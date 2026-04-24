Makoke revela episodios desconocidos de su relación con Kiko Matamoros y lo vincula a la filtración de fotos de Mar Flores en ‘¡De viernes!’: “Ya no tengo miedo, se acabó”

La colaboradora repasa su historia con Kiko Matamoros en ‘¡De viernes!’ (De Viernes)

La participación de Makoke en el programa ‘¡De viernes!’ ha iniciado una nueva etapa de exposición pública sobre los episodios más controvertidos de su relación con Kiko Matamoros. La exmodelo y colaboradora ha relatado durante el espacio las circunstancias que desembocaron en sus separaciones, ha hablado de posibles casos de violencia y ha ofrecido por primera vez su visión sobre el papel de Matamoros en la filtración de las imágenes más polémicas de Mar Flores.

La presencia indirecta de Matamoros y la reacción de sus antiguos compañeros ha acrecentado la repercusión televisiva de estas declaraciones. En el programa, Makoke ha sostenido que en su relación de más de dos décadas, el ambiente se deterioró considerablemente diez años después de su inicio, momento en que experimentaron su primera gran ruptura.

Entre los hechos relatados destaca un episodio tras un concierto, cuando una felicitación pública de cumpleaños derivó en una fuerte discusión. Makoke ha afirmado que se bajó del coche durante el trayecto y, tras esta disputa, fue su madre quien tuvo que realizar una transferencia económica para ayudarles.

Infidelidad y escándalo Flores

La expareja se encontraba bajo presión financiera, tras el fracaso de Matamoros como promotor de boxeo, acumulando deudas. Esta situación desembocó en un viaje de Makoke a Ibiza, donde mantuvo una relación con otra persona. La colaboradora ha reconocido que fue infiel, confesando: “Fue nuestra primera separación, no tenía que haber vuelto, pero volví”. La revelación de que la infidelidad se produjo una década antes del divorcio constituye el dato diferenciador dentro del relato.

Makoke ha asegurado en el programa que los primeros ocho años de su convivencia con Matamoros transcurrieron sin mayores conflictos. Sin embargo, ha explicado que la relación se tornó insostenible cuando la desconfianza y los celos dominaron la convivencia.

Makoke acusa a Matamoros de coordinar la venta de fotos polémicas de Mar Flores (De Viernes)

Según la versión de la colaboradora, Kiko Matamoros atribuía a su esposa intenciones que ella niega haber tenido y ambos dejaron de salir por separado. Makoke ha insistido en que conductas restrictivas y discusiones nocturnas marcaron el día a día de la pareja. Además, ha manifestado que su entorno le advertía sobre estas dinámicas y sobre cómo ella, a su juicio, estaba siendo infravalorada.

Más allá del relato emocional y de las discusiones, Makoke ha ido un paso más allá en ‘¡De viernes!’ y ha señalado la implicación de Matamoros en el conocido escándalo mediático de Mar Flores. Según su declaración, Matamoros albergaba animadversión hacia Flores desde que esta dejó de contar con sus servicios como representante.

Makoke y Kiko Matamoros, en imagen de archivo (Europa Press)

Makoke sostiene que, tras la finalización de la relación profesional y personal con la hermana de Flores, Kiko Matamoros “nunca perdonó a Mar que le dejara porque él defiende que le sacó a flote”. La colaboradora ha asegurado que las fotografías más relevantes del escándalo “las tenía Kiko en su despacho” y que fue él quien coordinó la venta de dichas imágenes: “Llamó a su hermano y, con otra persona que es anónima, organizaron la venta de las fotos. Él no asume nunca nada, echa toda la culpa a Coto y no fue así”.

Según la versión relatada por Makoke, Matamoros habría negado repetidamente la autoría de la operación y, según mantiene la colaboradora, tras recibir el dinero procedente de la venta, Matamoros se compró un coche. Este episodio, siempre controvertido y negado por el propio Matamoros, vuelve así a la esfera pública bajo una perspectiva que cuestiona directamente la narrativa vigente.

Reacciones y final en los tribunales

Los colaboradores del programa han reaccionado a las declaraciones de Makoke desde distintos prismas. Terelu ha recordado una etapa de diversión en el equipo de trabajo, mientras que Lydia Lozano ha puntualizado que nunca observó el comportamiento que Makoke describe en las discotecas.

Durante la emisión, Lozano ha manifestado también que Matamoros le remitía mensajes sobre la herencia de la madre de Makoke, ironizando sobre cantidades, en una intervención indirecta que ha supuesto la reaparición mediática de Matamoros en un canal en el que no había participado desde el final de Sálvame.

"Me cogió de los pelos. Yo pensaba que me mataba. Fui a coger el teléfono y me puso el pie en la cara"; así describe Makoke una noche clave para su relación con Kiko (De Viernes)

Las palabras de Makoke también han abarcado la esfera judicial. La expareja se ha sentado recientemente ante el juez, acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes. Makoke ha relatado que se derrumbó durante el juicio, describiendo la experiencia como “horrible”, tras oír hablar de penas de prisión que, para Matamoros, han pasado de cinco años y medio a dos, y para ella suponen tres meses menos.

Un episodio que ha marcado un punto de inflexión según Makoke ocurrió el 17 de enero de 2010, fecha en la que se registró una intervención de la Guardia Civil a raíz de un incidente violento en el domicilio compartido. Según la narración de Makoke, el desencadenante fue el conocimiento por parte de Matamoros de la infidelidad cometida años antes en Ibiza.

Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

Makoke ha contado que, esa noche, él llegó fuera de sí, perdió mucho peso durante esa etapa y que temía por su integridad: “Me cogió de los pelos. Yo pensaba que me mataba. Fui a coger el teléfono y me puso el pie en la cara”. La propia Makoke subraya que hay constancia oficial de la actuación policial esa noche, aunque decidió no continuar adelante con la denuncia, regresando a la convivencia por petición de sus hijos.

La etapa reciente en los tribunales —con ambos a la espera de sentencia— ha supuesto, en palabras de Makoke, la conclusión definitiva de su historia: “El vínculo que yo tenía con esta persona se ha terminado en el juicio del otro día y ahí hay un antes y un después. Hay un fin, por fin. Ya no tengo miedo, se acabó”. La colaboradora ha expresado así que, tras décadas de silencios, ha decidido contar públicamente los episodios que hasta ahora había reservado al ámbito privado.