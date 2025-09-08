España

Tres años sin Isabel II: así se mantiene la Corona británica 36 meses después de su muerte

El fallecimiento de la madre del rey Carlos III marcó un antes y un después en la historia de la Casa Real Británica. Hoy, su legado sigue estando marcado por la maltrecha relación entre los Windsor

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la reina Isabel II de Inglaterra, su hijo Carlos y su nieto Guillermo. (Andy Rain/EFE)

Este lunes 8 de septiembre se cumplen tres años de la muerte de la reina Isabel II, un periodo que marcó el fin de una era para la monarquía británica y abrió una etapa de incertidumbre y redefinición interna. El fallecimiento de la soberana, quien llevaba más de siete décadas al frente de la Corona, obligó a la familia real a reconfigurar sus vínculos, tanto públicos como privados, en un contexto de presión mediática constante y desafíos institucionales.

Su adiós dio lugar a que el entonces príncipe Carlos ascendiera al trono y, por fin, fuese coronado. Así, asumió la regencia y empezó su reinado bajo el nombre de Carlos III de Inglaterra. Su misión era mantener la aparente estabilidad que guardaban los Windsor y continuar con su legado. De esta manera, las primeras etapas de su reinado estuvieron marcadas por el intento de consolidar una imagen de unidad familiar ante los focos. Sin embargo, las tensiones y diferencias entre sus miembros han seguido presentes en Buckingham Palace.

La distancia entre el príncipe Guillermo y el príncipe Harry se ha acentuado en estos años y los motivos siguen vinculados a diferencias personales y a la repercusión de las declaraciones y proyectos independientes emprendidos por los duques de Sussex desde su salida de la institución. A ello se suma el hecho de que la relación entre el rey Carlos III y su hijo menor tampoco ha mostrado señales de reconciliación. Y es que era Isabel II quien intentaba mediar las tensiones entre padre e hijo. Sin embargo, hoy en día, parece ser que su relación está muy deteriorada. Tanto es así que llevan 20 meses sin verse las caras.

Principe Harry. (EFE/EPA/Tolga Akmen)
Principe Harry. (EFE/EPA/Tolga Akmen)

Un futuro incierto

Casi un año después de haber asumido las riendas del trono, Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer al que aún sigue haciendo frente. Una amarga noticia que pone en jaque el futuro de la monarquía. Y es que su heredero, el príncipe Guillermo, también atraviesa un delicado momento, pues su esposa, la princesa Kate Middleton, también hace frente a un tumor maligno. Dicha situación mantiene en vilo al pueblo británico, pues si bien esperan que el príncipe heredero ascienda el trono, lo cierto es que Carlos se aferra a su cargo y no tiene en mente dejar la Corona en manos de su hijo.

Por el momento, lo que sí ha hecho el que fuera marido de Lady Di ha sido reducir su agenda pública, dejando en manos del príncipe Guillermo la mayor parte de sus compromisos. De esta manera, Guillermo y Kate han reforzado su papel institucional y su presencia en los actos oficiales, convirtiéndose en los principales rostros de la renovación monárquica.

¿Un paso a la reconciliación?

Al tratarse de una fecha tan significativa y especial, el príncipe Harry viajará este lunes, 8 de septiembre, a Reino Unido para asistir a la ceremonia de los WellChild Awards, premios que este año celebran su 20º aniversario. Un evento al que acude año tras año. No obstante, su regreso a Londres podría dar lugar a un acercamiento entre su padre, según el Daily Mail.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, se prevé que el esposo de Meghan Markle se reúna con su progenitor y mantengan una conversación privada y directa. El contexto resulta especialmente relevante, ya que el rey Carlos III continúa su tratamiento contra el cáncer y la última vez que vio a sus nietos fue en junio de 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina. No obstante, el gran ausente en esta reunión será el príncipe Guillermo, quien sigue rechazando recuperar el vínculo con el duque de Sussex, pues ha declinado participar en el encuentro. Habrá que esperar a los próximos días para conocer si la maltrecha relación entre los Windsor podría llegar a su fin.

