España

¿Puede prohibirte la comunidad de vecinos tener mascotas? Un abogado responde

Los animales de compañía han pasado de ser considerados objetos a formar parte de la vida familiar, lo que obliga a reinterpretar las normas de convivencia en clave de derechos y bienestar animal

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Valenzuela recuerda que la Ley
Valenzuela recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal permite establecer ciertas restricciones sobre el uso de los elementos privativos (@nataliovalenzuelaabogado)

La convivencia entre vecinos y el derecho a tener mascotas en casa es en ocasiones un debate que afrontan muchas comunidades de propietarios. Con el aumento de los animales de compañía y la creciente sensibilidad hacia su bienestar, cada vez son más las comunidades que se plantean imponer restricciones para limitar su presencia. En este contexto, un vídeo en TikTok ha cuestionado hasta dónde pueden llegar los estatutos comunitarios y qué dice realmente la Ley de Propiedad Horizontal sobre esta cuestión.

En su publicación, el abogado Natalio Valenzuela, creador de la cuenta @nataliovalenzuelaabogado, responde a la pregunta que muchos vecinos se hacen: ¿Puede la comunidad de propietarios prohibirme tener mascota en mi vivienda privada? Su explicación combina referencias legales con ejemplos cotidianos para ilustrar un asunto que suscita dudas constantes en la convivencia en edificios y urbanizaciones.

Valenzuela recuerda que el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a los estatutos establecer ciertas restricciones sobre el uso de los elementos privativos. Es decir, sobre la vivienda en sí y no solo sobre zonas comunes como ascensores o jardines. Sin embargo, subraya que los animales ya no son considerados simples “cosas” sino “seres sintientes” protegidos por ley, lo que supone un cambio profundo en su estatus jurídico y en la manera de interpretar las normas comunitarias.

Para reforzar su argumento, el abogado plantea una analogía, si los estatutos no pueden prohibir a un propietario tener hijos, tampoco deberían impedirle tener mascotas de manera absoluta. Califica de “aberración” cualquier veto generalizado a los animales en el interior de las viviendas y sostiene que esta clase de prohibición choca con la evolución normativa y social sobre el bienestar animal.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Entre el respeto a los vecinos y el bienestar animal

El jurista matiza, no obstante, que esta protección no significa barra libre para cualquier especie ni para conductas molestas. Recuerda que, al igual que se pueden tomar medidas contra un vecino que desarrolla actividades ruidosas o insalubres, también se puede actuar frente a las molestias que cause una mascota. “A nadie se le ocurriría meter un caballo de tamaño normal dentro de un piso”, ejemplifica para ilustrar el límite entre derechos individuales y convivencia colectiva.

Así, las comunidades pueden iniciar procedimientos si los animales generan ruidos persistentes, olores o comportamientos agresivos, pero no pueden vetar de manera preventiva y absoluta la tenencia de mascotas. Cualquier medida restrictiva debe ser proporcional, estar justificada y, en su caso, contar con respaldo judicial.

El abogado apunta a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los vecinos y el reconocimiento de los animales como miembros de la familia, evitando prohibiciones generalizadas que contravengan la legislación y fomentando, en cambio, soluciones proporcionadas y dialogadas en las comunidades. Su explicación no solo aclara el marco legal, sino que también refleja un cambio social: los animales de compañía han pasado de ser considerados objetos a formar parte de la vida familiar, lo que obliga a reinterpretar las normas de convivencia en clave de derechos y bienestar animal.

Temas Relacionados

Comunidad de VecinosViviendaVivienda España

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Kiko Matamoros y Belén Esteban se enzarzan en una brutal pelea en directo: “Vas a nombrar tú a mi hija... No te jode”

Los tertulianos de ‘No somos nadie’ han entrado en cólera al hablar sobre los conflictos familiares de las Campos

Kiko Matamoros y Belén Esteban

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Desde Valencia, el ministro ha recalcado que “va a ser el segundo año que seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo, y esta es la talla que está dando la economía española”

Carlos Cuerpo asegura que España

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Una profesora se suicida por recibir acoso homofóbico: “Estas personas que nos hicieron tanto daño no nos quitarán nada de nuestro amor”

La mujer de Caroline Grandjean denunciará al Ministerio de Educación francés por negligencia y reclama que se reconozca a la docente como víctima del acoso que la llevó al suicidio

Una profesora se suicida por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los contratos de Huawei en

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Subastan un Ferrari y un Mercedes de alta gama incautados al narcotráfico con un precio de salida de 150 euros

Llega a España el primer fármaco para un subtipo de ELA 30 años después de haberse aprobado en la UE

La Comisión Antiviolencia propone sancionar con 3.000 y 4.000 euros de multa a 17 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

Un abogado explica las 10 cláusulas laborales a las que tu empresa no te puede obligar: “Son ilegales”

DEPORTES

Euskadi y Palestina jugarán un

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”

De ganar el oro olímpico a retirarse del Mundial de Atletismo, Jordan Díaz explica los motivos: “Estoy sin palabras”