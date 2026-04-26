La Aemet avisa de un cambio de tiempo con lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y un descenso térmico

Varias personas pasean por el paseo marítimo de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, a 24 de abril de 2026. (EFE/ Enrique Bermúdez)

La inestabilidad meteorológica ha regresado a la península tras una semana de temperaturas prácticamente veraniegas. La Agencia Meteorológica Estatal (Aemet) ha alertado este domingo de que, a pesar de la tendencia a la estabilización con el alejamiento de una dana, “todavía se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en puntos del extremo norte y este de la meseta norte”, según ha avanzado el organismo en su predicción.

El organismo ha añadido que las precipitaciones también se esperan en el sureste del territorio peninsular así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las condiciones variarán, según precisa la Aemet, con temperaturas máximas en ascenso generalizado mientras que las mínimas subirán especialmente en Galicia, Cataluña y el Estrecho y descenderán en el tercio sudeste y Baleares. Para Canarias, el pronóstico mantiene la estabilidad térmica sin cambios relevantes.

En el archipiélago canario la situación es distinta: “Se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más montañosas”, ha concretado la agencia. De forma simultánea, las brumas o bancos de niebla afectarán a áreas de montaña, las Baleares, el valle del Guadiana y el interior de Galicia, y se suma la posibilidad de “calima en la mitad oriental peninsular y el archipiélago balear”, ha advertido el servicio meteorológico. A su vez, predominará “el viento flojo de componente este en la península y en Baleares”, pero en el Cantábrico será del norte y en áreas del Estrecho podrán darse “rachas muy fuertes de levante”.

Ante este escenario, se han activado los avisos en nivel amarillo (riesgo bajo) por lluvias en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cataluña. En Andalucía se ha activado el mismo nivel pero por mala mar.

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A partir del lunes, la persistencia de la inestabilidad marcará la tónica en el Cantábrico, interiores de Galicia, Ibérica norte, Pirineos y el norte de Castilla y León. Para estos territorios, la Aemet ha señalado que “persistirá la inestabilidad con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas localmente fuertes”, frente a la previsión de “tiempo estable, con cielos poco nubosos” en el centro y sur peninsular y en Baleares, aunque con evolución diaria de la nubosidad. En el Estrecho y el mar de Alborán, el pronóstico apunta a “precipitaciones débiles”, mientras que en Canarias “los cielos nubosos y precipitaciones débiles serán más probables en el norte de las islas”.

Las condiciones atmosféricas, según la Aemet, contemplan la “posibilidad de brumas o bancos de niebla en zonas de montaña, de la meseta norte y en Baleares”, y no descarta estos fenómenos “puntualmente en otros litorales mediterráneos”. La calima afectará a la mitad sur peninsular, complicando la visibilidad en algunos sectores.

En lo referente a las temperaturas, la previsión apunta a un “aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico” para las máximas. La estabilidad predominará en las mínimas, con excepción de “aumentos de las mínimas en montañas del noroeste”. En Canarias, la Aemet confirma que “no se esperan cambios significativos”.

La evolución del viento seguirá el patrón de jornadas previas: “Predominará el viento flojo de componente este en la península y en Baleares”, aunque en el Cantábrico y Galicia será del norte. En los litorales se notará con más fuerza y se prevén “rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego”. El archipiélago canario mantendrá el “viento moderado de componente norte”.

El miércoles empeorará el tiempo en casi todo el país

La llegada de bajas presiones al noroeste el miércoles supondrá un cambio notable: “Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas y acompañadas de tormenta”. Solo el nordeste peninsular quedará al margen de estos chubascos, al igual que el levante y Baleares. En el noroeste y Extremadura, la Aemet prevé que las lluvias sean “localmente fuertes y con acumulados significativos”. En Canarias, la situación se mantendrá con “cielos nubosos y precipitaciones débiles”.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

La formación de brumas o bancos de niebla en la mitad occidental y la calima en la mitad oriental y Baleares constituyen riesgos adicionales. En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha detallado que se prevén “temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, salvo en Alborán, donde aumentarán", mientras que las mínimas seguirán estables. En Canarias, se espera un “descenso ligero de las temperaturas”.

El viento sufrirá modificaciones el miércoles, predominando el “viento flojo de componente oeste en la vertiente atlántica y en Alborán, del nordeste en la cantábrica y del este en la mediterránea”. Los litorales del norte acusarán la mayor intensidad, con “intervalos de fuerte en las costas gallegas”. Canarias, por su parte, conservará el “viento moderado de componente norte” como tendencia, según la valoración de la Aemet.