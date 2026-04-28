Cuatro meses entre andamios, ruidos y aulas improvisadas en el IES Mariano José de Larra de Madrid: “No podemos dar clase en estas condiciones”

Obras de remodelación en el patio del IES Mariano José de Larra, en el barrio madrileño de Aluche. (Imagen cedida)

El alumnado del Instituto de Educación Secundaria Mariano José de Larra, ubicado en el barrio madrileño de Aluche, ya no aguanta más. Después de cuatro meses soportando las obras de remodelación del edificio, aseguran que la situación se ha vuelto insostenible: el ruido constante les impide concentrarse, sufren cambios de aula continuamente y siguen sin poder pisar espacios como la cafetería y el patio. Por ello, tanto los alumnos y sus familias como el profesorado reclaman soluciones urgentes.

Las obras han cerrado zonas del instituto, incluidas clases enteras, explica a Infobae un alumno de primero de Bachillerato. “El gimnasio ya no existe, lo han convertido en aulas. Los ruidos durante las horas lectivas han sido constantes, los andamios están junto a las ventanas y se puede saludar a los operarios a un metro de distancia. Tenemos una grúa enorme al lado de la fachada de la clase, con el riesgo que eso supone”, señala el adolescente. Además, los materiales de construcción y escombros “han estado siempre tirados en el patio”.

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El malestar en la comunidad educativa también se ha intensificado por los riesgos asociados a las obras. Advierten que las grúas operan sobre zonas de paso y que en las aulas se almacenan materiales de construcción, además de que hay obreros accediendo a zonas de alumnos e interactuando con ellos. El profesorado señala en un comunicado que ya se han producido incidentes menores con materiales que quedan al alcance de los alumnos, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad.

“Esto supone un riesgo y no se puede dar clase en estas condiciones, sobre todo Educación Física, que es una asignatura obligatoria. Llevamos así unos cuatro meses y no nos están dando soluciones”, añaden.

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Imagen de una grúa en el centro educativo. (Cedida a Infobae)

Desde el sindicato CCOO también han advertido que existe riesgo de desprendimientos y que hay una presencia constante de polvo y disolventes en el ambiente, además de andamios instalados en las zonas deportivas. También destacan que no existe una separación adecuada entre los obreros y el alumnado.

Respuesta del centro

En respuesta a esta situación, la dirección del IES Mariano José de Larra ha enviado una carta dirigida a las familias, donde reconoce las dificultades y detalla la gestión de las obras, que dependen de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En la misiva recuerdan que la remodelación busca mejorar la eficiencia energética del edificio, un proyecto que cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, que aportan unos 2 millones de euros, y de la Dirección de Área de la capital, con algo más de 400.000 euros.

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La dirección indica que la fecha límite de finalización de los aspectos fundamentales de la obra es el 26 de mayo y advierte que cualquier retraso podría afectar la recepción de los fondos europeos. Además, explica que en su momento se planteó trasladar el instituto a otro centro, pero la única opción disponible era un espacio cercano al Polideportivo de Aluche que llevaba una década cerrado y no reunía las condiciones adecuadas.

Los ruidos son constantes, según denuncia la comunidad educativa. (Imagen cedida)

El equipo directivo sostiene que está realizando todos los esfuerzos posibles “para maximizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad, garantizar el respeto del personal de la empresa hacia el alumnado y permitir que las actividades lectivas se desarrollen en las mejores condiciones posibles”. Asimismo, indican que, según el arquitecto encargado de la obra, los trabajos se llevan a cabo dentro de los parámetros de seguridad estructural y personal establecidos durante las visitas al instituto.

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En relación con las quejas de varias alumnas sobre “comentarios y actitudes inapropiadas” por parte de algunos obreros, la dirección afirma que se trasladó la situación al jefe de obra, quien se comprometió a despedir a los trabajadores implicados si las alumnas los identificaban.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido este lunes la financiación por objetivos en las universidades pública adaptando el modelo a cada centro y a su idiosincrasia. (Europa Press)

Sobre los problemas ocasionados por el ruido, el equipo directivo indica que ha solicitado acordar un horario que asegure el cumplimiento de los niveles mínimos de ruido permitidos en las aulas, a pesar de que ya se han instalado amortiguadores para intentar reducir el impacto acústico.

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Pese a las explicaciones y compromisos expresados por la dirección del centro, la realidad para alumnos y docentes continúa marcada por el ruido, la pérdida de espacios y la preocupación por la seguridad.