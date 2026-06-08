España

Emilia, dueña de una tienda de telas que inauguró su abuelo en 1944: “La decoración está de moda y la gente joven viene con ideas muy claras, lo ven todo en Instagram”

La autónoma de 64 años cuenta a ‘Infobae’ como cuatro generaciones de su familia han resistido la transformación de Carabanchel al frente de un negocio con 82 años de historia

Guardar
Google icon
Montaje con imágenes de la entrada e interior de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Montaje Infobae)
Montaje con imágenes de la entrada e interior de la tienda. (Montaje Infobae)

Emilia, autónoma de 64 años, atiende a sus clientes desde un local casi escondido entre los antiguos talleres de la calle Antoñita Jiménez, en el barrio madrileño de Carabanchel. Su tienda de telas para decoración y moda lleva en ese número 11 desde hace 82 años, cuando su abuelo fundó el negocio. Hoy, tres generaciones después, el almacén recibe a clientes del barrio de toda la vida, profesionales de la moda, productoras de televisión y cada vez más parejas jóvenes que llegan con la foto de la tela ya elegida en el teléfono móvil.

El negocio no siempre fue lo que es. “Mi abuelo empezó en el 1944”, recuerda Emilia en conversación con Infobae. “Era reciclado de trapos para utilización industrial, de imprentas, talleres y ese tipo de cosas”. La segunda generación (su padre y sus tíos) le dio un giro hacia los tejidos para el hogar en torno a finales de la década de los 70. Ella tomó el relevo como tercera generación, y ahora su hijo Daniel, de 35 años, y su prima Laura, de 42, conforman la cuarta.

PUBLICIDAD

La tienda ocupa un espacio singular: un patio con aspecto de casa particular, rodeado de lo que fueron talleres y naves industriales. Emilia nació en esa misma finca. “Mis primos y yo hemos nacido aquí”, dice. “Todos hemos vivido en este patio, que es la entrada de la tienda”.

Carabanchel se transforma alrededor de la tienda

El barrio que la vio nacer apenas se parece al de hoy. “Antes era todo zona industrial. Toda esta calle y las de alrededor estaban llenas de talleres, imprentas”, explica. Los fines de semana, el silencio era total: sin comercios, sin vecinos a la vista, sin apenas servicios. “Si querías irte a comprar unos lápices o unos cuadernos para el cole, ya te tenías que desplazar casi hasta General Ricardos”, añade. Las casas bajas han desaparecido bajo bloques de viviendas, y la zona atrae ahora a pintores, escultores y profesionales del cine y la televisión. “Gente joven y mucho artista”, resume Emilia. “A alguien le debió de dar por aquí porque era una zona tranquila y, como todo, se corren las voces”. Tras el rápido cambio del barrio, Emilia destaca que “ahora apenas quedan talleres y casi todo son solares para construir viviendas”.

PUBLICIDAD

Varios rollos de tela en el interior de la tienda de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)
Varios rollos de tela en el interior de la tienda de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)

En la misma calle en la que Emilia atiende desde el mostrador de su tienda, la promotora Kronos Real Estate lleva cinco años comprando edificios para levantar un “microbarrio” artístico con más de 300 viviendas de alquiler. Se trata de uno de los muchos proyectos que reorientan la vida en el barrio hacia un perfil joven y con mayor poder adquisitivo, mientras el precio de la vivienda en el distrito registra aumentos interanuales de doble dígito que lo llevan a máximos históricos.

Los jóvenes eligen en redes sociales y con la ayuda de la IA

Ese cambio de perfil vecinal ha llegado también al mostrador. “Antes casi todo era gente un poco más adulta. Ahora viene mucha gente joven, porque la decoración está de moda”, señala. La renovación del hogar se ha convertido en una afición con millones de seguidores en Instagram y Pinterest. “Como un día le des a buscar un cabecero, ya te salen quinientas mil páginas de cabeceros, de telas, de no sé qué”, explica.

El interior de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)
El interior de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)

El flujo constante de imágenes en redes ha transformado también la forma en que los clientes jóvenes llegan a la tienda: con referencias visuales concretas, a menudo con una imagen ya guardada en el móvil. “Vienen con la foto de la tela y te dicen: no, es que quiero esta”, cuenta Emilia. Algunos van más lejos y aplican herramientas de inteligencia artificial antes de comprar un solo metro: fotografían su salón, superponen la tela y visualizan el resultado. “Yo soy incapaz de hacerlo, pero la gente joven sí lo hace”, bromea.

