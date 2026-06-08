Emilia, dueña de una tienda de telas que inauguró su abuelo en 1944: “La decoración está de moda y la gente joven viene con ideas muy claras, lo ven todo en Instagram”

Montaje con imágenes de la entrada e interior de la tienda. (Montaje Infobae)

Emilia, autónoma de 64 años, atiende a sus clientes desde un local casi escondido entre los antiguos talleres de la calle Antoñita Jiménez, en el barrio madrileño de Carabanchel. Su tienda de telas para decoración y moda lleva en ese número 11 desde hace 82 años, cuando su abuelo fundó el negocio. Hoy, tres generaciones después, el almacén recibe a clientes del barrio de toda la vida, profesionales de la moda, productoras de televisión y cada vez más parejas jóvenes que llegan con la foto de la tela ya elegida en el teléfono móvil.

El negocio no siempre fue lo que es. “Mi abuelo empezó en el 1944”, recuerda Emilia en conversación con Infobae. “Era reciclado de trapos para utilización industrial, de imprentas, talleres y ese tipo de cosas”. La segunda generación (su padre y sus tíos) le dio un giro hacia los tejidos para el hogar en torno a finales de la década de los 70. Ella tomó el relevo como tercera generación, y ahora su hijo Daniel, de 35 años, y su prima Laura, de 42, conforman la cuarta.

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La tienda ocupa un espacio singular: un patio con aspecto de casa particular, rodeado de lo que fueron talleres y naves industriales. Emilia nació en esa misma finca. “Mis primos y yo hemos nacido aquí”, dice. “Todos hemos vivido en este patio, que es la entrada de la tienda”.

Carabanchel se transforma alrededor de la tienda

El barrio que la vio nacer apenas se parece al de hoy. “Antes era todo zona industrial. Toda esta calle y las de alrededor estaban llenas de talleres, imprentas”, explica. Los fines de semana, el silencio era total: sin comercios, sin vecinos a la vista, sin apenas servicios. “Si querías irte a comprar unos lápices o unos cuadernos para el cole, ya te tenías que desplazar casi hasta General Ricardos”, añade. Las casas bajas han desaparecido bajo bloques de viviendas, y la zona atrae ahora a pintores, escultores y profesionales del cine y la televisión. “Gente joven y mucho artista”, resume Emilia. “A alguien le debió de dar por aquí porque era una zona tranquila y, como todo, se corren las voces”. Tras el rápido cambio del barrio, Emilia destaca que “ahora apenas quedan talleres y casi todo son solares para construir viviendas”.

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Varios rollos de tela en el interior de la tienda de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)

En la misma calle en la que Emilia atiende desde el mostrador de su tienda, la promotora Kronos Real Estate lleva cinco años comprando edificios para levantar un “microbarrio” artístico con más de 300 viviendas de alquiler. Se trata de uno de los muchos proyectos que reorientan la vida en el barrio hacia un perfil joven y con mayor poder adquisitivo, mientras el precio de la vivienda en el distrito registra aumentos interanuales de doble dígito que lo llevan a máximos históricos.

Los jóvenes eligen en redes sociales y con la ayuda de la IA

Ese cambio de perfil vecinal ha llegado también al mostrador. “Antes casi todo era gente un poco más adulta. Ahora viene mucha gente joven, porque la decoración está de moda”, señala. La renovación del hogar se ha convertido en una afición con millones de seguidores en Instagram y Pinterest. “Como un día le des a buscar un cabecero, ya te salen quinientas mil páginas de cabeceros, de telas, de no sé qué”, explica.

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El interior de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)

El flujo constante de imágenes en redes ha transformado también la forma en que los clientes jóvenes llegan a la tienda: con referencias visuales concretas, a menudo con una imagen ya guardada en el móvil. “Vienen con la foto de la tela y te dicen: no, es que quiero esta”, cuenta Emilia. Algunos van más lejos y aplican herramientas de inteligencia artificial antes de comprar un solo metro: fotografían su salón, superponen la tela y visualizan el resultado. “Yo soy incapaz de hacerlo, pero la gente joven sí lo hace”, bromea.

Los hombres se implican más en la decoración

La consecuencia es que esa clientela joven llega con objetivos muy definidos. “La mayoría de la gente joven viene con las ideas muy claras de lo que quieren, lo han visto todo en Instagram”, dice Emilia. Con una carcajada que matiza el retrato, añade: “aunque hay otros que no saben ni dónde están”. Lo que también ha cambiado es quién toma las decisiones dentro de la pareja. “Antes casi siempre venían solo mujeres. Parecía que los hombres era: te acompaño, pero me quedo dando una vuelta y no te enrolles mucho”, recuerda Emilia entre risas. “Pero no, ahora la gente joven también se implica, las parejas deciden entre los dos y eso está bien”.

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La entrada de la tienda de telas de Emilia Pérez en Antoñita Jiménez 11, en Carabanchel (Madrid). (Imagen cedida)

Aunque el negocio sí cuenta ahora con presencia en internet, el perfil de Instagram de la tienda existe desde hace apenas un mes. “Nunca hemos vivido de las redes sociales, la verdad”, reconoce. La tienda no ha necesitado plataformas digitales para mantener una clientela variada. Entre sus compradores habituales figuran particulares de todo poder adquisitivo, profesionales de la moda y productoras audiovisuales. Entre otras, Bambú Producciones y Globomedia han comprado telas allí, igual que el equipo de la serie Cuéntame cómo pasó.

Un negocio que resiste al paso del tiempo

La tienda tampoco ha acusado el impacto del comercio electrónico. Para Emilia, la razón es simple: “Yo no me atrevería a comprar una tapicería de dos o quince metros sin ver una tela. Sin tocarla”. La experiencia táctil sigue siendo el argumento que el comercio online no puede replicar cuando la compra implica metros de tejido y dinero real.

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Los momentos más duros llegaron por otras vías. La crisis económica de mediados de los 2000 provocó un parón notable. La pandemia fue más dura: cierre forzoso, gastos fijos sin ingresos. Pero el confinamiento deparó una sorpresa al reabrir. “Una vez que se pudo abrir, yo no sé si fue por el tiempo que estuvimos en nuestras casas sin hacer nada, porque nos dio tiempo a pensar: ya cambiaré las cortinas, aquí pongo dos cojines, otra tapicería. Como que salió todo el mundo con ganas de cambiar muchas cosas”, recuerda. “Yo creo que fue por el aburrimiento de haber estado meses metidos en casa viendo siempre lo mismo”, concluye entre risas.