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Kiko Matamoros reacciona a la entrevista de Makoke en ‘¡De Viernes!’: “Estuvo mintiéndome durante años”

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ no ha dudado en reaccionar al testimonio que su expareja estaba dando en el programa de Telecinco sobre su matrimonio

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Kiko Matamoros en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @kiko_matamoros)
Kiko Matamoros en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @kiko_matamoros)

Durante años, la relación entre Makoke y Kiko Matamoros fue el epicentro de la crónica social, un romance de más de dos décadas que parecía blindado contra cualquier confesión definitiva. Hasta ahora. La noche de este viernes, 24 de abril, la modelo se sentó frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona para dar un golpe en la mesa y confirmar lo que durante años fueron solo rumores de pasillo, pero que hoy tienen el respaldo de un atestado policial.

La entrevista ha sido calificada de demoledora, no solo por la crudeza de los detalles, sino por la frialdad con la que Makoke ha desgranado los cimientos de lo que ella misma define como una convivencia marcada por la obsesión y los celos extremos. El punto de inflexión fue la infidelidad de la malagueña con un joven en Ibiza, un desliz que, según su testimonio, Kiko jamás pudo digerir.

Revelaciones inéditas sobre su relación y el escándalo de Mar Flores
La colaboradora repasa su historia con Kiko Matamoros en ‘¡De viernes!’ (De Viernes)

“Él nunca superó aquello, en nuestra casa ni siquiera se podía nombrar Ibiza, se ponía como un loco, estaba obsesionado con ese tema y a mí me convenció de que le había destrozado la vida por aquella infidelidad”, relataba Makoke con la mirada fija en cámara, retratando a un Matamoros carcomido por el rencor.

Sin embargo, el relato escaló hacia pasajes mucho más oscuros. Makoke puso nombre y lugar a una de las noches más terroríficas de su vida: la discoteca Buda de Madrid. Aquella velada, lo que comenzó como una salida nocturna terminó en un altercado que la modelo aún recuerda con pavor. Un asistente se acercó al colaborador para increparle al grito de “cornudo”, desatando una espiral de violencia incontrolable.

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“Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí”, explicó Makoke. Pero lo peor estaba por llegar al salir del local. Según la modelo, en mitad de ese estado de enajenación, Matamoros la agredió físicamente, llegando incluso a pisarle la cara. Aquella humillación fue la gota que colmó el vaso: Makoke llamó a la policía y Kiko terminó detenido. El programa ¡De viernes! mostró en exclusiva el documento que acredita dicha detención, un papel que, tras años de especulaciones, pone fin al “beneficio de la duda”.

La respuesta de Kiko Matamoros a la entrevista de Makoke

Mientras Makoke vaciaba su mochila emocional en el plató, Kiko Matamoros no perdía detalle desde el salón de su casa. Lejos de amedrentarse por la aparición de atestados policiales o por las acusaciones de violencia, el colaborador optó por la estrategia del desdén y el contraataque, utilizando a su excompañera Lydia Lozano como mensajera de sus dardos.

Lozano interrumpió el directo para transmitir el estado de ánimo de Kiko: “Kiko lo está viendo todo y se está riendo, me pide que diga que Makoke cuente dónde está la herencia de su madre y cómo la ha cobrado, que su madre le debió dar unos 3.000 euros”. Con este movimiento, Matamoros intentaba desviar la atención de los graves episodios de maltrato denunciados hacia una supuesta irregularidad económica de la malagueña, cuestionando la cuantía y el destino del dinero recibido tras el fallecimiento de la madre de esta.

La guerra no terminó ahí. Kiko, a través de sus portavoces, quiso puntualizar que el gran daño de su relación no fue solo la infidelidad en sí, sino el engaño sostenido durante años. “Kiko dice que está muy bien que reconozca ahora que le fue infiel, pero que estuvo mintiéndole durante años diciéndole que no había estado con ese chico de Ibiza y que él incluso llegó a creerla”, transmitían desde el entorno del colaborador.

Kiko Matamoros y Makoke, en imagen de archivo (Europa Press)
Kiko Matamoros y Makoke, en imagen de archivo (Europa Press)

Lo que ha quedado claro tras esta intervención es que Makoke parece haber encontrado la fuerza necesaria para no callar más, mientras que Kiko Matamoros se prepara para una contraofensiva que, previsiblemente, pasará por cuestionar la credibilidad de su exmujer y poner el foco en asuntos financieros.

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