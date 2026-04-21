Isabel II y cómo manejar un escándalo: 100 años de una reina que supo sostener una familia frente a los titulares

La reina Isabel II de Reino Unido (MONTAJE DE INFOBAE).

Este martes, 21 de abril, Isabel II vuelve a ser la gran protagonista a pesar de su fallecimiento hace más de tres años: la monarca británica habría cumplido 100 años en un contexto marcado por el control del relato y la persistencia de los escándalos que ya dominaron los últimos años de su reinado. Su recuerdo, lejos de quedar reducido a la nostalgia institucional, se recuerda cada vez que la casa de Windsor afronta una polémica que pone a prueba los límites entre la vida privada y la supervivencia de la Corona.

Fallecida el 8 de septiembre de 2022 tras más de 70 años de reinado, Isabel II dejó una institución aparentemente estable, pero atravesada por una constante tensión interna: la convivencia entre la imagen pública de la monarquía y las crisis privadas de su familia. En ese equilibrio, comenzado por las relaciones de su hermana, la princesa Margarita, los escándalos no fueron episodios aislados, sino una constante que marcó todo su reinado.

Entre todos ellos, el caso del príncipe Andrés se ha convertido en uno de los más delicados por su dimensión judicial y mediática; un caso que a día de hoy sigue desarrollándose tras las últimas revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las acusaciones de Virginia Giuffre por presuntos abusos cuando era menor, en el contexto de su relación con Jeffrey Epstein, derivaron en una crisis institucional de primer orden. Aunque el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial sin admisión de culpabilidad, el impacto fue irreversible: pérdida de funciones, retirada de patronazgos y su salida definitiva de la vida pública.

En ese proceso, el papel de Isabel II fue objeto de escrutinio constante. La estrategia del Palacio de Buckingham fue clara: proteger la estabilidad de la Corona, mantener la presunción de inocencia en el ámbito privado y reducir al mínimo la exposición institucional del escándalo. El resultado fue una gestión basada en la contención, que evitó un juicio público, pero no impidió el deterioro de la imagen del duque de York ni el debate sobre los límites del amparo familiar dentro de la monarquía. Sin embargo, el caso Andrés no fue una excepción, sino la culminación de una larga trayectoria de crisis que la reina tuvo que gestionar durante décadas.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Una sucesión de malas decisiones familiares

Uno de los episodios más determinantes fue el turbulento matrimonio de su hijo mayor, Carlos, con Diana de Gales. Lo que comenzó como una historia de cuento de hadas terminó convirtiéndose en una crisis mediática global. La exposición pública de la infidelidad, las tensiones familiares y la posterior separación situaron a la monarquía en el centro de un escrutinio sin precedentes. La entrevista televisiva de Diana en la BBC, donde describió su matrimonio que “estaba un poco abarrotado”, marcó un punto de inflexión irreversible.

Isabel II intentó inicialmente mantener una posición institucional neutral, pero finalmente intervino de forma directa al recomendar el divorcio en 1996, un gesto inusual que reflejaba la gravedad del momento. La muerte de Diana en 1997 supuso otro desafío monumental: la reacción inicial de la familia real fue percibida como distante, lo que obligó a la reina a adaptar su protocolo de comunicación para responder a la presión pública.

A este episodio se sumó la compleja relación con Camilla Parker Bowles, cuya presencia en la vida del entonces príncipe Carlos fue durante años un punto de fricción dentro de la familia. La evolución de esa relación, desde el rechazo institucional hasta su posterior aceptación como reina consorte, refleja también la capacidad de la monarquía para reconfigurar su narrativa con el tiempo.

La reina Isabel II y el duque de Edimburgo mirando los tributos florales en las afueras de Buckingham Palace en memoria de la princesa de Gales, 5 de septiembre de 2007. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Huidas reales

Otro frente constante fue el de los escándalos de Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés. Su separación en 1992, las fotografías comprometidas publicadas por la prensa y los episodios relacionados con su entorno financiero contribuyeron a reforzar la imagen de una familia expuesta a la presión mediática. La reina, en este caso, mantuvo una postura ambivalente: distancia institucional, pero continuidad del vínculo familiar.

El príncipe Harry y Meghan Markle añadieron una nueva dimensión al conflicto generacional. Su decisión de abandonar las funciones oficiales en 2020, conocida como “Megxit”, abrió un debate global sobre el racismo, la salud mental y el papel de la monarquía en el siglo XXI. Las entrevistas posteriores y las acusaciones públicas contra la institución provocaron una fractura evidente, especialmente dolorosa para Isabel II, que intentó mantener un equilibrio entre el deber institucional y la cohesión familiar.

Esta es la foto oficial del bautizo publicada por los duques de Sussex el sábado 6 de julio de 2019, en la que aparecen el príncipe Harry de Gran Bretaña, en primera fila, segundo por la izquierda, y Meghan, la duquesa de Sussex, con su hijo, Archie. Camilla, la duquesa de Cornualles, se sienta a la izquierda. En la fila de atrás, de izquierda a derecha, se encuentran el príncipe Carlos, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, el príncipe Guillermo y Kate, la duquesa de Cambridge, en el Salón Verde del Castillo de Windsor, Windsor, Inglaterra. (Chris Allerton/©SussexRoyal vía AP)

Incluso la princesa Ana y el príncipe Eduardo protagonizaron episodios que, aunque menos mediáticos, contribuyeron a construir la imagen de una familia sometida a constante exposición. Desde rumores sentimentales hasta tensiones laborales, pasando por la difícil adaptación a la vida pública, todos ellos formaron parte del complejo retrato interno de los Windsor.

El príncipe Felipe, consorte de la reina, tampoco estuvo exento de controversias. Sus comentarios considerados inapropiados en distintas ocasiones y algunos episodios públicos generaron críticas, aunque su papel fue fundamental como apoyo institucional durante décadas. En el plano económico, investigaciones periodísticas como los denominados “Paradise Papers” pusieron el foco en las inversiones de estructuras vinculadas a la Corona, alimentando el debate sobre transparencia y privilegio.