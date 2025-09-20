Cuatro trucos para eliminar los malos olores de tu nevera: “Siempre me funcionan”

Cómo eliminar los malos olores de la nevera.

Convivir con los malos olores de la nevera puede ser una de las peores sensaciones que existen. Llegar a la cocina y que todo el ambiente se vea infectado por una fragancia insoportable que no te deja comer a gusto. Esto le ha pasado a un estudiante universitario que vive en una residencia y que ha querido compartir su experiencia a través de sus redes sociales. A pesar de guardar la comida en tápers de vidrio para evitar esta tendencia, expresa que le ha sido imposible desprenderse de los malos olores.

En el caso de los estudiantes, es muy común preparar comidas en grandes cantidades para poder guardar sobras que poder consumir a lo largo de toda la semana. La falta de tiempo hace que facilitar ese proceso de cocinado sea imprescindible para que al llegar a casa solo haya que coger el táper y meterlo al microondas.

Un estudiante en busca de una solución

A pesar de los esfuerzos por mantener la comida bien sellada, el aroma a alimentos no desaparece, lo que resulta en una sensación desagradable cada vez que abre la nevera. El estudiante, sintiéndose frustrado y buscando soluciones, recurrió a Reddit con el título de su publicación: “Cómo eliminar el olor a comida del refrigerador”.

En su mensaje, detalló: “Tengo una nevera pequeña en mi dormitorio y guardo allí las comidas preparadas. Las guardo en recipientes de vidrio herméticos. Sin embargo, el olor sigue siendo muy fuerte. Cada vez que abro la nevera, me da náuseas el olor a comida. Me está volviendo loca. Todo está muy condimentado y lleva ajo y cebolla, así que imagino que puede ser por eso, pero ya no aguanto más”.

En su búsqueda de una solución, el estudiante también expresó su desesperación por la situación: “Odio sentir que no puedo abrir mi refrigerador sin rociar media botella de perfume”. Por ello, pidió sugerencias para “minimizar” el olor.

Las soluciones aportadas por los usuarios

La comunidad de Reddit respondió rápidamente con una variedad de consejos, muchos de los cuales apuntan a soluciones simples pero efectivas para neutralizar los malos olores en el refrigerador.

Bicarbonato de sodio : Uno de los consejos más comunes fue colocar una caja de bicarbonato de sodio en el refrigerador. Los usuarios destacaron que este producto es conocido por su capacidad de absorber y neutralizar olores. Un comentarista sugirió: “Prueba a poner bicarbonato de sodio y cámbialo cada pocas semanas. También corta unos limones y guárdalos en el refrigerador durante la noche”.

Limones : Otros usuarios recomendaron cortar limones y dejarlos en el refrigerador, ya que la acidez de los cítricos ayuda a neutralizar los malos olores. “Corta un limón por la mitad o en cuartos y déjalo en el refrigerador. Cámbialo cada semana. Hace maravillas para eliminar ese olor a refrigerador”, indicó un comentario. Además, muchas personas confirmaron que esta técnica se ha utilizado por generaciones, con un usuario comentando: “Lo sé desde que era niño, en los años 70; mi abuela lo hacía. Un buen truco de la vieja escuela”.

Café molido : Otros usuarios sugirieron usar café molido para eliminar el mal olor. “Pon una taza de café molido en el refrigerador. Seco, no de café recién hecho. He tenido suerte con eso eliminando los malos olores. Luego, sácalo después de una semana aproximadamente”, sugirió un usuario. Esta técnica se basa en las propiedades absorbentes del café, que puede neutralizar los olores fuertes.

Carbón activado: El carbón activado es otra opción popular que algunos usuarios recomendaron. “El café o el carbón siempre me funcionan. Limpio, tiro cosas viejas, limpio. Me aseguro de que todo esté cubierto. Siempre hay granos de café o carbón en algún lugar de mi refrigerador”, compartió un comentarista. Además, otros mencionaron que existen bolsas de carbón recargables, las cuales se pueden dejar al sol una vez al mes para recargarlas.