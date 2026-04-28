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Una familia compra langostas en un restaurante y las libera en el mar: “Es como darles una última oportunidad”

Las diez langostas liberadas se encontraban en un acuario climatizado

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Múltiples langostas marinas de caparazón oscuro y patas naranjas en la orilla rocosa, con el mar y el cielo claro al fondo y luz cálida.
Langostas en la costa tras su liberación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia se encontraba de vacaciones en el sur de Italia cuando, durante su visita a un restaurante, lo que parecía un almuerzo más en su itinerario turístico terminó convirtiéndose en un gesto simbólico que no ha pasado desapercibido. La familia decidió comprar diez langostas en un restaurante y liberarlas posteriormente en el mar.

El episodio tuvo como protagonistas a una familia texana de vacaciones en Pompeya, encabezada por Nicole Renee. Durante su estancia también estuvieron acompañados por su chófer, Alessandro Cataldo. Todo comenzó en el restaurante Mercato Pompeiano, donde la familia se encontraba comiendo cuando observó a las langostas en los tanques del local.

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Según relatan los propios participantes al medio Il Mattino, la decisión fue completamente espontánea. “Siempre nos entristece verlas allí”, comentaron al referirse a los crustáceos expuestos en los acuarios del restaurante. A partir de esa impresión inicial, surgió la idea de comprarlas y devolverlas al mar.

Tras el almuerzo, la familia adquirió las diez langostas y se desplazó hasta la costa de Castellammare di Stabia, donde finalmente se llevó a cabo la liberación. El momento fue presenciado por curiosos y acompañado por los trabajadores del restaurante, que colaboraron en el traslado de los animales hasta el agua.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una langosta en un acuario de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica sobre la liberación

“Liberarlos, aunque solo vivan unos días más, vale la pena para nosotros. Es como darles una última oportunidad”, explicaron los miembros de la familia al justificar su decisión, una escena que fue recibida con sorpresa por algunos de los presentes.

La familia devolvió las langostas al mar en un acto sencillo, sin grandes ceremonias, pero cargado de simbolismo. En un ambiente relajado, incluso surgió un toque de humor por parte de los presentes: “Mientras se alejaban nadando, nos pareció oírles cantar ‘Bella Ciao’”, comentaron entre risas, en referencia a la conocida canción italiana.

La historia, sin embargo, no ha tardado en generar reacciones encontradas. Para algunos, el gesto representa una forma de sensibilidad hacia los animales y una manera de cuestionar prácticas habituales en la industria alimentaria.

Otros, en cambio, han mostrado escepticismo sobre el impacto real de este tipo de acciones. Señalan que liberar animales criados o mantenidos en circuitos comerciales no garantiza su supervivencia en libertad, especialmente en el caso de especies que pueden haber estado en condiciones controladas o que no están preparadas para adaptarse al entorno natural.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una langosta viva se exhibe en un acuario de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trato hacia las langostas en los restaurantes

En 2017, el Tribunal Supremo italiano confirmó una multa de 5.000 euros a un restaurante de Campi Bisenzio (Florencia) por mantener langostas y bogavantes sobre hielo antes de su cocinado, al considerar que esta práctica podía constituir maltrato animal. La sentencia también obligó al establecimiento a indemnizar a la Liga Antivivisección (LAV), marcando un precedente en la interpretación del bienestar de los crustáceos en el ámbito gastronómico.

El alto tribunal sostuvo que “los crustáceos son seres sensibles capaces de probar dolor si sufren maltrato”, y distinguió entre cocinarlos vivos, una práctica habitual, y mantenerlos en condiciones de frío extremo y con las pinzas atadas, lo que puede provocarles sufrimiento evitable. Además, apuntó que existen alternativas como “acuarios a temperatura adecuada y oxigenados” para su conservación, reforzando así una nueva lectura legal sobre el tratamiento de estos animales en la restauración.

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