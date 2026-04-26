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El emotivo mensaje de Kiko Rivera a Isabel Pantoja el día que comienza su gira en Perú: “Ojalá poder estar contigo ahí”

El DJ reafirma su acercamiento con su madre en un video inédito de la tonadillera en redes sociales

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Isabel Pantoja y Kiko Rivera (MONTAJE INFOBAE).
Isabel Pantoja y Kiko Rivera (MONTAJE INFOBAE).

Isabel Pantoja vuelve a los escenarios. Este sábado 25 de abril puso rumbo a Latinoamérica para dar comienzo a una gira internacional muy especial, con la que celebra cinco décadas sobre los escenarios: Tour 50 aniversario Isabel Pantoja USA–LATAM. El viaje, que ha arrancado con destino a Lima, marca el inicio de un recorrido por varios países donde la tonadillera volverá a reencontrarse con su público al otro lado del Atlántico.

Antes de embarcar, la cantante ha querido compartir su emoción con sus seguidores a través de un mensaje grabado durante su trayecto hacia el aeropuerto. En él, ha transmitido entusiasmo y agradecimiento, asegurando que afronta esta nueva etapa con ilusión y con el deseo de que todo transcurra con normalidad. Sus palabras, cargadas de cercanía, reflejan la importancia que tiene este proyecto en su trayectoria artística.

“Ya estoy montada en el coche, voy camino del aeropuerto. Voy, si Dios quiere y hacemos un buen viaje, a llegar a Lima (Perú). Con muchísimas bendiciones para poder estar luego, después de Perú, en todos los países en los que voy a actuar. Os mando un cariño tremendo. Os quiero en el alma y que Dios nos dé muchísima, muchísima, muchísima salud. Muchísimas gracias, os espero a todos”, ha expresado la artista.

Pero más allá de lo estrictamente profesional, este viaje también llega en un momento especialmente significativo en el plano personal. La reciente reconciliación con su hijo, Kiko Rivera, ha devuelto la estabilidad a una relación que llevaba años marcada por la distancia. Por ello, el DJ ha querido mostrar públicamente su apoyo a su madre coincidiendo con el inicio de la gira, dedicándole un mensaje en redes sociales en el que le manda buenos deseos en esta nueva aventura: “Te deseo todo lo mejor en esta gira, mamá. Ojalá poder estar contigo ahí”.

Durante las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de un reencuentro físico entre madre e hijo fuera de España, aprovechando precisamente esta gira. Algunas informaciones apuntaban a que el cantante podría viajar en algún momento para coincidir con ella en América. No obstante, por ahora ese encuentro no se ha producido y todo indica que, si llega a materializarse, será más adelante y en un entorno alejado del foco mediático.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Acompañada solo por Agustín Pantoja

Quien sí ha acompañado a la cantante en este importante desplazamiento ha sido su inseparable hermano, Agustín Pantoja. Su presencia vuelve a poner de manifiesto el papel fundamental que desempeña en la vida de la artista, tanto a nivel personal como profesional. Como en anteriores ocasiones, Agustín se ha convertido en su principal apoyo en una gira que se presenta exigente y cargada de compromisos.

En cambio, otras figuras habituales en el entorno de la tonadillera no han estado presentes en este inicio. Es el caso de Anabel Pantoja, quien en otras etapas sí ha acompañado a su tía en viajes internacionales. En esta ocasión, su reciente maternidad ha hecho que priorice su vida familiar, reduciendo sus desplazamientos y centrando su atención en su entorno más cercano.

Isabel Pantoja en el escenario durante su concierto en el Festival Starlite Christmas a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España). (EUROPA PRESS).
Isabel Pantoja en el escenario durante su concierto en el Festival Starlite Christmas a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Este nuevo tour no solo representa un reto artístico, sino también una oportunidad para consolidar una etapa de estabilidad personal tras años de altibajos. La cantante llega a este momento con energías renovadas y con el respaldo de un público fiel que lleva décadas acompañándola.

El recorrido previsto incluye paradas en varios países de América Latina y Estados Unidos, donde interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio. Se trata de un viaje que no solo celebra su legado musical, sino que también refuerza su vínculo con una audiencia internacional que ha seguido su carrera durante generaciones.

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