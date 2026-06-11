La realeza europea se prepara para ocupar las gradas del Mundial 2026: Felipe VI, Guillermo y Máxima de Holanda o Haakon de Noruega, entre el público

Haakon de Noruega, Felipe VI y Guillermo y Máxima de Holanda asistirán al Mundial 2026 (Montaje de Infobae)

El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, y las casas reales de Europa ya tienen sus agendas trazadas para seguir el torneo desde las gradas. El deporte, una vez más, se convierte en escenario de diplomacia informal y en cita obligada para que cada uno apoye a sus países.

El primer monarca en confirmar presencia es el rey Felipe VI, quien viajará a Guadalajara, México, el próximo 26 de junio para presenciar el duelo entre la selección española y Uruguay correspondiente a la fase de grupos. La visita, que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó como “histórica”, se produce por invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien evalúa la posibilidad de celebrar una reunión oficial con el monarca durante su estancia.

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“Sí, a Jalisco, por lo pronto sí se tiene confirmado. Estamos viendo para ver si nos reunimos”, declaró Sheinbaum. Además del partido, Felipe VI tiene previsto asistir a un concierto del tenor Plácido Domingo en la capital jalisciense. Por otro lado, la presencia de la reina Letizia en la agenda aún no ha sido confirmada.

25/05/2026 El Rey Felipe VI protagoniza el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026. DEPORTES RFEF

El rey Felipe con La Roja

La implicación del rey con el torneo no se limita a su asistencia en las gradas. Semanas atrás, el monarca protagonizó un vídeo promocional del Mundial 2026 en el que animó a toda la nación a respaldar a La Roja. Una puesta en escena que resume con precisión el tono de esta edición del torneo: los monarcas europeos no se conforman con seguir los partidos desde la distancia, sino que se implican de forma visible y pública en el apoyo a sus selecciones nacionales.

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El apoyo de la Casa Real de Noruega

Nadie lo ilustró mejor que el rey Harald V de Noruega. En mayo, el monarca noruego anunció en vídeo la lista de los 26 jugadores que defenderán los colores escandinavos en América, con el delantero del Manchester City Erling Haaland como figura estelar y el capitán del Arsenal Martin Ødegaard al frente del grupo.

En el mensaje, Harald V subrayó la dimensión histórica del momento: Noruega regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. “Este equipo fue formado por todo el país; por clubes pequeños y grandes, en los que el fútbol significa tanto”, declaró el monarca en el vídeo, según la cadena pública BBC Sport.

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Harald de Noruega, en imagen de archivo (EFE)

Precisamente la delegación noruega protagoniza la incógnita más sensible de este Mundial entre las casas reales. El príncipe Haakon, heredero al trono, tenía previsto asistir a varios partidos del torneo junto a su hijo, el príncipe Sverre Magnus. Sin embargo, el heredero noruego ha condicionado su viaje al estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit, diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018 y cuya situación se ha agravado de forma preocupante en las últimas semanas.

El 5 de junio, el Hospital Universitario de Oslo incluyó a la princesa en la lista de espera para un trasplante de pulmón, tras constatar un “deterioro drástico”. La Casa Real noruega calificó la situación de salud de Mette-Marit como “amenaza para la vida”. “Tendremos que verlo, porque hay un equilibrio entre la enfermedad de la princesa y si podemos viajar. Pero lo que es seguro es que veremos el Mundial”, declaró Haakon, según recogió la cadena pública noruega NRK.

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La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon con su hijo Sverre Magnus (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Holanda también tienen fecha marcada en el calendario: el 20 de junio se desplazarán a Houston, Texas, para presenciar el encuentro entre Holanda y Suecia, acompañados de su hija menor, la princesa Ariane. El mismo día, la familia real tiene previsto tomar un vuelo desde Houston hasta Kansas City para asistir al partido entre Ecuador y Curazao, territorio que forma parte del Reino de los Países Bajos.

La agenda del matrimonio real neerlandés en el torneo no concluye ahí: según informó el servicio de noticias holandés RTL Nieuws, el rey y la reina seguirán el primer partido de la selección, el 14 de junio frente a Japón en Dallas, desde los Países Bajos en compañía del emperador japonés.

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El partido del 20 de junio en Houston, que promete ser uno de los más disputados de la fase de grupos, no contará con la presencia de los reyes Carlos Gustavo XVI y Silvia de Suecia: la Casa Real sueca declinó la invitación formal que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cursó al monarca con motivo de su cumpleaños. La institución no descartó, con todo, que algún otro miembro de la familia real sueca pueda acudir al torneo.

Máxima de Holanda homenajea la Feria de Sevilla con un vestido de volantes y lo combina con una tiara histórica (Grosby)

La duda del príncipe Guillermo

En el caso de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, la asistencia al Mundial se presenta como poco probable en esta fase del torneo. Según Page Six, la periodista especializada en realeza Emily Nash señaló que no ha llegado ninguna invitación formal al príncipe. Aunque el príncipe Guillermo es un apasionado del fútbol desde los 11 años, cuando unos amigos le llevaron a un partido del Aston Villa y quedó prendado del equipo.

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Hoy es patrón de la Federación Inglesa de Fútbol y mantiene una relación cercana con los jugadores de la selección: días antes del inicio del torneo, visitó por sorpresa el centro de entrenamiento de St. George’s Park para agradecer al personal técnico y de apoyo su labor. Kate Middleton, por su parte, tiene por costumbre preparar un picoteo cuando los partidos se siguen por televisión en familia.

El apretón de manos entre Pep Guardiola y el príncipe Guillermo (Reuters)

La puerta a una presencia del príncipe Guillermo en el torneo no está cerrada del todo: según Express, fuentes del palacio señalan que podría viajar a América si Inglaterra avanza hasta las rondas finales. Esta final, cuyos protagonistas se desconocen, está prevista para el 19 de julio en Nueva Jersey.

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Alberto de Mónaco, gran aficionado

El príncipe Alberto de Mónaco figura entre los royals con mayor afinidad declarada por el balón. Jugador habitual de fútbol y seguidor del AS Mónaco, Alberto II fue el fundador en 1980 del equipo benéfico conocido como los Barbagiuans de Mónaco, una asociación que reúne a exfutbolistas y personalidades vinculadas al Principado para disputar partidos caritativos.

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Desde 2020, la presidencia del equipo recae en su sobrino, Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía, quien también ocupa el mismo puesto que su tío en el campo: el lateral derecho. El Mundial inaugura su fase de grupos este jueves con el partido entre México y Sudáfrica, los llamados Bafana Bafana, precisamente en el Estadio Ciudad de México, un escenario en el que no sería descartable ver al príncipe y a la princesa Charlène, de origen sudafricano, entre el público.

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