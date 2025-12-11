España

“Llevas toda la vida calentando mal la comida en el microondas”: un experto explica cómo se hace

Colocar la comida en el borde del plato giratorio permite calentar más rápido y sin “puntos fríos”

Una mujer calentando su comida
Una mujer calentando su comida en el microondas de casa (Europa Press

Si usas el microondas casi cada día pero nunca te has parado a pensar cómo funciona realmente, no estás solo. Y, según un experto en electrodomésticos, probablemente lo estás usando mal. José, técnico con años de experiencia en una tienda de Granada —Electrodomésticos Centro— lo cuenta en un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok desde la cuenta @electrodomesticos_centro. Declara el experto: “la mayoría de personas ponen el plato en el centro y ese es el error número uno”.

José asegura que esta confusión la ve todos los días en la tienda. Personas que acuden para preguntar por fallos de funcionamiento, microondas que no calientan igual que antes o usuarios convencidos de que su aparato tiene un defecto. Pero, en muchos casos, el problema no es el microondas, sino la forma en que se usa.

La explicación es sencilla y sorprende a casi todo el que la escucha por primera vez. El plato giratorio no está ahí para decorar ni para que la comida dé vueltas sin más. Su función es mover el alimento por diferentes zonas de la cavidad del microondas, donde la energía no se distribuye de forma uniforme. Por eso existen los conocidos “puntos fríos”.

Si se deja el plato en el centro exacto, la comida prácticamente no se desplaza por esas zonas. El resultado es partes muy calientes y otras casi frías. Por eso, según José, colocar el recipiente justo en el borde del plato giratorio cambia por completo el rendimiento del aparato. “La comida se mueve de verdad por toda la cavidad”, sostiene. El efecto inmediato es que el interior se calienta más rápido y uniforme Es un truco tan simple que cuesta creer que la mayoría de personas no lo conozcan.

Romina Pereiro nos enseña a hacer, en el microondas, una versión del postre que todos amamos: el flan

Otros trucos fáciles para calentar mejor

En relación con esto, podemos recomendar otros consejos adicionales que pueden sacar el máximo provecho a tu microondas:

  • Remover la comida a mitad del calentamiento, especialmente en platos densos (pastas, guisos).
  • Usar recipientes amplios y no muy altos, porque la superficie expuesta importa.
  • Colocar una tapa apta para microondas, que ayuda a distribuir mejor el calor.

Según cuenta José, la mayoría de problemas de calentamiento que atiende en la tienda no son fallos técnicos, sino malos hábitos. En este sentido, muchísima gente cree que su microondas se ha estropeado cuando en realidad lo está usando de forma incorrecta.

Vintage "Ladies' Home Journal" November
Vintage "Ladies' Home Journal" November 1981 magazine issue advert, USA (Grosby)

Una herramienta útil, pero desaprovechada

El microondas es uno de los electrodomésticos más extendidos en España: más del 85% de los hogares tiene uno. Sin embargo, sigue envuelto en mitos que dificultan aprovechar su eficiencia real.

Entre los errores más comunes —además de colocar el plato en el centro— están usar recipientes que no reparten bien el calor, calentar grandes bloques de comida sin separación o no dejar reposar unos segundos después del calentamiento, un gesto que permite que la temperatura interna se iguale y disminuya el riesgo de quemaduras.

Tal vez la clave sea entender que el microondas no calienta como un horno. No aplica calor desde fuera, sino que excita las moléculas de agua dentro de los alimentos mediante ondas electromagnéticas. Un proceso efectivo, pero que depende mucho de cómo se coloca la comida.

El vídeo ha generado miles de comentarios de usuarios que aseguran haber probado el truco y notar la diferencia al instante. Algunos, de hecho, se sorprenden de que nunca nadie se lo hubiera explicado antes. Al final, José insiste en su idea principal, la frase que abre el vídeo: “el error número uno es poner el plato en el centro”. Se trata de un pequeño gesto que puede evitar frustraciones.

