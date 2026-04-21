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Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada comparte en su perfil de TikTok cuáles son los textos a revisar para estar al tanto de la normativa laboral aplicable y las condiciones del puesto

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Un trabajador revisa su contrato de trabajo con su jefe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un trabajador revisa su contrato de trabajo con su jefe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer los derechos y obligaciones como trabajador resulta fundamental para desempeñarse de manera segura y justa en el ámbito laboral. Esta información protege frente a posibles abusos y permite identificar situaciones irregulares. Además, facilita el cumplimiento de normas y responsabilidades, promoviendo un ambiente de respeto y colaboración. Estar informado contribuye a prevenir conflictos, fortalecer la negociación y garantizar condiciones laborales dignas y equitativas para todos, y para ello es necesario saber dónde se fijan estas condiciones.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada insiste en que existen tres documentos clave que todo trabajador debe manejar para conocer sus derechos laborales. Según explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips), el primero y más esencial es el Estatuto de los Trabajadores: “La norma básica y a la vez la fundamental de todos los trabajadores”. Se trata del eje del sistema laboral español, que fija los mínimos aplicables a cualquier relación laboral.

De la Calzada recalca que este estatuto es una “ley de mínimos, es decir, menos que eso no se puede regular”. Explica que si, por ejemplo, el estatuto otorga “un permiso de cinco días”, ningún convenio puede establecer menos, como sucede con los permisos por hospitalización. Para resolver la consulta frecuente sobre dónde encontrar estas normas, el abogado aclara: “La puedes encontrar en Google totalmente gratis”.

El convenio y el contrato completan los derechos y obligaciones

El segundo pilar que señala es el convenio colectivo, que regula “los derechos entre los trabajadores y las empresas de cada sector”. Estos acuerdos, negociados entre sindicatos y patronal, concretan el marco del Estatuto según actividad o territorio. Allí se fijan vacaciones, permisos, licencias, salarios, categorías profesionales y retribuciones en caso de baja. Sin embargo, si el convenio establece condiciones inferiores al estatuto, “prima el Estatuto de los Trabajadores”.

Primer plano de una mujer latina con cabello oscuro y expresión seria, sentada en un escritorio en casa, revisando documentos y libros con un portátil.
Una profesional se concentra en la revisión de documentos legales desde su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer documento fundamental, muchas veces ignorado según De la Calzada, es el contrato de trabajo. “Es una vinculación contractual, no deja de ser un acuerdo de voluntades”, sostiene. En él pueden pactarse cuestiones como flexibilidad de jornada, disponibilidad o franjas horarias, introduciendo un nivel de personalización que complementa a la normativa general. Si un trabajador ha firmado ya en su contrato ciertas condiciones, después “es muy difícil negarse” ante cambios de la empresa, aclara el especialista. “¿Por qué? Porque lo has firmado”, advierte. Y pone el ejemplo de quienes reclaman por un cambio de turno partido: si se pactó en el contrato, la empresa puede exigirlo legalmente, salvo irregularidades.

La importancia de revisar todos los documentos

En la práctica, estos instrumentos interactúan en la relación laboral diaria. Muchas discrepancias surgen por desconocimiento o por interpretar uno de ellos de forma aislada. Comprender su jerarquía permite distinguir qué es obligatorio por ley, qué depende del convenio y qué se ha pactado individualmente. En sectores con alta rotación, revisar el contrato resulta especialmente relevante por el impacto de sus cláusulas en la organización del trabajo.

El acceso a estos documentos se ha facilitado con la digitalización normativa y la publicación oficial de convenios en portales públicos. Además, la divulgación jurídica ha acercado estos conceptos a trabajadores sin formación específica. La consulta de fuentes oficiales y la revisión periódica de condiciones laborales se ha convertido en una práctica habitual y necesaria en entornos profesionales diversos, especialmente ante conflictos laborales y cambios frecuentes en la organización del trabajo.

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