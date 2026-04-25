La infanta Elena, la única representante de la familia real española en la Feria de Sevilla junto a Victoria Federica: “Me siento como en casa”

La infanta Elena en la Feria de Sevilla (Europa Press)

La infanta Elena ha sido la única representante de la familia real española presente durante la semana de la Feria de Sevilla, aunque su hija Victoria Federica también estuvo presente unos días antes que ella. Su aparición este viernes ha generado una notable expectación, convirtiéndose en el centro de atención al pasear por El Real y compartir momentos en la caseta Chicuelo 12.

Durante la jornada de este viernes, la infanta Elena ha sido galardonada con la Caseta de Oro 2026, un premio concedido por la familia Lasso de la Vega que distingue la fusión entre la tradición sevillana y el ámbito aristocrático. Al evento se han sumado figuras como el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, su hijo Fernando y Sofía Palazuelo, así como Luis Astolfi y Carlos Herrera, entre otros, lo que ha consolidado la cita como uno de los momentos más concurridos de la Feria de Abril.

La multitud se ha agolpado a su alrededor, testigo de una acogida especialmente calurosa, manifestando comentarios de admiración y muestras de afecto. El estilismo que ha elegido para el evento se ha caracterizado por una combinación de elegancia y comodidad, alejándose de la indumentaria tradicional flamenca, opción que sí ha lucido Victoria Federica en días previos, tanto con un traje de gitana como con un atuendo de amazona.

Victoria Federica en la Feria de Sevilla (Europa Press)

El ‘look’ de la infanta Elena en la Feria de Sevilla

En esta ocasión, la infanta Elena ha optado por un conjunto dos piezas de chaqueta entallada y pantalón fluido de color azul lavanda, acompañado de una blusa de rayas con volantes, bolso de piel negro, sandalias al tono y un sombrero fedora azul marino. El toque sevillano se lo ha dado con dos grandes flores en la solapa, aludiendo así al ambiente festivo. Para completar el conjunto, ha lucido un juego de joyas compuesto por pendientes, pulsera y gargantilla ornamentada con una piedra marrón, y ha recogido su melena en un moño con detalles de trenza.

Durante su estancia en la caseta, según Lecturas, la infanta Elena no ha dudado en tomar el micrófono para pronunciar unas palabras ante los asistentes. En su intervención ha agradecido la cálida acogida recibida y ha recordado a María Luisa Guardiola, fundadora de Andex, fallecida el jueves y referente en la lucha contra el cáncer infantil en Andalucía.

La infanta Elena, hermana mayor del rey Felipe VI, celebró este miércoles su 60 cumpleaños con una comida en Madrid, que congregó a los reyes Felipe y Letizia, a los padres del monarca, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y a la mayoría de integrantes de la familia. En el almuerzo, que se celebró en un restaurante madrileño, también participaron la otra hermana de Felipe VI, la infanta Cristina y la princesa Irene, hermana de la reina Sofía, así como los dos hijos de la homenajeada y tres de los cuatro de la infanta Cristina. (Imágenes: Enrique Del Viso)

Las palabras de la infanta Elena

El ambiente festivo ha continuado con un almuerzo al ritmo de la música y en el que ha podido disfrutar de jamón ibérico. Uno de los momentos más destacados ha sido cuando Miguel Lasso hijo ha invitado a la infanta a bailar un pasodoble interpretado por Tejera, encuentro que ha derivado en una ovación prolongada dentro de la caseta. Las voces de los presentes han clamado “¡Viva la infanta Elena!” mientras ella correspondía con un “Muchas gracias a todos”, rodeada de un ambiente de evidente complicidad y afecto por parte de los asistentes.

“Quiero agradecer la acogida de cariño que me habéis dado todos. Me siento como en casa”, ha enunciado ante los presentes. Aunque no se ha precisado si planea permanecer en Sevilla más días, no resultaría extraño que ampliase su estancia para asistir a alguna de las corridas de toros programadas en la Maestranza, ya que ha querido mostrar su apoyo a Morante de la Puebla y Roca Rey tras las cogidas sufridas por ambos toreros durante la Feria de Sevilla: “Esperemos que se recuperen los toreros”.