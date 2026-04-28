PNV forzará a Sánchez a aclarar cómo gobernará con una "aritmética parlamentaria negativa"

Madrid, 28 abr (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, forzará este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar en el pleno de la Cámara baja cómo pretender gobernar lo que resta de legislatura con una "aritmética parlamentaria negativa".

En rueda de prensa en el Congreso, Vaquero se ha referido a la pregunta que formulará mañana al jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno, con la que quiere que Sánchez explique si va a sustentar su política en "promesas y mensajes de campaña hasta que termine la legislatura".

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Preguntada por la exigencia de elecciones por parte de Junts en la sesión plenaria de la pasada semana, la portavoz ha recordado que su formación cree que Sánchez es quien "tiene el botón" para poner fin a la legislatura. EFE

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