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Brigitte Macron se confiesa sobre sus años en el Palacio del Elíseo: “Antes tenía una vida normal; aquí he visto la oscuridad del mundo, la estupidez, la maldad”

La mujer del presidente francés repasa sus nueve años en la primera línea de la política en una entrevista publicada este domingo por ‘La Tribune Dimanche’

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Brigitte Macron y Emmanuel Macron. (Reuters)
Brigitte Macron y Emmanuel Macron. (Reuters)

Brigitte Macron ha repasado en una inusual entrevista, publicada este domingo por La Tribune Dimanche, los nueve años vividos junto a su esposo en el Palacio del Elíseo de Francia. Y confiesa que este tiempo le ha dejado “a veces triste como nunca antes”. “Antes tenía una vida normal, hijos, un trabajo, altibajos, como todo el mundo. Aquí, estos diez años pasaron tan rápido... Fueron tan intensos... He visto la oscuridad del mundo, la estupidez, la maldad”, declara la primera dama francesa al semanario.

La exprofesora de francés y teatro conoció a Emmanuel Macron cuando él era alumno suyo, y traza un contraste entre su vida anterior y la década transcurrida en el palacio presidencial, al que llegó en mayo de 2017 tras la victoria de su marido en la segunda vuelta frente a Marine Le Pen. Pronto deberá abandonar el Elíseo, en 2027, al término del segundo mandato de Emmanuel Macron, por lo que ya ha comenzado a hacer balance de su periodo en la primera línea de la política de su país y de Europa. La sensación que le queda es una que no anticipaba cuando cruzó por primera vez las puertas del palacio. “A veces me resulta difícil ver el cielo azul. Tengo momentos de pesimismo que antes no tenía”.

Para procesar esa carga, Brigitte Macron recurre a la escritura: mantiene un diario íntimo cuyo contenido nunca ha compartido con nadie, y señala que plasmar sus pensamientos la ayuda “mucho”. La práctica funciona, según sus propias palabras, como una vía de salida frente a una realidad que describe como brutalmente distinta a la que conocía. Y es que, durante años, Brigitte Macron ha sido blanco de insultos, rumores sobre su género y burlas por la diferencia de edad con el presidente. En agosto de 2024, al presentar una denuncia ante las autoridades, explicó que el bulo que la presentaba como una mujer transgénero había tenido “un muy fuerte impacto” en ella y en su entorno.

El caso llegó a los tribunales. En enero de este año, varios de sus acosadores en línea fueron condenados a penas de hasta seis meses de prisión efectiva, aunque la mayoría obtuvo condenas en suspenso. La batalla judicial se extendió también a Estados Unidos, donde el matrimonio busca frenar la difusión de desinformación sobre su relación. En una intervención anterior en TF1, había dicho: “Lo que me hiere es la organización del rumor. Lo que me hiere es el odio. Lo que me hiere es la mentira. Y sobre todo, el impacto que eso tiene en los jóvenes”.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

“No sentirse encerrada”

Para contrarrestar la presión acumulada, Brigitte Macron cuenta que mantiene una disciplina física diaria. Gimnasia por las mañanas, bicicleta los fines de semana y una caminata de una hora cada día: esos rituales le permiten no “sentirse encerrada”, según describe su primer jefe de gabinete, Pierre-Olivier Costa, a ‘La Tribune Dimanche’.

A esa rutina se suma una agenda de compromisos sociales que la mantiene activa fuera del protocolo. La primera dama dedica una parte de su tiempo a la asociación LIVE y a la Fundación de los Hospitales, y preside siete escuelas de segunda oportunidad.

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