Los hombres se implican más en la decoración

La consecuencia es que esa clientela joven llega con objetivos muy definidos. “La mayoría de la gente joven viene con las ideas muy claras de lo que quieren, lo han visto todo en Instagram”, dice Emilia. Con una carcajada que matiza el retrato, añade: “aunque hay otros que no saben ni dónde están”. Lo que también ha cambiado es quién toma las decisiones dentro de la pareja. “Antes casi siempre venían solo mujeres. Parecía que los hombres era: te acompaño, pero me quedo dando una vuelta y no te enrolles mucho”, recuerda Emilia entre risas. “Pero no, ahora la gente joven también se implica, las parejas deciden entre los dos y eso está bien”.

La entrada de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)
La entrada de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)

Aunque el negocio sí cuenta ahora con presencia en internet, el perfil de Instagram de la tienda existe desde hace apenas un mes. “Nunca hemos vivido de las redes sociales, la verdad”, reconoce. La tienda no ha necesitado plataformas digitales para mantener una clientela variada. Entre sus compradores habituales figuran particulares de todo poder adquisitivo, profesionales de la moda y productoras audiovisuales. Entre otras, Bambú Producciones y Globomedia han comprado telas allí, igual que el equipo de la serie Cuéntame cómo pasó.

Un negocio que resiste al paso del tiempo

La tienda tampoco ha acusado el impacto del comercio electrónico. Para Emilia, la razón es simple: “Yo no me atrevería a comprar una tapicería de dos o quince metros sin ver una tela. Sin tocarla”. La experiencia táctil sigue siendo el argumento que el comercio online no puede replicar cuando la compra implica metros de tejido y dinero real.

Los momentos más duros llegaron por otras vías. La crisis económica de mediados de los 2000 provocó un parón notable. La pandemia fue más dura: cierre forzoso, gastos fijos sin ingresos. Pero el confinamiento deparó una sorpresa al reabrir. “Una vez que se pudo abrir, yo no sé si fue por el tiempo que estuvimos en nuestras casas sin hacer nada, porque nos dio tiempo a pensar: ya cambiaré las cortinas, aquí pongo dos cojines, otra tapicería. Como que salió todo el mundo con ganas de cambiar muchas cosas”, recuerda. “Yo creo que fue por el aburrimiento de haber estado meses metidos en casa viendo siempre lo mismo”, concluye entre risas.

Temas Relacionados

Autónomos EspañaModaMadridEmpleo en EspañaEmpresas EspañaTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV, en directo | Última hora de su tercera jornada en Madrid: reunión con las víctimas de abusos sexuales, el Congreso y el Bernabéu

Seguimos los pasos del pontífice en su tercer día en España y penúltimo en la capital antes de volar a Barcelona. La agenda está llena de citas de primera a última hora del lunes

Visita del papa León XIV, en directo | Última hora de su tercera jornada en Madrid: reunión con las víctimas de abusos sexuales, el Congreso y el Bernabéu

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Las asociaciones de agentes han reclamado explicaciones tras conocerse que la directora, Mercedes González, se reunió con la ‘fontanera’, en principio para asuntos no relacionados con la trama

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Las cinco vidas que salvó José Luis al donar sus órganos: “Reconforta saber que mi hermano se fue haciendo el bien”

Óscar González recuerda la memoria de su hermano, donante de órganos tras un accidente de bicicleta

Las cinco vidas que salvó José Luis al donar sus órganos: “Reconforta saber que mi hermano se fue haciendo el bien”

La tregua del calor está a punto de acabar: la Aemet espera un repunte térmico en el sur y jornadas más frías en el norte

Los meteorólogos adelantan que volverán las noches tropicales y que los termómetros alcanzarán de nuevo los 38 grados

La tregua del calor está a punto de acabar: la Aemet espera un repunte térmico en el sur y jornadas más frías en el norte

Fran Sánchez, psicólogo: “La ruptura de un ‘casi algo’ puede doler tanto o más que el final de una relación de años”

El fin de un “casi algo” significa perder todas aquellas primeras veces que nunca llegaron

Fran Sánchez, psicólogo: “La ruptura de un ‘casi algo’ puede doler tanto o más que el final de una relación de años”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

La inédita visita de León XIV al Congreso obliga a desplegar un protocolo excepcional entre honores de Estado, códigos de vestimenta y saludos al pontífice

ECONOMÍA

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026