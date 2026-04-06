Los fabricantes españoles de fertilizantes advierten del cierre de plantas productivas si la guerra en Irán continúa

Imagen de archivo de un trabajador junto a sacos de fertilizantes descargados de un barco. cnsphoto vía Reuters

Las empresas españolas del sector de los fertilizantes han advertido de que si continúa y se agrava el conflicto en Oriente Medio podría provocar el cierre de plantas productivas y dificultar el suministro de fertilizantes para la próxima campaña agrícola.

Así lo comunicó la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), que agrupa a las principales firmas del sector en el país. La advertencia llega en un momento de alta volatilidad en los mercados energéticos y de materias primas, con un impacto directo sobre la industria.

El conflicto en Oriente Medio afecta de manera directa a las rutas comerciales que conectan los grandes productores de fertilizantes y energía del Golfo Pérsico con Europa. El Estrecho de Ormuz se mantiene como un paso estratégico por el que transitan volúmenes significativos de petróleo, gas y fertilizantes, elementos críticos para la agricultura y la alimentación mundial.

La Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) reveló que en 2024 se exportaron cerca de 18,5 millones de toneladas de urea a través de este corredor marítimo, lo que resalta la magnitud del riesgo para los mercados internacionales. El Golfo Pérsico concentra a productores clave como Irán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, responsables del 23% del comercio global de amoníaco, el 34% del de urea y el 18% del de fosfatos amónicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

La mitad del comercio mundial de azufre pasa por Ormuz

Aproximadamente la mitad del comercio mundial de azufre, materia prima esencial para la elaboración de fertilizantes fosfatados, circula por rutas que atraviesan el Estrecho de Ormuz. Una interrupción en esta vía podría generar un efecto inmediato en el mercado global, provocando un encarecimiento de los insumos y tensiones en la cadena de suministro.

Según la Anffe, el sector en España ha reducido en los últimos años la importación de urea desde estos países debido a la diversificación de proveedores, aunque subrayó que el carácter global del mercado hace que cualquier disrupción puntual pueda trasladarse rápidamente a los precios y la disponibilidad de fertilizantes.

“Cualquier interrupción puntual de suministro puede tener un efecto rápido en el mercado global y afectar a los costes de los fertilizantes”, señaló la asociación.

El contexto internacional ha agravado una situación ya delicada para la industria europea. Los fabricantes advierten que los precios energéticos en Europa se encuentran entre los más elevados del mundo, lo que reduce la competitividad frente a otras regiones con costes más bajos.

Un producto esencial para la agricultura

La Anffe insistió en que los fertilizantes minerales son “esenciales para alimentar al mundo”, ya que cerca de la mitad de la población mundial depende de cultivos que requieren estos productos para su desarrollo. La asociación remarcó que resulta “vital contar con una industria nacional de fertilizantes sólida” para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad del sector agrícola.

De acuerdo con datos de la IFA, la región del Golfo representa una parte significativa del comercio internacional de insumos para la agricultura, lo que eleva la preocupación ante una posible escalada del conflicto en la región. “El Estrecho de Ormuz es un pilar clave para la agricultura mundial”, recogió Reuters en su más reciente informe sobre el sector.

En este escenario, la Anffe solicitó a las autoridades que refuercen el apoyo a los agricultores y promuevan medidas que permitan mantener la resiliencia de la industria de los fertilizantes. La asociación considera “fundamental garantizar el acceso de los agricultores a los fertilizantes para mantener una producción agrícola estable y competitiva a largo plazo”.

Implantar mecanismos de protección

La situación en Oriente Medio continúa generando incertidumbre sobre la estabilidad de las rutas marítimas y el acceso a materias primas estratégicas para la industria europea. Los fabricantes insisten en la necesidad de anticipar posibles escenarios adversos y de establecer mecanismos de protección que permitan sortear eventuales crisis de suministro.

“La resiliencia de la industria nacional de fertilizantes es clave para la seguridad alimentaria y la estabilidad de la agricultura española”, concluyó la Anffe en su comunicación.