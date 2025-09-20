España

Cuatro trucos para eliminar los malos olores de tu nevera: “Siempre me funcionan”

Usuarios de Reddit han aportado soluciones para los malos olores al recibir la consulta de un estudiante en apuros

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Cómo eliminar los malos olores
Cómo eliminar los malos olores de la nevera.

Convivir con los malos olores de la nevera puede ser una de las peores sensaciones que existen. Llegar a la cocina y que todo el ambiente se vea infectado por una fragancia insoportable que no te deja comer a gusto. Esto le ha pasado a un estudiante universitario que vive en una residencia y que ha querido compartir su experiencia a través de sus redes sociales. A pesar de guardar la comida en tápers de vidrio para evitar esta tendencia, expresa que le ha sido imposible desprenderse de los malos olores.

En el caso de los estudiantes, es muy común preparar comidas en grandes cantidades para poder guardar sobras que poder consumir a lo largo de toda la semana. La falta de tiempo hace que facilitar ese proceso de cocinado sea imprescindible para que al llegar a casa solo haya que coger el táper y meterlo al microondas.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Un estudiante en busca de una solución

A pesar de los esfuerzos por mantener la comida bien sellada, el aroma a alimentos no desaparece, lo que resulta en una sensación desagradable cada vez que abre la nevera. El estudiante, sintiéndose frustrado y buscando soluciones, recurrió a Reddit con el título de su publicación: “Cómo eliminar el olor a comida del refrigerador”.

En su mensaje, detalló: “Tengo una nevera pequeña en mi dormitorio y guardo allí las comidas preparadas. Las guardo en recipientes de vidrio herméticos. Sin embargo, el olor sigue siendo muy fuerte. Cada vez que abro la nevera, me da náuseas el olor a comida. Me está volviendo loca. Todo está muy condimentado y lleva ajo y cebolla, así que imagino que puede ser por eso, pero ya no aguanto más”.

En su búsqueda de una solución, el estudiante también expresó su desesperación por la situación: “Odio sentir que no puedo abrir mi refrigerador sin rociar media botella de perfume”. Por ello, pidió sugerencias para “minimizar” el olor.

Las soluciones aportadas por los usuarios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad de Reddit respondió rápidamente con una variedad de consejos, muchos de los cuales apuntan a soluciones simples pero efectivas para neutralizar los malos olores en el refrigerador.

  • Bicarbonato de sodio: Uno de los consejos más comunes fue colocar una caja de bicarbonato de sodio en el refrigerador. Los usuarios destacaron que este producto es conocido por su capacidad de absorber y neutralizar olores. Un comentarista sugirió: “Prueba a poner bicarbonato de sodio y cámbialo cada pocas semanas. También corta unos limones y guárdalos en el refrigerador durante la noche”.
  • Limones: Otros usuarios recomendaron cortar limones y dejarlos en el refrigerador, ya que la acidez de los cítricos ayuda a neutralizar los malos olores. “Corta un limón por la mitad o en cuartos y déjalo en el refrigerador. Cámbialo cada semana. Hace maravillas para eliminar ese olor a refrigerador”, indicó un comentario. Además, muchas personas confirmaron que esta técnica se ha utilizado por generaciones, con un usuario comentando: “Lo sé desde que era niño, en los años 70; mi abuela lo hacía. Un buen truco de la vieja escuela”.
  • Café molido: Otros usuarios sugirieron usar café molido para eliminar el mal olor. “Pon una taza de café molido en el refrigerador. Seco, no de café recién hecho. He tenido suerte con eso eliminando los malos olores. Luego, sácalo después de una semana aproximadamente”, sugirió un usuario. Esta técnica se basa en las propiedades absorbentes del café, que puede neutralizar los olores fuertes.
  • Carbón activado: El carbón activado es otra opción popular que algunos usuarios recomendaron. “El café o el carbón siempre me funcionan. Limpio, tiro cosas viejas, limpio. Me aseguro de que todo esté cubierto. Siempre hay granos de café o carbón en algún lugar de mi refrigerador”, compartió un comentarista. Además, otros mencionaron que existen bolsas de carbón recargables, las cuales se pueden dejar al sol una vez al mes para recargarlas.

Temas Relacionados

NeveraLimpiezaHogarElectrodomésticosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El CSIC presenta un nuevo compuesto que protege a las plantas de la sequía

El nuevo compuesto estaría diseñado para no afectar negativamente la restauración de la fotosíntesis ni la productividad de las plantas

El CSIC presenta un nuevo

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

El AJEMA respondió una pregunta de Ortega Smith afirmando que su labor es “ayudar y salvar”

Vox se enzarza con el

Un niño de 13 años termina en el hospital tras ser agredido por los padres de sus compañeros cerca de su colegio: “Fue muy violento”

El estudiante ha sido hospitalizado y los dos agresores, detenidos. La familia agradece el apoyo de parte del instituto y las distintas instituciones

Un niño de 13 años

Extirpan el riñón equivocado a un hombre con cáncer: la familia ya ha interpuesto una denuncia

Un error que ha reducido exponencialmente la esperanza de vida del paciente

Extirpan el riñón equivocado a

Roma despliega su ‘Gran Hermano’ en plazas y barrios: 3.000 cámaras para vigilar la delincuencia y la basura en la ciudad

El despliegue de estos dispositivos se extiende hacia barrios más allá del centro, así como los parques a lo largo del río Tíber

Roma despliega su ‘Gran Hermano’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se enzarza con el

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno