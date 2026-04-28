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Cómo evitar que tu perro o gato sufra estrés en primavera: “Puede ser una sobrecarga de estímulos”

Una experta en nutracéutica animal explica que los sentidos de estos animales son “mucho más sensibles” que los nuestros, lo que los hace más susceptibles a los cambios estacionales

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El comienzo de la primavera puede ser una época de estrés para perros y gatos, por lo que es importante detectar los factores que provocan ansiedad estacional
Un perro y un gato se tumban juntos al comienzo de la primavera (Canva)

La llegada de la primavera invita a disfrutar del aire libre, el sol y los días más largos. Durante esta época del año, las ciudades y los campos cambian drásticamente. Abrimos más las ventanas de nuestras casas, hay más ruido en las calles, las terrazas se llenan de gente y la naturaleza florece desprendiendo olores intensos. A esto se suman factores puntuales como el ruido de obras o tormentas primaverales.

Sin embargo, lo que para nosotros supone un impulso de energía y buen humor tras los meses de invierno, para nuestras mascotas puede convertirse en un verdadero reto físico y emocional. “El oído y el olfato de perros y gatos son mucho más sensibles que los nuestros. Lo que para nosotros puede ser un simple cambio de ambiente, para ellos puede convertirse en una sobrecarga constante de estímulos”, explica Imke Marks, experta en nutracéutica animal y fundadora de Mooiza.

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De esta manera, tanto perros como gatos son susceptibles a los cambios en su reloj biológico, alteraciones hormonales y una fuerte sobrecarga de estímulos externos. Esta situación de alerta continua hace que el animal sea incapaz de relajarse, derivando en ladridos excesivos, hiperactividad o comportamientos destructivos. La experta explica, así, que cuando entran en ese “estado de tensión constante”, muchas mascotas acaban desarrollando una ansiedad estacional, que es preciso reconocer y tratar.

El comienzo de la primavera puede ser una época de estrés para perros y gatos, por lo que es importante detectar los factores que provocan ansiedad estacional
Un perro y un gato se tumban juntos al comienzo de la primavera (Canva)

“Vemos perros más inquietos en primavera”, ¿por qué?

Al igual que los seres humanos, los perros y los gatos pueden ver que sus ritmos circadianos se alteran por el incremento de la luz solar y los cambios de hora. Esto les provoca variaciones significativas en sus patrones de sueño y rutinas. Pero “cuando descansan peor, están más sensibles, más irritables y gestionan peor el estrés”, explica la experta. Así, “muchas veces vemos perros más inquietos en primavera y pensamos que simplemente tienen más energía, pero detrás puede haber una alteración de su rutina en cuanto a la hora de paseo o la de comer”.

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De esta manera, como pasa en muchos humanos, el proceso de habituación no tiene los mismos tiempos para todos. “Hay mascotas que necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios de estación. En primavera, esa adaptación puede traducirse en más inquietud, más nerviosismo o incluso cambios en su apetito”, apunta la fundadora de Mooiza.

En el caso de los gatos, la primavera dispara ciclos reproductivos más intensos. Imke Marks explica este fenómeno al explicar que “muchos propietarios notan que su gato está más nervioso, vocaliza más o duerme peor en primavera. En muchos casos, la explicación está en el aumento de la actividad hormonal propio de esta época”, asegura. A todo ello hay que sumar otros factores que pueden intervenir, como las alergias, el polen o las pulgas y garrapatas, ya que “pueden causar molestias físicas, picores o incomodidad que le impiden descansar bien”.

Descubre cómo la interacción con perros de terapia está transformando la experiencia educativa de niños con necesidades especiales. Este programa busca reducir la ansiedad y fomentar la interacción en un entorno escolar inclusivo.

Cómo hacer que sea “la estación que más disfruten”

Frente a este escenario, forzar al animal a realizar más actividad física para que “se canse” puede ser un error. La experta señala: “Los perros con ansiedad por separación, miedo a otros perros, sensibilidad al ruido o dificultades para adaptarse a los cambios necesitan una adaptación gradual para no sentirse sobrepasados”.

De esta forma, la clave reside en mantener las rutinas diarias, además de procurarles zonas de descanso tranquilas. Igualmente, la especialista en nutracéutica animal propone apoyo nutricional mediante ingredientes naturales. “No se trata de sedar ni de apagar al animal, sino de ayudarle a afrontar mejor el estrés y recuperar la calma de forma natural”. Así, con paciencia y comprensión, “la primavera no tiene por qué convertirse en una época de estrés. Puede ser, de hecho, la estación que más disfruten”, concluye Marks.

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