El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Europa Press)

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una de las apuestas más ambiciosas en materia residencial de la última década. Con una inversión total de 7.000 millones de euros, el Ejecutivo triplica los recursos respecto al plan anterior y da un paso clave al blindar de forma permanente las viviendas protegidas financiadas con fondos públicos.

Se trata del primer plan diseñado bajo el paraguas de la Ley de Vivienda y pretende responder a uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a una vivienda asequible. El programa incluye medidas que abarcan desde ayudas al alquiler hasta incentivos a la compra, pasando por la rehabilitación, la regeneración urbana y el impulso de vivienda pública.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de alcanzar el máximo consenso con las comunidades autónomas, subrayando que el texto ha evolucionado en los últimos meses gracias a sus aportaciones.

Blindar la vivienda protegida

Uno de los elementos más destacados del plan es el blindaje permanente de la vivienda protegida financiada con recursos estatales. Esto significa que estas casas no podrán descalificarse con el paso del tiempo para entrar en el mercado libre, una práctica que en décadas anteriores redujo significativamente el parque público disponible.

El Ejecutivo pretende así consolidar un modelo más estable y sostenible, evitando que las inversiones públicas acaben diluyéndose. Este enfoque busca alinearse con los estándares de otros países europeos, donde la vivienda social mantiene su carácter público durante generaciones.

Además, el plan se apoya en tres pilares estratégicos ya avanzados en la Conferencia de Presidentes de junio de 2025: la protección del parque público, la corresponsabilidad financiera con las comunidades autónomas y la creación de un sistema único de información y gestión de datos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Más dinero para construir y ampliar la oferta

El 40% del presupuesto total —unos 2.800 millones de euros— se destinará directamente a la construcción y adquisición de vivienda. El objetivo es aumentar la oferta disponible, especialmente de vivienda social y asequible, en un contexto de fuerte presión sobre los precios.

El plan también introduce incentivos para la construcción de vivienda pública en municipios pequeños. En localidades de menos de 10.000 habitantes, se podrán conceder ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda, con el fin de combatir la despoblación y dinamizar el entorno rural.

En paralelo, se contemplan ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías de hasta 35.000 euros, siempre que estas se destinen posteriormente al alquiler asequible durante al menos cinco años. Con ello, el Gobierno busca movilizar un stock inmobiliario infrautilizado.

Reformas y eficiencia energética: el otro gran eje

La mejora del parque de viviendas existente es otro de los pilares del plan. Se establecen distintas líneas de ayudas para reformas estructurales, accesibilidad y eficiencia energética, con cuantías que varían según el tipo de actuación.

Las ayudas para intervenciones estructurales podrán alcanzar los 8.000 euros por vivienda, mientras que las destinadas a mejorar la accesibilidad llegarán hasta los 13.000 euros. En el caso de la rehabilitación energética, las subvenciones podrán alcanzar los 20.500 euros, en función del ahorro energético logrado.

Especial atención reciben los cascos históricos y edificios con valor patrimonial. En estos casos, las ayudas podrán incrementarse hasta los 30.000 euros por vivienda, reconociendo el mayor coste de este tipo de intervenciones y su importancia para la conservación del patrimonio.

Bloque de viviendas. REMITIDA / HANDOUT por GVA

Ayudas al alquiler con el foco en los jóvenes

El acceso al alquiler, especialmente para los jóvenes, ocupa un lugar central en el plan. Se establecen ayudas directas para facilitar la emancipación de menores de 35 años, con una cuantía máxima de 300 euros mensuales para viviendas completas y de 200 euros en el caso de habitaciones.

Estas ayudas estarán limitadas a un máximo del 60% del precio del alquiler, con el objetivo de equilibrar el esfuerzo público y el privado. La medida busca aliviar la carga económica de uno de los colectivos más afectados por la subida de precios.

El plan también contempla medidas para incrementar la oferta de alquiler asequible, incluyendo incentivos a propietarios que cedan sus viviendas a las administraciones autonómicas para su gestión como alquiler social durante un periodo mínimo de siete años.

Comprar vivienda en zonas rurales será más fácil

Otra de las novedades destacadas es el impulso a la compra de vivienda en municipios pequeños. Los jóvenes de hasta 35 años podrán acceder a ayudas de hasta 15.000 euros para adquirir o construir su primera vivienda en localidades de menos de 10.000 habitantes.

Esta medida no solo busca facilitar el acceso a la propiedad, sino también fomentar el arraigo y la revitalización de zonas rurales afectadas por la despoblación. Se trata de una estrategia que combina política de vivienda y cohesión territorial.

En este sentido, el plan refuerza también las actuaciones de regeneración urbana y rural, promoviendo intervenciones integrales que mejoren la calidad de vida en barrios y municipios con necesidades específicas.

Un plan abierto al consenso territorial

El Ejecutivo ha subrayado en todo momento su voluntad de alcanzar un amplio acuerdo con las comunidades autónomas, que desempeñarán un papel clave en la implementación del plan. La corresponsabilidad financiera será uno de los elementos centrales para garantizar su éxito.

Aunque el Gobierno esperaba aprobar el plan antes, la incorporación de propuestas autonómicas ha retrasado el calendario, permitiendo mejorar el texto final. La intención es que el programa tenga una aplicación homogénea, pero adaptada a las realidades territoriales.

La creación de un sistema único de información y gestión de datos permitirá, además, mejorar la transparencia y la eficacia en la ejecución de las políticas de vivienda, facilitando la evaluación de resultados.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se presenta como una herramienta clave para abordar uno de los grandes desafíos sociales y económicos del país. Con más inversión, nuevas ayudas y un enfoque estructural, el Gobierno busca cambiar el rumbo de la política de vivienda.

Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la coordinación con las comunidades autónomas, la capacidad de ejecución y la respuesta del mercado. El martes, con su aprobación en Consejo de Ministros, comenzará una nueva etapa que aspira a transformar el acceso a la vivienda en España.