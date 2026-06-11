El Real Madrid hace oficial el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador

El entrenador portugués José Mourinho (Europa Press)

José Mourinho ya está en la capital española. Que el técnico portugués sería el nuevo entrenador del Real Madrid era un secreto a voces desde mucho antes de que Florentino Pérez convocara elecciones. Solo las urnas retrasaron su llegada, aunque confirmaron su fichaje. Ahora se ha hecho oficial. El entrenador portugués ha firmado por tres temporada con club blanco, es decir, estará al frente del banquillo hasta 2029.

A través de un comunicado, el Real Madrid hacía oficial un secreto a voces: el fichaje de José Mourinho. “La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, detalla el escrito.

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Al principio de la temporada pasada, Florentino Pérez confió la tarea de liderar el vestuario a Xabi Alonso. El donostiarra había conseguido llevar a lo más alto al Bayer Leverkusen y eso era precisamente lo que el presidente quería que hiciera con el Real Madrid, es decir, quería que Xabi consiguiera títulos y más tras una temporada en blanco. Sin embargo, en el club blanco el tiempo apremia. La continuidad de un técnico depende de resultados inmediatos y de tener el respaldo del vestuario. Xabi no consiguió lo segundo y los problemas con distintos jugadores acabaron sentenciándole. Su salida se confirmó tras comerse las uvas.

La publicación del Real Madrid sobre la llegada de Mourinho (la red social X)

Desde entonces, Álvaro Arbeloa fue el encargado de dirigir el club hasta el final de temporada, a sabiendas de que sus días estaban contados y que solo un giro de 180 grados podría mantenerle en el banquillo la próxima temporada. No fue así. Desde entonces, el nombre de José Mourinho comenzó a sonar, y a medida que la temporada llegaba a su fin ganaba fuerza. El hecho de no renovar con el Benfica y esperar fue una prueba clara de que el entrenador portugués tenía un pie puesto en el Real Madrid.

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Por si ese movimiento no fuera suficiente, el Benfica terminó por despejar todo tipo de dudas. El club portugués, que cotiza en la Bolsa de Lisboa y está obligado a informar de todos sus movimientos, confirmó que la operación ascendería a 15 millones de euros. En un primer momento, se había estimado que la cantidad necesaria para liberar al técnico era de 7 millones de euros. Sin embargo, la situación cambió significativamente debido a la convocatoria de elecciones en el Real Madrid. La demora en la toma de decisiones por parte del club blanco ha provocado que la cifra ascienda.

El técnico portugués José Mourinho (Europa Press)

Los retos de Mourinho en el Real Madrid

Ahora que se ha hecho oficial su fichaje, hay una larga lista de retos por delante. Uno de los principales será reestructurar un vestuario completamente roto como ya quedó demostrado durante las últimas semanas de la temporada. El viaje de Mbappé con su pareja Ester Expósito en plena recuperación de su lesión, la confesión de Álvaro Carreras sobre el tortazo que le dio Rüdiger, la polémica entre Valverde y Tchouaméni, que acabó con el uruguayo en el hospital o la ausencia del delantero francés en el Clásico, son algunas de las cuestiones que provocaron la rotura de la unidad del equipo. Y es momento de comenzar a levantarlo de nuevo.

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A ello se suman los títulos. Un club como el Real Madrid no está acostumbrado ni puede permitirse cerrar dos temporadas en blanco. El equipo de Mourinho debe aspirar a ganarlo todo y para ello necesitará refuerzos en distintas posiciones. Desde la campaña electoral, Florentino ya habló de la llegada de Ibrahima Konaté, central del Liverpool; y de Denzel Dumfries, del Inter de Milán. A ellos podría sumarse un fichaje estrella de más de 150 millones de euros, como prometió el presidente blanco, aunque todavía no se ha hecho oficial el nombre de quien será.

Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

Con una plantilla renovada echará a andar el proyecto de José Mourinho, con los títulos en la mira. Otro objetivo para el portugués será poner fin a la hegemonía del FC Barcelona. Desde que Hansi Flick llegó al club azulgrana, no hay quien se les acerque. El técnico alemán ha conseguido monopolizar todos los títulos nacionales. En solo dos años ha sumado cinco títulos de seis disputados. El único que se le ha resistido ha sido la Copa del Rey de esta temporada, donde el Atlético de Madrid consiguió doblegar al FC Barcelona y frustrar su pleno de títulos. Ya lo hizo en el pasado y aspira a volver a lograrlo.

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Toda una larga lista de tareas es la que le espera a Mourinho a su regreso al Real Madrid. La situación se presenta adversa con un equipo roto, vacío de títulos y un Barça tocado por la varita del éxito.