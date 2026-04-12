Estas son las señales de que tu trabajo te produce ansiedad, según un psiquiatra: “Son patrones autodestructivos”

Imagen de recurso de una mujer con depresión. (Adobe Stock)

Sentir que, por mucho que te impliques en el trabajo, nunca es suficiente es más común de lo que parece. En ocasiones, el esfuerzo no tiene recompensa ni sentido y solo produce ansiedad. La profesión, aquello que hacemos con las manos y a lo que dedicamos buena parte del día, nos define y nos afecta. Por ello, cuando las cosas no están bien en el trabajo, es difícil que estén bien fuera. Sufrir el síndrome de desgaste profesional o burnout puede derivar en una ansiedad que no abandona el cuerpo pasadas las ocho horas del trabajo. Carlos Cenalmor, psiquiatra especializado en estrés laboral y divulgador en redes sociales, explica que la ansiedad que se produce en este tipo de escenarios tiene remedio y, para ponerlo, primero es necesario reconocer las señales.

Para muchas personas, la persistencia de ciertos hábitos diarios puede acelerar la aparición de ansiedad y favorecer ese agotamiento. Cenalmor ha precisado en su video que, en su experiencia atendiendo a “cientos de personas con depresión, burnout y ansiedad”, existen patrones destructivos que se repiten con frecuencia. Entre ellos incluye “trabajar más de cuatro horas diarias”, ya que, en palabras del psiquiatra, “te impide tener una vida completa y saludable”. Cenalmor sostiene que este riesgo se agrava para quienes “trabajan durante seis, ocho horas y, mientras están en casa con sus familias, siguen pensando en el trabajo”. A este respecto, recomienda aplicar el mismo nivel de entrega para “desconectar en tu tiempo libre” que el que se invierte en la jornada laboral.

Qué hábitos diarios desencadenan la ansiedad

La lista de “patrones autodestructivos” continúa con la alimentación. Comer ultraprocesados, ha señalado Cenalmor en su video, multiplica la fatiga: “Esto hace que tus niveles de energía disminuyan y, por lo tanto, te sientas más cansado. La solución no es tomar más café para activarte, sino dedicar la importancia que tiene a la nutrición”.

El aislamiento y el sedentarismo forman parte también del ciclo de agotamiento. Según ha detallado el especialista, “estar metido entre cuatro paredes todo el día, no hacer deporte ni movimiento físico, no tener contacto con la naturaleza, descuidar las relaciones personales y familiares. Todo va ligado”. Para las personas que se reconozcan en esta dinámica, el psicólogo tiene un consejo: “Crea una rutina de desconexión y organiza tiempos para ti mismo”.

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Otro de los factores que más inciden en el agotamiento, según ha advertido Cenalmor, es la falta de descanso. “ Ya hay estudios que demuestran que es un predictor directo del burnout”, advierte y añade que “si no quieres quemarte, duerme mínimo seis horas“.

El último hábito descrito por el psiquiatra se refiere a no prestar atención a las señales del propio cuerpo, que a través del cansancio, la sed, el hambre o el malestar manifiesta que hay algo que no está bien. “Siempre intentas resolverlo todo con más esfuerzo, que además es el camino contrario”, advierte e incide en que solo es necesario prestar atención: “Tu cuerpo te dice cuándo tienes que parar, solo tienes que escucharlo”.