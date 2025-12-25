El peor año de Andrés de Inglaterra: de príncipe y ‘favorito’ de la reina Isabel II a la exclusión familiar y la pérdida de sus títulos

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

Este 2025, Andrés de Inglaterra ha visto como en los titulares su nombre dejaba de estar acompañado por el título de príncipe para pasar a ser simplemente Andrés Mountbatten-Windsor, con su apellido civil. Fue su propio hermano, el rey Carlos III, quien tomó la decisión de despojarle de todos sus títulos por su relación con Jeffrey Epstein y el escándalo que lo envuelve.

No se trataba de una polémica nueva, tampoco la de su relación con Virginia Giuffre, que fue víctima de abusos sexuales en la turbia trama de Epstein. Pero este año ha dejado de ser príncipe y exduque de York, entre otros títulos nobiliarios, honoríficos y militares. También lo han obligado a abandonar Royal Lodge, aunque él mismo ha ido retrasando esa salida que quizás la familia la pensaba como inmediata, pero que todavía no ha llegado. La finca de Sandringham, en Norfolk, será su próximo destino.

En un principio, la familia real británica iba a tener que pagar una indemnización al exduque por su salida, puesto que tenía un contrato de arrendamiento firmado desde 2003 que le permitía vivir allí hasta 2078. Esta indemnización alcanzaba las 558.000 libras. No obstante, como la vivienda no está en perfectas condiciones y hay un gran trabajo por medio para conseguir restaurar la pintura y la fachada, el dinero que percibirá será muy inferior.

Los Windsor han aparecido juntos en el balcón central del Palacio de Buckingham para ver el desfile aéreo que conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS)

Sarah Ferguson y sus hijas

Todo esto también ha salpicado a Sarah Ferguson, su exmujer, que por unos documentos filtrados se reveló que habría recibido ayuda económica de Epstein durante quince años. Por este motivo, la editorial New Frontier Publishing decidió cancelar la publicación de su libro infantil Flora and Fern: Kindness Along The Way.

Por suerte, sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York, no tendrán problema alguno y mantendrán sus títulos, puesto que sus derechos no dependen de la situación de su padre. Además, a diferencia de sus padres, no hay ningún problema público a su alrededor y su tío tampoco ha hecho ningún cambio explícito, por lo que no considera que su presencia en los actos sean un riesgo reputacional. Aun así, sí que están preocupadas por la salud mental de su padre.

Uno de los pocos títulos que le iban a permitir conservar era su medalla por la campaña de la Guerra de las Malvinas. En un inicio, el rey Carlos III decidió que su hermano sí podía mantener las medallas que logró con sus propios méritos durante su servicio en la Marina Real. Sin embargo, Andrés de Inglaterra finalmente ha acabado perdiendo incluso esos reconocimientos.

Fotografía de archivo. Príncipe Andrés. EFE/ Will Oliver

La exclusión familiar

Tanto el exduque como Fergie se han podido reencontrar con su familia en eventos como el bautizo de su nieta, Athena, la segunda hija de la princesa Beatriz de York. Eso sí, llegaron de manera discreta, cada uno en un coche y sin la posibilidad de aparecer en imágenes oficiales. Donde ni siquiera ha recibido invitación ha sido en la tradicional comida navideña que organizaba su hermano Carlos III, a la que sus hijas sí fueron invitadas.

Pese a todo, quien siempre estuvo ahí para apoyarle era su madre, la reina Isabel II. Incluso cuando su hijo acaparaba titulares por el caso Epstein y se retiró de la vida pública, la monarca no dudaba en mostrarse junto a él sin miedo a que saliesen fotografías. La reina admiró la valentía de Andrés en su carrera militar y también tuvo más roce con él durante su infancia por el momento personal en el que se encontraba cuando nació, recién coronada. En 2022 sí se vio obligada a arrebatarle títulos militares y patrocinios reales, aunque quedará en duda cuál habría sido su límite con su “hijo favorito”.