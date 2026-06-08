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La tregua del calor está a punto de acabar: la Aemet espera un repunte térmico en el sur y jornadas más frías en el norte

Los meteorólogos adelantan que volverán las noches tropicales y que los termómetros alcanzarán de nuevo los 38 grados

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Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, a 7 de junio de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)
Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, a 7 de junio de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

El episodio de calor más intenso de finales de mayo y comienzos de junio ha dado paso a una semana de estabilidad marcada por el anticiclón, con un descenso de las máximas en buena parte de España y un repunte térmico más contenido en el sur y el suroeste. El domingo, tras varios días por encima de 41 grados, la temperatura más alta se quedó en 37,3 grados en El Granado, en Huelva, y Montoro, en Córdoba.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes predominarán los cielos despejados en la mayor parte del país, aunque un frente poco activo dejará nubosidad y lluvias débiles en Galicia y el área cantábrica. En el interior de la Comunidad Valenciana y zonas próximas, las máximas subirán de forma notable, con aumentos de más de seis grados, mientras que en el Cantábrico oriental y el alto Ebro caerán más de diez grados. La previsión para el arranque de semana mantiene los 34 grados en depresiones del nordeste y en zonas bajas de la mitad sur, con picos de 37 en el Guadalquivir. También se esperan noches tropicales - aquellas en las que el mercurio no baja de los 20 grados- en La Mancha y el valle del Guadalquivir.

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Nueva subida del mercurio al sur con noches tropicales

El martes continuará la estabilidad en casi todo el país. En el Cantábrico y el alto Ebro se mantendrá la nubosidad, con lluvias débiles y cada vez menos probables en la costa, y por la tarde podrán formarse tormentas aisladas en zonas de montaña del interior oriental.

En cuanto a los termómetros, las máximas bajarán en el tercio norte, Baleares y el interior del este peninsular, con descensos notables de más de seis grados en la cordillera Cantábrica, el noreste de la meseta norte, el valle del Ebro y el sistema Ibérico. Al contrario, subirán en Badajoz y Huelva y apenas cambiarán en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y los 38 en el Guadalquivir, mientras las mínimas bajarán en la mitad norte y subirán en la mitad sur, con aumentos más acusados en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Las noches tropicales del martes quedarán concentradas en el Guadalquivir y en el litoral mediterráneo. En Canarias no se prevén cambios térmicos.

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El miércoles, la influencia del anticiclón reforzará la estabilidad y dejará cielos despejados de forma general. Solo se esperan nubes bajas en el norte de las islas, el área cantábrica, los Pirineos y, por la mañana, en el Estrecho y en los litorales de Alborán y mediterráneo, con posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas en el norte. No obstante, a lo largo de la tarde volverán a desarrollarse nubes en el interior del tercio oriental y no se descarta alguna tormenta o chubasco aislado en áreas de montaña. Las máximas bajarán en Baleares, el tercio este y el extremo sur peninsular, subirán en el norte y el noroeste y seguirán sin cambios en el resto, con más de 35 grados en zonas bajas del suroeste.

El mercurio volverá a rozar los 38 grados

El jueves continuará la influencia anticiclónica en casi todo el país, con tiempo estable y cielos despejados o con algunas nubes altas. Solo se esperan nubes bajas matinales en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, y por la tarde podrían aparecer algunas nubes de evolución en el centro peninsular.

De cara a esta jornada, las temperaturas subirán en la mitad norte, la Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral de Huelva, mientras bajarán en el Estrecho, Ceuta y Melilla. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y alcanzar entre 37 y 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, con noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo.

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