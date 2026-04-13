El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid y un buque en el estrecho de Ormuz (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press y Reuters)

Las bolsas europeas han arrancado la semana en números rojos después de que el petróleo volviera a dispararse por encima de los 100 dólares por barril tras el anuncio de Estados Unidos de que bloqueará también el estrecho de Ormuz. En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35 recula un 1,09%, hasta los 18.005 puntos, mientras el Brent Crude sube un 6,64% y se sitúa en 101,52 dólares.

A primera hora de este lunes se situó en los 102,25 dólares y llegó a rozar los 103,87 durante la madrugada. En paralelo, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, avanza un 8,59% hasta los 104,86 dólares.

Las caídas se extienden al resto del continente: el DAX alemán cede un 1,2%, el CAC 40 francés pierde algo más de un 1% y el FTSE 100 británico retrocede cerca de un 0,6% en una sesión marcada por el temor a nuevas alteraciones en el suministro energético mundial.

El mercado vuelve a mirar a Ormuz

El movimiento de los mercados llega después de que las conversaciones mantenidas este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Islamabad terminaran sin acuerdo. Tras ese fracaso diplomático, Washington confirmó que comenzará este lunes a las 16:00 hora peninsular española el bloqueo del tráfico marítimo de entrada y salida en puertos iraníes, al tiempo que anunció medidas de control sobre el tránsito en torno al estrecho.

La importancia de ese paso marítimo es clave para entender la reacción financiera: por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% del suministro energético mundial, de modo que cualquier amenaza sobre su operativa tiene un impacto inmediato en el precio del crudo y en las expectativas de inflación.

Aunque el mando militar estadounidense sostiene que no impedirá el paso de embarcaciones con destino a puertos no iraníes, Reuters señala que varios petroleros evitaban ya este lunes atravesar la zona, reflejo de la cautela creciente en el tráfico comercial internacional.

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