Las influencers invaden la Feria de Sevilla 2026 con versiones modernas y clásicas del traje de gitana: de la reinterpretación de Lola Lolita a Elena Gortari

Marta Camín, Lola Lolita y Elena Gortari en la Feria de Sevilla 2026 (Instagram)

Tras el Pescaíto, la Feria de Abril de Sevilla 2026 ha dado comienzo con una presencia protagonista de influencers españolas en el recinto ferial, quienes han marcado el compás de las tendencias en los trajes de gitana, fusionando versiones clásicas y modernas en las primeras horas del evento. La incorporación de colores inesperados, reinterpretaciones de la tradición y apuestas personales han definido el arranque de la temporada.

En la jornada inaugural, nombres como Rocío Osorno, Elena Gortari, Lola Lolita, Paula y Fabiana Sevillano, Marina Barrial y Natalia Palacios, entre otras, han llamado la atención por sus propuestas. Entre las novedades figura la elección de tonos como burdeos, azul cielo o rosa empolvado y la reinterpretación de diseños tradicionales, incorporando mantoncillos de contraste y flores en formato XL.

Estas primeras apariciones han evidenciado cómo las influencias de la pasarela y la moda contemporánea han encontrado hueco en una de las citas destacadas del calendario festivo sevillano. El clima caluroso de este inicio de feria ha favorecido la experimentación con tejidos y cortes, impulsando la sofisticación de los trajes. Rocío Osorno ha destacado con un vestido entallado en burdeos, decorado con lunar flocado en terciopelo, acompañado por un mantoncillo verde agua y accesorios a tono.

Rocío Osorno y Lola Lolita en la Feria de Sevilla 2026 (Instagram)

De Elena Gortari a Lola Lolita

Por su parte, Elena Gortari ha apostado por el negro, un clásico reinventado gracias a los volantes blancos y al diseño de la firma Lina Sevilla. Otros enfoques, como el vestido blanco con lunares de Lola Lolita, han aportado una dimensión emocional, al recrear una prenda que originalmente vistió su hermana Sofía Surferss a los dos años.

Fabiana Sevillano ha apostado por un modelo blanco de lunares negros, contrastado con un mantoncillo mostaza de la firma Pueblo para lograr mayor luminosidad, mientras que su hermana, Paula Sevillano, ha optado por un traje azul noche, con el mantoncillo bordado en el mismo tono y una apuesta minimalista que también está presente este año.

Paula y Fabiana Sevillano y Marina Barrial en la Feria de Sevilla 2026 (Instagram)

La tendencia del blanco roto la ha encarnado Marina Barrial, quien ha elegido un vestido de No te lo digo Moda Flamenca y lo ha combinado con volantes en cascada y un mantoncillo marfil, construyendo una imagen cercana al estilismo nupcial, pero adaptada a la estética de la Feria. La flor roja en el cabello, elemento tradicional, ofrece el contrapunto cromático.

Natalia Palacios o la innovación de Eme de Amores

En la paleta más suave se mueve Natalia Palacios, que ha inaugurado la semana con un vestido azul cielo de Aurora Gaviño, acompañado de mantoncillo blanco y una flor voluminosa en la misma gama, presentando así un look romántico que actualiza los patrones clásicos. La combinación de detalles delicados y el predominio de los volantes refuerzan la conexión entre el legado flamenco y la innovación sartorial del momento.

Natalia Palacios, Eme de Amores y Elena Gortari en la Feria de Sevilla 2026 (Instagram)

Este primer día de la Feria de Abril de 2026 se ha caracterizado por la omnipresencia de los volantes, la reinvención de los mantoncillos gracias a nuevos contrastes cromáticos y la apuesta por flores de gran formato. Una de las grandes innovadoras ha sido Eme de Amores, que ha llegado embarazada con un diseño de Alberto Batres que mezclaba estampado de lunares y flores. Batres también ha vestido a Marta Camín, que ha utilizado una combinación similar a la que ha sumado el vichy.

La cantante Daniela Blasco opina sobre que la consideren influencer.

Las influencers han subrayado que tanto el apego a los patrones clásicos como la apertura a combinaciones inesperadas marcarán las pautas de moda de esta edición. La mezcla entre tradición, sofisticación y emoción domina este arranque, reforzando el papel de estas figuras públicas como referentes indiscutibles de estilo en el contexto sevillano, pese a que no todas ellas sean andaluzas.