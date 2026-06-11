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Buenas noticias para la Selección española: Lamine Yamal y Nico Williams se entrenan con el grupo a escasos días del debut en el Mundial

Lamine arrastra una lesión en el bíceps femoral, mientras que Nico se lesionó en la musculatura isquiosural

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Los jugadores de la Selección española entrenando (Reuters/Brett Davis)
Los jugadores de la Selección española entrenando (Reuters/Brett Davis)

Faltan solo unos días para que la Selección española debute en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Exactamente será el próximo día 15 de junio. Desde hace meses los focos están puestos en tres jugadores Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz que recibieron la convocatoria en medio de la recuperación por lesión que arrastran desde los últimos partidos de temporada. Las dudas sobre su presencia en los primeros partidos de la competición se han incrementado a medida que se ha acercado la fecha. El último entrenamiento que ha llevado a cabo La Roja ha puesto un poco de luz a la incógnita.

La Selección española respira con alivio en Chattanooga tras la reincorporación de dos piezas clave: Lamine Yamal y Nico Williams han vuelto a entrenar junto al resto del grupo y protagonizaron el tradicional pasillo de collejas, una costumbre que se reserva para quienes regresan tras un periodo de baja. De esta manera, y salvo la excepción de Víctor Muñoz, todavía apartado por molestias musculares, el seleccionador Luis de la Fuente ya dispone de prácticamente toda la plantilla para preparar el estreno mundialista contra Cabo Verde.

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La recuperación tanto de Lamine Yamal como de Nico Williams ha sido seguida de cerca por el cuerpo técnico y los servicios médicos de la selección. Ambos futbolistas aprovecharon su permanencia en Chattanooga durante los últimos días, en lugar de viajar a Puebla, para acelerar sus respectivos procesos de rehabilitación.

Nico Williams y Lamine Yamal (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Nico Williams y Lamine Yamal (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Durante el miércoles, mientras el resto del equipo disfrutaba de una jornada de descanso, Lamine y Nico dedicaron tiempo a los ejercicios específicos y a practicar disparos a portería, trabajando tanto la confianza como la respuesta física. Según el entorno de la Selección, las sensaciones tras esa sesión han sido positivas, situando a ambos jugadores en la recta final de su recuperación.

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La cautela y la recuperación de los jugadores

El seleccionador Luis de la Fuente se ha mostrado firme en su planteamiento de no precipitar el regreso de los futbolistas que están en proceso de recuperación. En palabras del propio Karanka, la decisión sobre la participación de ambos dependerá de la evaluación médica y de la valoración técnica. La Real Federación Española de Fútbol ha recalcado que, en caso de que se produzca la reaparición, será con todas las garantías y sin exponer a los jugadores a riesgos innecesarios de recaída.

Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna el pasado 22 de abril, en un encuentro ante el Celta. Esta dolencia le apartó de la actividad durante un mes y medio. Por su parte, Nico Williams se lesionó en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda el 10 de mayo. Aunque en un primer momento los plazos de recuperación favorecían a Nico, Lamine ha conseguido acortar tiempos y ambos se presentan ahora en condiciones similares para entrar en la convocatoria del primer partido.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, explica en rueda de prensa el detallado proceso de selección de los 26 convocados, asegurando que se han estudiado todas las variables y las necesidades del equipo.

A lo largo de la concentración, Lamine, Nico y Víctor han seguido un plan individualizado de trabajo, diseñado por los servicios médicos y coordinado con el cuerpo técnico. La consigna ha sido clara: priorizar la puesta a punto física sin apresuramientos y garantizar que todos lleguen al debut mundialista en plenitud de condiciones. De la Fuente ha insistido en la importancia de evitar cualquier riesgo, incluso ante un rival como Cabo Verde, y ha señalado que solo alineará a los futbolistas que ofrezcan garantías absolutas desde el punto de vista físico.

La plantilla, salvo la excepción de Víctor, encara así la última fase de preparación con optimismo y la tranquilidad que supone tener a disposición a casi todos los efectivos. El debut ante Cabo Verde supondrá la primera prueba en la competición, con la expectativa de que tanto Lamine Yamal como Nico Williams puedan aportar desde el inicio o, en su caso, sumarse progresivamente al equipo en función de su evolución y de las decisiones que adopte el cuerpo médico y técnico en las próximas horas.

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