casado.

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Una sala de quirófano (Shutterstock)
Una sala de quirófano (Shutterstock)

Los robots, una presencia limitada en quirófano

En los últimos años se ha extendido la utilización de la robótica en hospitales, especialmente en áreas como Ginecología, Cirugía General o Urología. Sin embargo, su incorporación en Cirugía Plástica es todavía muy limitada. Los especialistas consideran que esta podría emplearse para la obtención de tejidos que serán movilizados de un territorio del organismo a otro, como ha ocurrido con esta paciente.

La Comunidad de Madrid subraya que esta intervención es “un paso decisivo” en el avance de la cirugía robótica dentro de la sanidad pública madrileña. Cada año, La Paz lleva a cabo con éxito una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado. Buena parte de estas pacientes se someten a una mastectomía tras ser recibir un diagnóstico de cáncer de mama.

El doctor Salido destaca la importancia de la colaboración de especialistas de diferentes materias para “juntar toda la experiencia acumulada en beneficio de los pacientes, buscando los mejores resultados posibles”. Por su parte, el doctor Casado concluye que el robot Da Vinci es una tecnología que se utiliza desde hace años en otras áreas, pero en Cirugía Plástica representa un campo “muy interesante”.

*Información elaborada por EFE

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