El PNV afea a Sánchez que fije la posición de España en la guerra de Irán antes de hablar con los grupos parlamentarios

Durante la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la comisión de Hacienda del Senado, emergió la demanda de mayor implicación de las Cortes Generales en las decisiones sobre la postura de España en relación con la guerra en Irán. Según consignó el medio, la senadora vasca María Dolores Etxano Varela, representante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), insistió en la necesidad de integrar de forma previa a los grupos parlamentarios en debates y consultas sobre estos asuntos antes de que el Ejecutivo exprese públicamente su posición.

De acuerdo con la publicación, la senadora del PNV expresó su desacuerdo con la manera en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó la posición oficial de España frente al conflicto en Irán a través de una rueda de prensa. Etxano criticó que este posicionamiento se efectuara sin solicitar previamente la opinión o participación de los grupos representados en las Cortes Generales, lo cual, en su criterio, debería haberse considerado un paso mínimo dado el alcance del tema.

La exigencia de Etxano se centró especialmente en la transparencia y en el proceso de participación de las cámaras legislativas. Tal como publicó la fuente, la senadora subrayó la importancia de trasladar a las cámaras y a los partidos representados cualquier decisión relevante sobre política exterior, particularmente en escenarios de conflicto internacional. Etxano cuestionó que el Gobierno central tomara la iniciativa de plantear la posición española en foros públicos antes de consensuar o dialogar con los distintos actores políticos.

El medio detalló que, en vísperas de las reuniones previstas por el Ejecutivo con diversas formaciones políticas, el PNV remarcó que Pedro Sánchez no solo debe informar a los grupos parlamentarios, sino también incluir entre los asuntos a tratar la seguridad europea y los planes presupuestarios relacionados con la respuesta española a la guerra en Irán. Según informó la nota, el grupo nacionalista vasco considera que el debate debería extenderse al análisis de los compromisos financieros y de seguridad adoptados por España dentro del contexto europeo frente a este conflicto.

A lo largo de su intervención, Etxano Varela reiteró su crítica a la práctica del Gobierno de anunciar públicamente, en diferentes comparecencias ante la prensa, las medidas que después pretende debatir con los representantes parlamentarios. Según el reporte, esta postura fue presentada como una reclamación de respeto a los protocolos parlamentarios y de fortalecimiento del proceso democrático en la gestión de la política exterior y de seguridad nacional.

La petición del PNV al Gobierno pone de manifiesto la exigencia de un mayor control y participación de las Cortes Generales en el establecimiento de las líneas políticas internacionales del país, especialmente en situaciones que pueden comprometer el papel de España en alianzas y escenarios internacionales. El medio también señaló que el partido nacionalista insistió en la necesidad de abrir los debates a la totalidad de los grupos, permitiendo así que la posición de España se construya colectivamente antes de cualquier declaración pública oficial por parte del Ejecutivo.