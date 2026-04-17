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Esteban (PNV) cree que la gestión económica de la Seguridad Social tendría que traspasarse a Euskadi antes de verano

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social tendría que ser transferida a Euskadi antes del verano. Además, ha asegurado que al Gobierno central "se le debería caer la cara de vergüenza por no tener cumplido todavía" el Estatuto de Guernica.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha rechazado que el traspaso de materias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Guernica suponga "cesión" por parte del Estado porque se trata del cumplimiento de una ley orgánica, que está aprobada por las Cortes Generales y refrendada por la ciudadanía.

Tras recordar que después de 45 años el Estatuto todavía "no está cumplido", ha insistido en que hay que "cumplir la ley". Además, ha afirmado que "los acuerdos políticos nunca se pueden calificar como cesiones".

"Pero parece que, cuando es un tema autonómico, son cesiones. ¿Qué pasa? ¿Que los demás somos satélites que no representamos a nadie y que no hacemos política?", ha preguntado.

EL ESTATUTO SIN CUMPLIR

A su juicio, "al Gobierno central, sea de uno y otro color, se le debería caer la cara de vergüenza por no tener cumplida todavía una Ley orgánica".

En alusión concreta a la gestión económica de la Seguridad Social, ha dicho que entiende que debería traspasarse antes del verano. "Desde luego, nosotros hemos presentado todos los papeles y toda la documentación y nuestra posición. Evidentemente, esto no son matemáticas. Hay que negociar, hay que hablar y en estos momentos la pelota está en el tejado del Gobierno central. Vamos a ver si la cosa avanza, si podemos hablar y si podemos llegar a un acuerdo razonable entre todos", ha señalado.

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