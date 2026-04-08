España

18 niños y adolescentes llaman cada día a una línea de ayuda porque tienen en mente la idea del suicidio

La Fundación ANAR, que gestiona un canal de ayuda para menores, alerta en su balance anual de un incremento de los problemas de salud mental, que suponen la mitad de las consultas

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Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)

En 2025, la Fundación ANAR recibió 18 llamadas al día de menores que tenían en mente la idea del suicidio. Entre ellos, cuatro habían iniciado el proceso, es decir, “tenían el método, el procedimiento y la actitud para llevarlo a cabo”. En concreto, son 6.467 niños, niñas y adolescentes. 1.405 ya habían iniciado el intento autolítico. Las cifras pertenecen al Informe Anual Líneas de Ayuda ANAR 2025, que ha presentado este miércoles el organismo con los datos recopilados durante el año pasado en España. “Cada año son más, y sabemos que está estrechamente relacionado con los problemas de violencia que están padeciendo”, ha subrayado en el acto Benjamín Ballesteros, director técnico de la fundación.

El principal motivo de llamadas en 2025 ha sido, un año más, la salud mental (51,8 %), entre cuyas problemáticas destaca conducta suicida (29,6 %), seguida de las autolesiones (12,3 %), los trastornos de ansiedad (3,2 %) y la depresión (1,6 %). El maltrato físico y psicológico (16,3 %) también sigue teniendo mucho peso, le siguen las agresiones sexuales (5,2 %), los problemas con amigos (4,5 %) y el acoso escolar o el ciberbullying (3,8 %).

Las autolesiones registran un incremento especialmente en 2025, con un aumento del 35,2% respecto al año anterior. En términos absolutos, los casos pasan de 3.375 en 2024 a 4.564 en 2025, lo que confirma la ”consolidación de esta problemática como una de las principales preocupaciones en el ámbito de la salud mental infantojuvenil y evidencia un agravamiento sostenido del malestar emocional". Desde la fundación alertan de que estas cifras no solo responden a una forma para canalizar el malestar, sino que también a la imitación de lo que ven a través de sus pantallas.

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Las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación) han estado implicadas en el 62,7% de los casos. En este sentido, las violencias vinculadas al entorno digital, como el acoso escolar, el sexting o las adicciones, muestran un incremento en 2025, pasando de 1.040 casos en 2024 a 1.286 en 2025.

Casi 20.000 menores pidieron ayuda

El año pasado la fundación atendió a 19.990 menores a través de sus líneas de teléfono, email y chat, lo que supone un incremento del 8,9 % con respecto al año anterior (1.642 más), para ello fue necesario atender 252.561 peticiones de ayuda. El informe destaca que un alto porcentaje de los menores han llamado viven en familias con problemas como la violencia de género, el maltrato intrafamiliar, los problemas legales, depresión y las adicciones.

Siete de cada diez menores de edad atendidos por las Líneas de Ayuda ANAR viven con algún familiar (78,1%), destacando aquellos/as que conviven con ambos progenitores (37,1%). Por otro lado, más de uno de cada cuatro (26,2%) vive con un único progenitor/a; de ellos el 22,7% sólo con su madre y el 3,5% sólo con su padre.

La mayoría de las situaciones atendidas se caracterizan por una alta complejidad: el 70,4 % presenta un nivel de urgencia alta y el 81,7 % corresponde a problemas de elevada gravedad. Asimismo, en más de la mitad de las situaciones atendidas, los problemas que sufren los niños, niñas y adolescentes se producen desde hace más de un año (55,5 %) y en más de seis de cada diez, su frecuencia es diaria (62,4 %).

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