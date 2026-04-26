España

La rutina que deben seguir los padres para que sus hijos adolescentes dejen de tener tanta pereza, según un psicólogo

Este doctor recuerda que la apatía a esta edad no es un rasgo de carácter ni una cuestión de voluntad, sino un tema biológico

Guardar
Un adolescente típico. (Freepik)
Un adolescente típico. (Freepik)

¿Quién no ha oído eso de “es un niño muy movido”? Lo cierto es que, salvo honrosas excepciones, todos los niños son muy movidos, lo que en los adultos hipocondríacos lleva a sobrediagnósticos de hiperactividad y déficit de atención. Pero esos padres no deben alarmarse: la energía infantil se agota de repente al llegar la adolescencia, y entonces la preocupación es la contraria: la pereza que parece asociada inevitablemente a esa etapa de la vida.

Pero todo tiene solución. Ahora, el médico Jimmy Mohamed, una estrella mediática en Francia, especializado en hábitos en la adolescencia, ha ofrecido varias recomendaciones —dirigidas más a los padres ansiosos que a los adolescentes apáticos— para ayudar a estimular a los jóvenes. Y es que, según este especialista, la apatía adolescente no es un rasgo de carácter ni una cuestión de voluntad, sino un tema biológico: el reloj interno de los jóvenes se desplaza de forma natural durante la pubertad, lo que los empuja a dormirse más tarde y a despertarse con dificultad.

Por ello, la tentación de imponer un cambio de golpe es, según Mohamed, contraproducente. “La primera cosa que no hay que hacer es que, si un niño se acuesta tarde —a las 23h o a medianoche— decirle: ‘A partir de esta noche serán las 21h en la cama’”, advirtió en la televisión francesa Para el médico, ese enfoque solo genera “frustración, insomnio y estrés” en los menores.

La alternativa que propone es gradual: “Lo que sí es posible hacer es desplazar poco a poco la hora de acostarse, 15 o 20 minutos cada día un poco antes. Al cabo de una semana, en función del desfase, el joven puede ganar 1 o 2 horas de sueño y retomar el ritmo de forma mucho más tranquila”. Para quienes no consigan avanzar con ese método, sugiere una segunda vía: levantarlos el sábado por la mañana a las 7h “como si fueran al colegio”, para que acumulen cansancio durante el día y se duerman antes esa noche.

La luz también juega un papel en este reajuste. Mohamed recomienda a los padres “abrir las persianas” de la habitación al despertar a sus hijos. “Es un poco como los vampiros: a los niños no les gusta demasiado la luz del día, pero sincroniza su reloj biológico y les permite estar más cansados por la noche”, explicó en el mismo programa. Añadió que “la alimentación también sincroniza el reloj biológico”, por lo que un desayuno temprano refuerza la señal de inicio del día.

9 de cada 10 adolescentes están permanentemente en la red.

Pantallas, dopamina y el ciclo que agota la concentración

Mohamed identifica en las redes sociales un factor que interfiere directamente con la motivación y el sueño. “Hay notificaciones, hay vídeos, y por tanto se produce dopamina. La dopamina es la hormona de la recompensa. Ves un vídeo: ‘Qué bien’, pico de dopamina; luego otro, pico de dopamina. Es interminable”, ha explicado el médico, irónicamente, en un vídeo de TikTok visto más de 300.000 veces. Su conclusión es que ese ciclo “agota nuestra motivación, nuestra capacidad de atención, nuestra concentración”.

El médico no propone prohibir las pantallas, sino establecer un horario concreto para usarlas. Y recomienda: “Lean 5 o 10 páginas al día de cualquier libro. Van a producir serotonina, la hormona del bienestar. Menos pantalla, más dopamina; más libros, más serotonina”.

Mohamed también se pronuncia sobre los horarios de estudio. La atención, dice, alcanza su punto máximo en dos franjas del día: la mañana y la tarde media. “Si tienen que repasar, es por la mañana o a media tarde. Justo después de comer, uno olvida, no es productivo. La atención vuelve hacia las 15h-16h hasta las 18h-19h”, precisó.

En cuanto a la alimentación, el médico insiste en tres grupos que los adolescentes suelen descuidar: proteínas —con los huevos como opción accesible—, fibra para estabilizar el nivel de azúcar en sangre, y ácidos grasos omega-3 presentes en los pescados grasos. La lógica es la misma que en el sueño y el ejercicio: sin el combustible adecuado, el cerebro no puede sostener la atención ni la motivación.

Temas Relacionados

CerebroSalud MentalCientíficos EspañaSalud Mental EspañaNutriciónNutrición EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet avisa de un cambio de tiempo con lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y un descenso térmico

Los meteorólogos esperan que la calima siga afectando a la península y a las islas Baleares

La Aemet avisa de un cambio de tiempo con lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y un descenso térmico

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El Congreso derogará el martes el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio

El PSOE y otros partidos de izquierda apoyan la medida, pero la mayoría que suman PP, Vox y Junts la rechaza, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado

El Congreso derogará el martes el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio

Un estudio descubre un avance revolucionario para restaurar las articulaciones envejecidas: un gran paso para el tratamiento de la osteoartritis

Las opciones actuales de este problema, que afectan a uno de cada cinco adultos, se limitan al control del dolor o al reemplazo quirúrgico

Un estudio descubre un avance revolucionario para restaurar las articulaciones envejecidas: un gran paso para el tratamiento de la osteoartritis

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’