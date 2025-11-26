La UE acuerda la primera ley de bienestar para perros y gatos: vendedores, criadores y refugios tienen cuatro años para adaptarse

La UE acuerda la primera ley de bienestar para perros y gatos (Pexels)

La Unión Europea (UE) ha alcanzado un acuerdo histórico con la primera ley de bienestar para perros y gatos común para todos los Estados miembro. Con ella, se obliga a vendedores, criadores y refugios a adaptarse en un plazo de cuatro años a las nuevas medidas, con el fin de combatir prácticas abusivas y proteger la salud de los animales de compañía. En otras palabras, el acuerdo introduce una batería de estándares que regulan aspectos clave en la cría, el comercio, el alojamiento, la importación y el manejo de estos animales.

Además, entre las nuevas, la legislación hace obligatoria la identificación mediante microchip y el registro oficial de todas las mascotas presentes en el territorio comunitario; del mismo modo que lo hacía la ley de bienestar animal en España. Según han explicado, el propósito de esta medida se basaría en asegurar su rastreabilidad e impedir fraudes y tráfico ilegal.

Todos los puntos aprobados este miércoles, 26 de noviembre, deberán cumplirse antes de 2029. Aunque, para quienes posean animales de manera privada y sin fines comerciales, la identificación será exigible en un plazo mayor: diez años para los perros y quince para los gatos. De la misma forma, los animales importados de terceros países con destino a la venta, tendrán que portar microchip y ser incluidos en una base de datos nacional, al menos cinco días antes de su entrada a la UE, según se recoge en el pacto cerrado entre los negociadores del Parlamento Europeo y los países miembros del Consejo de la Unión Europea.

La UE acuerda la primera ley de bienestar para perros y gatos (Pexels)

Las nuevas medidas que afectarán a dueños, vendedores y criadores

De acuerdo con información del PE, el paquete de medidas apunta a “detener las prácticas abusivas, frenar los negocios crueles y proteger la salud de los animales”. Entre las disposiciones más innovadoras figura la prohibición de cría entre parientes directos —incluidos padres e hijos, abuelos y nietos, así como hermanos y medio hermanos— y la restricción de la reproducción destinada a obtener rasgos físicos excesivos que puedan comprometer el bienestar del animal.

El texto legislativo, también, define como prioritario el control de la reproducción para evitar la explotación sistemática de los animales. De este modo, se limita el número de camadas permitidas por cada hembra y se establecen períodos de descanso obligatorios entre gestaciones. Además, la ley impone un periodo obligatorio en el que los cachorros y gatitos deben quedarse con sus madres, establecidos para las primeras ocho semanas de vida, salvo prescripción veterinaria explícita.

Otra novedad es la prohibición de usar perros y gatos —incluidos aquellos con características físicas extremas o que hayan sido objeto de mutilaciones— en exposiciones, concursos o competiciones. El texto veta también el uso de collares de púas y de ahorque sin sistemas de seguridad y sujeta otras prácticas tradicionales a criterios estrictos de bienestar animal.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

“Una mascota es un miembro de la familia, no un objeto ni un juguete”

La propuesta para regular el bienestar animal de perros y gatos fue presentada por la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2023, como respuesta a la ausencia de normas homogéneas, los crecientes casos de explotación y la presión social por garantizar una protección efectiva de las mascotas. El acuerdo firmado ahora debe ser avalado formalmente tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la UE antes de que las nuevas disposiciones adquieran rango legal.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Veronika Vrecionová (ECR, República Checa), ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado: “Hoy hemos dado un paso importante para poner orden en el comercio de perros y gatos en la UE. Unas normas más estrictas sobre cría y trazabilidad dificultarán la ocultación de los operadores abusivos e ilegales“.

La eurodiputada ha afirmado igualmente el combate activo contra aquellos que “ven a los animales como una forma de obtener beneficios rápidos y estamos creando igualdad de condiciones para los criadores honestos". Por lo que, “nuestro mensaje es claro: una mascota es un miembro de la familia, no un objeto ni un juguete”, insiste Vrecionová. Por este motivo, desde el parlamento creen importante limitar y controlar la entrada de animales importados de terceros países, ya que con ello se evitaría el tráfico irregular, un problema que ha cobrado actualidad ante el aumento del comercio digital de mascotas.

Según datos difundidos por la Comisión Europea, el 44% de los ciudadanos de la Unión tiene algún animal doméstico y el 74% considera que su bienestar debería estar mejor protegido. Este sector económico registra un volumen de negocios anual cercano a los 1.300 millones de euros en la UE, cifra que subraya la magnitud de una actividad hasta ahora poco regulada.

De acuerdo con el mismo organismo, en torno a un 60% de los propietarios adquiere perros o gatos a través de plataformas en línea, hecho que ha facilitado la expansión de criaderos ilegales y el comercio clandestino. Con estas reglas, la UE busca fortalecer la supervisión sobre el origen y el destino de los animales de compañía, proteger su salud y responder a una demanda social mayoritaria a favor de un trato digno para perros y gatos en todo el territorio comunitario.