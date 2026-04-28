Espana agencias

PNV forzará a Sánchez a aclarar cómo gobernará con una "aritmética parlamentaria negativa"

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, forzará este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar en el pleno de la Cámara baja cómo pretender gobernar lo que resta de legislatura con una "aritmética parlamentaria negativa".

En rueda de prensa en el Congreso, Vaquero se ha referido a la pregunta que formulará mañana al jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno, con la que quiere que Sánchez explique si va a sustentar su política en "promesas y mensajes de campaña hasta que termine la legislatura".

PUBLICIDAD

Preguntada por la exigencia de elecciones por parte de Junts en la sesión plenaria de la pasada semana, la portavoz ha recordado que su formación cree que Sánchez es quien "tiene el botón" para poner fin a la legislatura. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Etcheverry choca con Fils y se despide de Madrid en octavos

Infobae

Almeida sitúa el acceso a la vivienda como el principal reto ante el crecimiento de Madrid

Infobae

Abstención del PNV en el decreto de alquiler obliga a Sumar a lograr voto a favor de Junts

Infobae

El PSOE insta a Bruselas a aclarar si la discriminación que prevé la "prioridad nacional" de Vox y PP choca con Tratados

El PSOE insta a Bruselas a aclarar si la discriminación que prevé la "prioridad nacional" de Vox y PP choca con Tratados

El PSOE estudia personarse en investigación judicial a informáticos despedidos del Senado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos