Tres años de la muerte de Felipe de Edimburgo: una trágica juventud, una polémica familia vinculada al nazismo y su historia de amor con Isabel II

Este martes 8 de abril se cumplen tres años de una muerte que golpeó a una familia real británica que jamás volvería a ser la misma. Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, fallecía a los 99 años tras varios meses arrastrando problemas de salud. Con su marcha, la monarca perdía a su mayor apoyo en el trono, un consorte que vivió en un segundo plano, a la sombra de su mujer.

Felipe Mountbatten fue, además del marido de la reina de Inglaterra, un padre de familia severo, con un duro carácter marcado por los múltiples avatares a los que se tuvo que enfrentar en su juventud. Y es que su vida estuvo marcada por varias tragedias, así como por su polémica familia y su historia de amor con la joven Elizabeth, con quien se casaría el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster.

Dura infancia

Felipe era hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg. Tras la abdicación forzosa del rey Constantino I, abuelo de la reina Sofía, la familia de Felipe abandonó Grecia y huyó a Francia cuando él apenas tenía dos años.

Pero la primera gran tragedia que marcaría la vida de Felipe sería el ingreso de su madre en un manicomio tras ser diagnosticada de esquizofrenia. El padre del rey Carlos III de Inglaterra solo tenía ocho años y se vio alejado de su madre. Además, su padre se marchó a Mónaco junto a su amante.

Tras estudiar en la escuela estadounidense de París, Felipe fue enviado al Reino Unido en 1928 para ingresar matricularse en la Cheam Preparatory School. En ese tiempo, vivió con su abuela materna, Victoria de Hesse-Darmstadt, en el palacio de Kensington.

En 1933, el joven fue enviado a un colegio privado en Alemania, aunque dos años después regresaría a Inglaterra para proseguir con sus estudios en Gordonstoun, un internado escocés cuyas durísimas condiciones y estrictas normas se reflejan con licencias ficticias en la serie de Netflix The Crown.

Fue precisamente durante su estancia en escocia, en 1937, cuando Felipe recibió otro duro varapalo. Su hermana Cecilia fallecía en un accidente aéreo cuando acudía a visitarle junto a su esposo, Jorge Donato de Hesse-Darmstadt, sus dos hijos pequeños.

El joven, que por aquel entonces tenía 16 años, acudió al entierro de su hermana en la localidad alemana de Darmstadt, cerca de Frankfurt. Una fotografía recogida por el documental de Channel 4 Prince Philip: The Plot To Make a King muestra a un Felipe visiblemente afectado acompañando al cortejo fúnebre y rodeado de varios familiares que vestían en uniforme nazi.

Vínculos con Hitler

Uno de los aspectos más polémicos de la familia de Felipe de Edimburgo fue el vínculo de muchos de sus miembros con el Partido Nazi. Y es que tres de sus hermanas se casaron con aristócratas alemanes que acabaron siendo importantes figuras de la formación.

De hecho, el primer hijo de su hermana Sophie con el príncipe Christoph von Hessen se llamó Adolf en homenaje a Hitler. El marido de Sophie tuvo un gran protagonismo institucional en el Tercer Reich, ya que trabajó en el Ministerio del Aire, fue coronel de las SS y jefe del Servicio Secreto de Inteligencia.

En el año 2006, el marido de la reina Isabel II habló por primera vez de los vínculos de su familia con el nazismo. Lo hizo en una entrevista que se recogió en el libro Royals and the Reich, de Jonathan Petropoulos. En esa conversación, Felipe reconoce que su familia se aferró a la promesa del dictador nazi de recuperar el esplendor de Alemania. “Había un sentido de esperanza después del deprimente caos de la república de Weimar. Puedo entender a la gente que se aferraba a algo o a alguien que llamaba a su patriotismo e intentaba que las cosas funcionaran”, expresó.

Historia de amor

La princesa Isabel de Inglaterra y el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca se conocían desde que ella tenía ocho años y él 13. Su primer contacto fue en la boda del duque de Kent, tío de Isabel, y Marina de Grecia, prima de Felipe.

Sin embargo, la estrecha amistad entre ambos no surgiría hasta años después. En 1939, siendo él cadete de la Marina Real Británica, comenzó a estrechar lazos con la hija del rey Jorge VI. Ambos se escribían con frecuencia y no fue hasta siete años después cuando oficializaron su noviazgo. Un año más tarde, el 20 de noviembre de 1947, se unirían en matrimonio en la Abadía de Westminster, siendo esta la primera boda real retransmitida para todo el planeta.

Al comienzo del noviazgo, los reyes de Inglaterra no veían con buenos ojos la relación entre su hija y Felipe Mountbatten debido a los lazos de su familia con el nazismo. Así lo recoge Alexander Larman en el libro Power and Glory: Elizabeth II and the Rebirth of Royalty, donde el marido de Patricia Mountbatten, prima de Felipe, relata que los Windsor no trataron bien al joven en un primer momento: “Lo trataron como a un extraño. No fue muy divertido. Se rio, por supuesto, pero debió de doler”.

Pese a todo, Felipe e Isabel acabaron sellando su amor y viviendo una historia de más de siete décadas en las que él vivió a la sombra de su esposa y de las polémicas que más tarde protagonizarían sus hijos. De hecho, su muerte en 2021 marcó un antes y un después en una familia real que un año y medio más tarde se despediría también de Isabel, abriendo un nuevo camino en la Corona británica.