Estados Unidos

Donald Trump dijo que buques vacíos se dirigen a EEUU para ser cargados de petróleo y gas

El presidente norteamericano envió el mensaje en momentos en que una delegación de su país negocia con funcionarios del régimen iraní en Pakistán

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El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este sábado que petroleros vacíos se dirigen a su país para ser cargados de petróleo y gas.

Un gran número de buques petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más preciado petróleo (¡y gas!) del planeta“, afirmó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

Y completó: “Tenemos más petróleo que las dos mayores economías petroleras juntas, y de mayor calidad. ¡Los esperamos! ¡Rápido!“.

El mensaje de Trump llega en momentos en que delegaciones de su país e Irán se reúnen este sábado en Pakistán para iniciar un proceso de diálogo orientado a poner fin a la actual guerra en Medio Oriente, desatada el pasado 28 de enero luego de un bombardeo israelí-estadounidense que dio muerte al ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.

Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump en una plataforma de redes sociales, con texto sobre buques petroleros y la capacidad de EE. UU. para producir crudo
El mensaje de Donald Trump

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, participan en las conversaciones en Islamabad, bajo la mediación del primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif.

La delegación estadounidense está integrada también por Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Por parte de Irán, Ghalibaf cuenta con el acompañamiento del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

Antes del inicio de las negociaciones, ambas partes establecieron condiciones previas: Irán exigió el cese de las hostilidades israelíes en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados, mientras que Estados Unidos manifestó su preocupación por las armas nucleares del régimen y el futuro del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Las posturas Donald Trump y el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei parecieran innegociables en la antesala al encuentro. Las demandas del mandatario norteamericano incluyen la eliminación del programa nuclear iraní, el desmantelamiento de la fabricación de misiles balísticos y la liberación del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

En cuanto a su vínculo con Israel, Estados Unidos también solicitará la cancelación del apoyo del régimen de Teherán a organizaciones como Hezbollah, Hutíes y Hamas, además del cese de la represión ilegal contra la oposición social, la cual dejó mas de 7.000 muertos en la manifestaciones de enero pasado.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estrecha la mano del vicepresidente estadounidense, JD Vance (Oficina del Primer Ministro de Pakistán/Handout via REUTERS)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estrecha la mano del vicepresidente estadounidense, JD Vance (Oficina del Primer Ministro de Pakistán/Handout via REUTERS)

Por su parte, las exigencias de Khamenei comprenden el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio, garantías de no agresión, control del estrecho de Ormuz, fin de la guerra regional e intervención en Líbano y el retiro de las fuerzas de combate estadounidenses.

Irán también buscará negociar reparaciones económicas para la reconstrucción del país, el levantamiento de sanciones, así como la derogación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

La delegación iraní, compuesta por más de 70 miembros, llegó primero a Islamabad el viernes, bajo estrictas medidas de seguridad. Este sábado por la madrugada, también arribó el avión de EEUU.

Tenemos buenas intenciones, pero no confiamos”, declaró Ghalibaf al llegar a la capital paquistaní, según la televisión estatal iraní. “Nuestra experiencia negociando con los estadounidenses siempre se ha caracterizado por el fracaso y las promesas incumplidas”.

JD Vance, al frente de la delegación estadounidense, expresó cautela antes de partir de Washington. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a tenderles la mano”, afirmó. “Si intentan engañarnos, se van a encontrar con que el equipo negociador no es muy receptivo”.

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