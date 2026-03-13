Kiko Matamoros se enfrenta a 5 años y medio de cárcel y al pago de más de 600.000 euros a Hacienda por un presunto delito de alzamiento de bienes

Kiko Matamoros y su expareja, Makoke, en una imagen de archivo (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRAN GUERRA)

Kiko Matamoros y su expareja, Makoke, deberán comparecer el próximo miércoles, 18 de marzo, en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se sentarán en el banquillo de los acusados, según revela en primicia El Español. De acuerdo con los datos publicados, la Fiscalía solicita para el tertuliano una condena de cinco años y medio de prisión por los presuntos delitos de alzamiento y ocultación de bienes. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide que abone más de 636.000 euros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía expone que el popular colaborador de televisión habría puesto en marcha una estrategia destinada a evitar el pago de sus deudas con la Agencia Tributaria y, de esta manera, impedir que su situación económica se viera afectada. De acuerdo con el documento, el Ministerio Público sostiene que Matamoros era “conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas”, pero también de que “el pago de la mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y, por tanto, su forma de vida”.

Kiko Matamoros, en 'No somos nadie'. (YouTube)

Por este motivo, el colaborador habría desarrollado un sistema para evitar figurar oficialmente como titular de ingresos o propiedades, según el relato de la Fiscalía. En el escrito se recoge que, “desarrolló de forma continuada un comportamiento económico financiero en la que no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien”. De acuerdo con esta tesis, la finalidad de esa actuación sería evitar que cualquier bien o ingreso pudiera ser objeto de embargo por parte de la Administración para saldar las deudas pendientes.

Makoke se enfrenta a más de 4 años de cárcel

En otras palabras, el colaborador no aparecería formalmente como propietario de bienes o beneficiario de ingresos, lo que dificultaría que pudieran ser intervenidos por la Agencia Tributaria. La causa judicial también salpica a quien fue su esposa, la presentadora y colaboradora televisiva Makoke, cuyo nombre real es María José Giaever. Según sostiene la Fiscalía, ella habría colaborado en la operativa descrita en el escrito de acusación.

Kiko Matamoros con la que fuera su pareja, Makoke, en una imagen de archivo (Europa Press)

Por ello, el Ministerio Público también solicita para Makoke una pena de prisión. En concreto, la petición fiscal es de cuatro años y tres días de cárcel por su presunta participación en los hechos investigados. La comparecencia de ambos en la Audiencia Provincial de Madrid está prevista para el próximo miércoles, 18 de marzo, cuando se celebrará la vista en la que se abordarán las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

La supuesta estrategia de Kiko Matamoros para evitar pagar a Hacienda

Durante el juicio se analizarán las pruebas y los argumentos de las partes para determinar si existió la estrategia descrita por el Ministerio Público y si los acusados incurrieron en los delitos de alzamiento y ocultación de bienes. En resumen, la Fiscalía sostiene que Matamoros habría realizado un “vaciamiento formal de su patrimonio” para evitar el pago de sus deudas con Hacienda. “En ningún caso procedía a liquidarlas, pues se abstenía de presentar las correspondientes declaraciones”, reprocha el fiscal.

Al parecer, Matamoros habría “interpuesto empresas y contratos paralelos” en su trabajo, pese a que realizaba “actividades personalísimas tanto en el sector audiovisual y de prensa como en el del ocio”. Con esto, la Fiscalía sostiene que, en lugar, de firmar un contrato laboral como persona física, se elaboraba primero un contrato entre la empresa que requería sus servicios y una mercantil propiedad de Matamoros. Esta sociedad actuaba como su representante y era la que, finalmente, retribuía al colaborador. Además, también se llevaba a cabo un segundo contrato entre Matamoros, como persona física, y la sociedad que le representaba.

La Fiscalía también sostiene en su escrito que el tertuliano habría percibido ingresos que eran “facturados por terceras personas, que posteriormente se los entregaban”. Asimismo, apunta que la vivienda habitual en la que residía estaba registrada a nombre de Makoke, aunque, según el Ministerio Público, era Kiko Matamoros quien la disfrutaba y quien pagaba la hipoteca.

En el escrito de acusación se mencionan además dos sociedades: Salto Mortal S.L. y Silla de Ring S.L.. La primera fue constituida el 19 de julio de 2006 como sociedad unipersonal por el propio Matamoros, aunque desde 2010 no presenta cuentas. Según el fiscal, ese mismo año el colaborador televisivo “abandonó su uso” sin liquidarla, “una vez que ya no era útil para sus fines elusivos”.

Por su parte, Silla de Ring S.L. fue creada el 21 de octubre de 2010. Matamoros poseía el 10% de su capital social, aunque ejercía como administrador único. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, esta sociedad “era el instrumento societario del que pretendía servirse para enmascarar sus ingresos personales”.